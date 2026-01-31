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Сигналы / MetaTrader 5 / Tanot FT 2
Arun D Gandhi

Tanot FT 2

Arun D Gandhi
Arun D Gandhi

Arun D Gandhi

0 отзывов
Надежность
49 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 40%
MEXAtlantic-Real
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
227
Прибыльных трейдов:
157 (69.16%)
Убыточных трейдов:
70 (30.84%)
Лучший трейд:
113.28 USD
Худший трейд:
-131.92 USD
Общая прибыль:
2 603.58 USD (24 952 pips)
Общий убыток:
-1 395.59 USD (20 580 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (326.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
326.45 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
27.85%
Макс. загрузка депозита:
2.19%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.33
Длинных трейдов:
109 (48.02%)
Коротких трейдов:
118 (51.98%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
5.32 USD
Средняя прибыль:
16.58 USD
Средний убыток:
-19.94 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-203.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-236.52 USD (3)
Прирост в месяц:
3.48%
Годовой прогноз:
42.28%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
278.80 USD (10.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.66% (263.53 USD)
По эквити:
8.56% (379.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD... 221
AUDJPY... 2
USDJPY... 1
XAUUSD... 1
EURGBP... 1
AUDCAD... 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD... 1.2K
AUDJPY... 4
USDJPY... 0
XAUUSD... -3
EURGBP... 1
AUDCAD... -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD... 4.2K
AUDJPY... 444
USDJPY... 0
XAUUSD... -309
EURGBP... 4
AUDCAD... -16
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +113.28 USD
Худший трейд: -132 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +326.45 USD
Макс. убыток в серии: -203.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MEXAtlantic-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных


Keep Life Simple!

  • Trend: by Bond & DXY, with Ichimoku
  • Trade Strategy: Trendline BOs on RSI, Divergences & Structures in the direction of trend. 
  • Target: 3%/mo (& Compound it)
  • Trade only EURUSD for focus and depth.
  • Minimum investment: USD 2,000/-


Нет отзывов
2026.07.23 12:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.21 16:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.24 17:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.23 21:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.29 11:59
No swaps are charged
2026.05.29 11:59
No swaps are charged
2026.05.28 04:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 08:50
No swaps are charged on the signal account
2026.05.26 07:21
No swaps are charged
2026.05.26 07:21
No swaps are charged
2026.05.25 11:52
No swaps are charged on the signal account
2026.05.21 10:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.08 09:05
No swaps are charged
2026.05.08 09:05
No swaps are charged
2026.04.24 10:08
No swaps are charged on the signal account
2026.03.20 15:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.20 07:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.03.19 16:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.16 21:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.05 14:08
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tanot FT 2
30 USD в месяц
40%
0
0
USD
4.7K
USD
49
87%
227
69%
28%
1.86
5.32
USD
9%
1:200
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