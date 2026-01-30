- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4 619
Прибыльных трейдов:
4 142 (89.67%)
Убыточных трейдов:
477 (10.33%)
Лучший трейд:
671.87 EUR
Худший трейд:
-232.52 EUR
Общая прибыль:
12 490.46 EUR (1 042 209 pips)
Общий убыток:
-7 926.24 EUR (599 081 pips)
Макс. серия выигрышей:
229 (327.39 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 289.94 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.32%
Последний трейд:
50 минут
Трейдов в неделю:
137
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
2.09
Длинных трейдов:
2 223 (48.13%)
Коротких трейдов:
2 396 (51.87%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
0.99 EUR
Средняя прибыль:
3.02 EUR
Средний убыток:
-16.62 EUR
Макс. серия проигрышей:
22 (-1 171.03 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 171.03 EUR (22)
Прирост в месяц:
17.13%
Годовой прогноз:
207.81%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 933.29 EUR
Максимальная:
2 187.98 EUR (10.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.81% (2 189.34 EUR)
По эквити:
18.82% (3 559.34 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|301
|AUDNZD
|297
|GBPNZD
|269
|EURCAD
|264
|EURJPY
|261
|AUDJPY
|261
|CHFJPY
|214
|GBPAUD
|207
|SGDJPY
|160
|GBPCAD
|159
|USDSGD
|157
|AUDUSD
|152
|AUDCHF
|148
|USDCHF
|143
|CADCHF
|142
|NZDJPY
|141
|GBPSGD
|136
|NZDCAD
|124
|AUDSGD
|102
|CHFSGD
|95
|NZDUSD
|92
|NZDCHF
|92
|USDJPY
|90
|EURAUD
|87
|EURUSD
|60
|EURGBP
|58
|CADJPY
|55
|XAUUSD
|55
|GBPCHF
|52
|EURNZD
|48
|GBPUSD
|43
|GBPJPY
|38
|EURCHF
|33
|NAS100
|28
|EURSGD
|25
|USDCAD
|21
|US30
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|471
|AUDNZD
|-40
|GBPNZD
|298
|EURCAD
|168
|EURJPY
|303
|AUDJPY
|448
|CHFJPY
|-481
|GBPAUD
|250
|SGDJPY
|120
|GBPCAD
|104
|USDSGD
|177
|AUDUSD
|27
|AUDCHF
|-2.1K
|USDCHF
|216
|CADCHF
|274
|NZDJPY
|216
|GBPSGD
|50
|NZDCAD
|307
|AUDSGD
|208
|CHFSGD
|162
|NZDUSD
|112
|NZDCHF
|80
|USDJPY
|-565
|EURAUD
|136
|EURUSD
|87
|EURGBP
|76
|CADJPY
|217
|XAUUSD
|3.1K
|GBPCHF
|79
|EURNZD
|135
|GBPUSD
|112
|GBPJPY
|127
|EURCHF
|114
|NAS100
|-45
|EURSGD
|56
|USDCAD
|100
|US30
|103
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|20K
|AUDNZD
|7.2K
|GBPNZD
|49K
|EURCAD
|22K
|EURJPY
|41K
|AUDJPY
|44K
|CHFJPY
|23K
|GBPAUD
|16K
|SGDJPY
|5.6K
|GBPCAD
|21K
|USDSGD
|14K
|AUDUSD
|7.4K
|AUDCHF
|7.5K
|USDCHF
|16K
|CADCHF
|10K
|NZDJPY
|27K
|GBPSGD
|13K
|NZDCAD
|11K
|AUDSGD
|13K
|CHFSGD
|20K
|NZDUSD
|9.5K
|NZDCHF
|4.7K
|USDJPY
|3.9K
|EURAUD
|23K
|EURUSD
|11K
|EURGBP
|5.2K
|CADJPY
|13K
|XAUUSD
|48K
|GBPCHF
|5.7K
|EURNZD
|13K
|GBPUSD
|4.9K
|GBPJPY
|11K
|EURCHF
|7.9K
|NAS100
|-25K
|EURSGD
|2.7K
|USDCAD
|3.5K
|US30
|-86K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +671.87 EUR
Худший трейд: -233 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +327.39 EUR
Макс. убыток в серии: -1 171.03 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 13
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
PUPrime-Live
|1.43 × 7
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|2.05 × 152
|
ICMarketsSC-MT5
|2.33 × 194
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
FPMarketsLLC-Live
|2.53 × 36
|
FPMarketsSC-Live
|2.96 × 825
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|3.33 × 180
|
GOMarketsMU-Live
|3.54 × 39
|
FusionMarkets-Live
|3.60 × 22612
|
RoboForex-ECN
|4.36 × 1692
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
Darwinex-Live
|4.89 × 1127
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.91 × 11
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
еще 83...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
high risk Burning Grid Signal using the EA that is available via MQL5.
Had some manual trades (with losses) in the beginning. Meanwhile the signal only shows Burning Grid on High Risk
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
23%
0
0
USD
USD
25K
EUR
EUR
35
98%
4 619
89%
100%
1.57
0.99
EUR
EUR
19%
1:500