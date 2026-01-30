СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BGHR
Andreas Rudolf Grimm

BGHR

Andreas Rudolf Grimm
Andreas Rudolf Grimm

Andreas Rudolf Grimm

0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 23%
FusionMarkets-Live
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 619
Прибыльных трейдов:
4 142 (89.67%)
Убыточных трейдов:
477 (10.33%)
Лучший трейд:
671.87 EUR
Худший трейд:
-232.52 EUR
Общая прибыль:
12 490.46 EUR (1 042 209 pips)
Общий убыток:
-7 926.24 EUR (599 081 pips)
Макс. серия выигрышей:
229 (327.39 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 289.94 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.32%
Последний трейд:
50 минут
Трейдов в неделю:
137
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
2.09
Длинных трейдов:
2 223 (48.13%)
Коротких трейдов:
2 396 (51.87%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
0.99 EUR
Средняя прибыль:
3.02 EUR
Средний убыток:
-16.62 EUR
Макс. серия проигрышей:
22 (-1 171.03 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 171.03 EUR (22)
Прирост в месяц:
17.13%
Годовой прогноз:
207.81%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 933.29 EUR
Максимальная:
2 187.98 EUR (10.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.81% (2 189.34 EUR)
По эквити:
18.82% (3 559.34 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 301
AUDNZD 297
GBPNZD 269
EURCAD 264
EURJPY 261
AUDJPY 261
CHFJPY 214
GBPAUD 207
SGDJPY 160
GBPCAD 159
USDSGD 157
AUDUSD 152
AUDCHF 148
USDCHF 143
CADCHF 142
NZDJPY 141
GBPSGD 136
NZDCAD 124
AUDSGD 102
CHFSGD 95
NZDUSD 92
NZDCHF 92
USDJPY 90
EURAUD 87
EURUSD 60
EURGBP 58
CADJPY 55
XAUUSD 55
GBPCHF 52
EURNZD 48
GBPUSD 43
GBPJPY 38
EURCHF 33
NAS100 28
EURSGD 25
USDCAD 21
US30 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 471
AUDNZD -40
GBPNZD 298
EURCAD 168
EURJPY 303
AUDJPY 448
CHFJPY -481
GBPAUD 250
SGDJPY 120
GBPCAD 104
USDSGD 177
AUDUSD 27
AUDCHF -2.1K
USDCHF 216
CADCHF 274
NZDJPY 216
GBPSGD 50
NZDCAD 307
AUDSGD 208
CHFSGD 162
NZDUSD 112
NZDCHF 80
USDJPY -565
EURAUD 136
EURUSD 87
EURGBP 76
CADJPY 217
XAUUSD 3.1K
GBPCHF 79
EURNZD 135
GBPUSD 112
GBPJPY 127
EURCHF 114
NAS100 -45
EURSGD 56
USDCAD 100
US30 103
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 20K
AUDNZD 7.2K
GBPNZD 49K
EURCAD 22K
EURJPY 41K
AUDJPY 44K
CHFJPY 23K
GBPAUD 16K
SGDJPY 5.6K
GBPCAD 21K
USDSGD 14K
AUDUSD 7.4K
AUDCHF 7.5K
USDCHF 16K
CADCHF 10K
NZDJPY 27K
GBPSGD 13K
NZDCAD 11K
AUDSGD 13K
CHFSGD 20K
NZDUSD 9.5K
NZDCHF 4.7K
USDJPY 3.9K
EURAUD 23K
EURUSD 11K
EURGBP 5.2K
CADJPY 13K
XAUUSD 48K
GBPCHF 5.7K
EURNZD 13K
GBPUSD 4.9K
GBPJPY 11K
EURCHF 7.9K
NAS100 -25K
EURSGD 2.7K
USDCAD 3.5K
US30 -86K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +671.87 EUR
Худший трейд: -233 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +327.39 EUR
Макс. убыток в серии: -1 171.03 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
PUPrime-Live
1.43 × 7
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
GoMarkets-Live
2.05 × 152
ICMarketsSC-MT5
2.33 × 194
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
FPMarketsLLC-Live
2.53 × 36
FPMarketsSC-Live
2.96 × 825
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
3.33 × 180
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
FusionMarkets-Live
3.60 × 22612
RoboForex-ECN
4.36 × 1692
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.89 × 1127
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
еще 83...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

high risk Burning Grid Signal using the EA that is available via MQL5.


Had some manual trades (with losses) in the beginning. Meanwhile the signal only shows Burning Grid on High Risk

Нет отзывов
2026.05.12 20:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.17 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.02.09 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.04 16:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.04 13:10
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.30 19:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.30 19:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BGHR
999 USD в месяц
23%
0
0
USD
25K
EUR
35
98%
4 619
89%
100%
1.57
0.99
EUR
19%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.