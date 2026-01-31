- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
229
盈利交易:
158 (68.99%)
亏损交易:
71 (31.00%)
最好交易:
113.28 USD
最差交易:
-131.92 USD
毛利:
2 616.00 USD (25 021 pips)
毛利亏损:
-1 428.11 USD (20 850 pips)
最大连续赢利:
17 (326.45 USD)
最大连续盈利:
326.45 USD (17)
夏普比率:
0.21
交易活动:
27.85%
最大入金加载:
2.19%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.26
长期交易:
111 (48.47%)
短期交易:
118 (51.53%)
利润因子:
1.83
预期回报:
5.19 USD
平均利润:
16.56 USD
平均损失:
-20.11 USD
最大连续失误:
6 (-203.36 USD)
最大连续亏损:
-236.52 USD (3)
每月增长:
3.05%
年度预测:
36.96%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
278.80 USD (10.39%)
相对跌幅:
结余:
6.66% (263.53 USD)
净值:
8.56% (379.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD...
|223
|AUDJPY...
|2
|USDJPY...
|1
|XAUUSD...
|1
|EURGBP...
|1
|AUDCAD...
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD...
|1.2K
|AUDJPY...
|4
|USDJPY...
|0
|XAUUSD...
|-3
|EURGBP...
|1
|AUDCAD...
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD...
|4K
|AUDJPY...
|444
|USDJPY...
|0
|XAUUSD...
|-309
|EURGBP...
|4
|AUDCAD...
|-16
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +113.28 USD
最差交易: -132 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +326.45 USD
最大连续亏损: -203.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MEXAtlantic-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Keep Life Simple!
- Trend: by Bond & DXY, with Ichimoku
- Trade Strategy: Trendline BOs on RSI, Divergences & Structures in the direction of trend.
- Target: 3%/mo (& Compound it)
- Trade only EURUSD for focus and depth.
- Minimum investment: USD 2,000/-
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
40%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
49
87%
229
68%
28%
1.83
5.19
USD
USD
9%
1:200