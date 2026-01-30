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Andreas Rudolf Grimm

BGHR

Andreas Rudolf Grimm
Andreas Rudolf Grimm

Andreas Rudolf Grimm

0 reviews
Reliability
35 weeks
0 / 0 USD
Copy for 999 USD per month
growth since 2025 22%
FusionMarkets-Live
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
4 586
Profit Trades:
4 114 (89.70%)
Loss Trades:
472 (10.29%)
Best trade:
671.87 EUR
Worst trade:
-232.52 EUR
Gross Profit:
12 219.83 EUR (1 019 935 pips)
Gross Loss:
-7 836.16 EUR (593 080 pips)
Maximum consecutive wins:
229 (327.39 EUR)
Maximal consecutive profit:
1 289.94 EUR (6)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
3.32%
Latest trade:
10 hours ago
Trades per week:
142
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
2.00
Long Trades:
2 200 (47.97%)
Short Trades:
2 386 (52.03%)
Profit Factor:
1.56
Expected Payoff:
0.96 EUR
Average Profit:
2.97 EUR
Average Loss:
-16.60 EUR
Maximum consecutive losses:
22 (-1 171.03 EUR)
Maximal consecutive loss:
-1 171.03 EUR (22)
Monthly growth:
16.36%
Annual Forecast:
198.54%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 933.29 EUR
Maximal:
2 187.98 EUR (10.80%)
Relative drawdown:
By Balance:
10.81% (2 189.34 EUR)
By Equity:
18.82% (3 559.34 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDCAD 300
AUDNZD 294
GBPNZD 268
EURCAD 261
EURJPY 259
AUDJPY 257
CHFJPY 209
GBPAUD 207
SGDJPY 160
GBPCAD 158
USDSGD 157
AUDCHF 148
AUDUSD 147
USDCHF 143
CADCHF 141
NZDJPY 140
GBPSGD 136
NZDCAD 124
AUDSGD 102
CHFSGD 95
NZDUSD 92
NZDCHF 92
USDJPY 90
EURAUD 87
EURUSD 60
EURGBP 58
CADJPY 55
GBPCHF 52
XAUUSD 49
EURNZD 48
GBPUSD 43
GBPJPY 38
EURCHF 33
NAS100 28
EURSGD 25
USDCAD 21
US30 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 470
AUDNZD -42
GBPNZD 297
EURCAD 167
EURJPY 283
AUDJPY 428
CHFJPY -511
GBPAUD 250
SGDJPY 120
GBPCAD 103
USDSGD 177
AUDCHF -2.1K
AUDUSD 25
USDCHF 216
CADCHF 272
NZDJPY 214
GBPSGD 50
NZDCAD 307
AUDSGD 208
CHFSGD 162
NZDUSD 112
NZDCHF 80
USDJPY -565
EURAUD 136
EURUSD 87
EURGBP 76
CADJPY 217
GBPCHF 79
XAUUSD 2.9K
EURNZD 135
GBPUSD 112
GBPJPY 127
EURCHF 114
NAS100 -45
EURSGD 56
USDCAD 100
US30 103
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 20K
AUDNZD 6.9K
GBPNZD 49K
EURCAD 22K
EURJPY 39K
AUDJPY 43K
CHFJPY 20K
GBPAUD 16K
SGDJPY 5.6K
GBPCAD 21K
USDSGD 14K
AUDCHF 7.5K
AUDUSD 7.2K
USDCHF 16K
CADCHF 10K
NZDJPY 27K
GBPSGD 13K
NZDCAD 11K
AUDSGD 13K
CHFSGD 20K
NZDUSD 9.5K
NZDCHF 4.7K
USDJPY 3.9K
EURAUD 23K
EURUSD 11K
EURGBP 5.2K
CADJPY 13K
GBPCHF 5.7K
XAUUSD 37K
EURNZD 13K
GBPUSD 4.9K
GBPJPY 11K
EURCHF 7.9K
NAS100 -25K
EURSGD 2.7K
USDCAD 3.5K
US30 -86K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +671.87 EUR
Worst trade: -233 EUR
Maximum consecutive wins: 6
Maximum consecutive losses: 22
Maximal consecutive profit: +327.39 EUR
Maximal consecutive loss: -1 171.03 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FusionMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
PUPrime-Live
1.43 × 7
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
GoMarkets-Live
2.05 × 152
ICMarketsSC-MT5
2.33 × 194
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
FPMarketsLLC-Live
2.53 × 36
ICMarketsSC-MT5-3
2.63 × 180
FPMarketsSC-Live
2.96 × 825
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
FusionMarkets-Live
3.60 × 22612
RoboForex-ECN
4.36 × 1692
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.89 × 1127
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
83 more...
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high risk Burning Grid Signal using the EA that is available via MQL5.


Had some manual trades (with losses) in the beginning. Meanwhile the signal only shows Burning Grid on High Risk

No reviews
2026.05.12 20:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.17 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.02.09 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.04 16:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.04 13:10
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.30 19:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.30 19:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
BGHR
999 USD per month
22%
0
0
USD
24K
EUR
35
98%
4 586
89%
100%
1.55
0.96
EUR
19%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.