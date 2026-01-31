- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
227
Прибыльных трейдов:
157 (69.16%)
Убыточных трейдов:
70 (30.84%)
Лучший трейд:
113.28 USD
Худший трейд:
-131.92 USD
Общая прибыль:
2 603.58 USD (24 952 pips)
Общий убыток:
-1 395.59 USD (20 580 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (326.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
326.45 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
27.85%
Макс. загрузка депозита:
2.19%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.33
Длинных трейдов:
109 (48.02%)
Коротких трейдов:
118 (51.98%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
5.32 USD
Средняя прибыль:
16.58 USD
Средний убыток:
-19.94 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-203.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-236.52 USD (3)
Прирост в месяц:
3.48%
Годовой прогноз:
42.28%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
278.80 USD (10.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.66% (263.53 USD)
По эквити:
8.56% (379.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD...
|221
|AUDJPY...
|2
|USDJPY...
|1
|XAUUSD...
|1
|EURGBP...
|1
|AUDCAD...
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD...
|1.2K
|AUDJPY...
|4
|USDJPY...
|0
|XAUUSD...
|-3
|EURGBP...
|1
|AUDCAD...
|-1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD...
|4.2K
|AUDJPY...
|444
|USDJPY...
|0
|XAUUSD...
|-309
|EURGBP...
|4
|AUDCAD...
|-16
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +113.28 USD
Худший трейд: -132 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +326.45 USD
Макс. убыток в серии: -203.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MEXAtlantic-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Keep Life Simple!
- Trend: by Bond & DXY, with Ichimoku
- Trade Strategy: Trendline BOs on RSI, Divergences & Structures in the direction of trend.
- Target: 3%/mo (& Compound it)
- Trade only EURUSD for focus and depth.
- Minimum investment: USD 2,000/-
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
40%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
49
87%
227
69%
28%
1.86
5.32
USD
USD
9%
1:200