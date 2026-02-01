- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 614
盈利交易:
1 173 (72.67%)
亏损交易:
441 (27.32%)
最好交易:
335.34 USD
最差交易:
-612.96 USD
毛利:
28 066.70 USD (1 106 078 pips)
毛利亏损:
-20 820.20 USD (961 703 pips)
最大连续赢利:
22 (236.81 USD)
最大连续盈利:
426.97 USD (6)
夏普比率:
0.09
交易活动:
50.22%
最大入金加载:
8.17%
最近交易:
45 几分钟前
每周交易:
50
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.40
长期交易:
722 (44.73%)
短期交易:
892 (55.27%)
利润因子:
1.35
预期回报:
4.49 USD
平均利润:
23.93 USD
平均损失:
-47.21 USD
最大连续失误:
12 (-2 427.96 USD)
最大连续亏损:
-2 427.96 USD (12)
每月增长:
9.49%
年度预测:
115.13%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
187.88 USD
最大值:
3 014.27 USD (27.01%)
相对跌幅:
结余:
36.93% (3 014.27 USD)
净值:
21.19% (850.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1614
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|7.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|145K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +335.34 USD
最差交易: -613 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +236.81 USD
最大连续亏损: -2 427.96 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
MonetaMarketsTrading-Live
|16.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|18.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
197%
0
0
USD
USD
6.8K
USD
USD
28
100%
1 614
72%
50%
1.34
4.49
USD
USD
37%
1:500