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Andreas Rudolf Grimm

BGHR

Andreas Rudolf Grimm
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  • IT Consulting 在  Self employed
  • 德国
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盈利交易:
4 175 (89.51%)
亏损交易:
489 (10.48%)
最好交易:
671.87 EUR
最差交易:
-232.52 EUR
毛利:
12 609.16 EUR (1 060 816 pips)
毛利亏损:
-8 170.85 EUR (658 642 pips)
最大连续赢利:
229 (327.39 EUR)
最大连续盈利:
1 289.94 EUR (6)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.32%
最近交易:
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每周交易:
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平均持有时间:
4 天
采收率:
2.03
长期交易:
2 249 (48.22%)
短期交易:
2 415 (51.78%)
利润因子:
1.54
预期回报:
0.95 EUR
平均利润:
3.02 EUR
平均损失:
-16.71 EUR
最大连续失误:
22 (-1 171.03 EUR)
最大连续亏损:
-1 171.03 EUR (22)
每月增长:
16.10%
年度预测:
195.36%
算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
1 933.29 EUR
最大值:
2 187.98 EUR (10.80%)
相对跌幅:
结余:
10.81% (2 189.34 EUR)
净值:
18.82% (3 559.34 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 302
AUDNZD 301
GBPNZD 286
EURCAD 266
EURJPY 261
AUDJPY 261
CHFJPY 214
GBPAUD 207
GBPCAD 162
SGDJPY 160
USDSGD 157
AUDUSD 154
AUDCHF 148
USDCHF 144
CADCHF 142
NZDJPY 141
GBPSGD 136
NZDCAD 126
AUDSGD 102
CHFSGD 95
NZDUSD 92
NZDCHF 92
USDJPY 90
EURAUD 87
EURUSD 60
XAUUSD 60
EURGBP 58
CADJPY 55
GBPCHF 52
EURNZD 48
GBPUSD 45
GBPJPY 38
EURCHF 33
NAS100 33
EURSGD 26
USDCAD 21
US30 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 472
AUDNZD -38
GBPNZD 313
EURCAD 169
EURJPY 303
AUDJPY 448
CHFJPY -481
GBPAUD 250
GBPCAD 106
SGDJPY 120
USDSGD 177
AUDUSD 28
AUDCHF -2.1K
USDCHF 218
CADCHF 274
NZDJPY 216
GBPSGD 50
NZDCAD 336
AUDSGD 208
CHFSGD 162
NZDUSD 112
NZDCHF 80
USDJPY -565
EURAUD 136
EURUSD 87
XAUUSD 2.9K
EURGBP 76
CADJPY 217
GBPCHF 79
EURNZD 135
GBPUSD 116
GBPJPY 127
EURCHF 114
NAS100 -117
EURSGD 56
USDCAD 100
US30 103
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 20K
AUDNZD 7.4K
GBPNZD 52K
EURCAD 22K
EURJPY 41K
AUDJPY 44K
CHFJPY 23K
GBPAUD 16K
GBPCAD 21K
SGDJPY 5.6K
USDSGD 14K
AUDUSD 7.5K
AUDCHF 7.5K
USDCHF 16K
CADCHF 10K
NZDJPY 27K
GBPSGD 13K
NZDCAD 12K
AUDSGD 13K
CHFSGD 20K
NZDUSD 9.5K
NZDCHF 4.7K
USDJPY 3.9K
EURAUD 23K
EURUSD 11K
XAUUSD 35K
EURGBP 5.2K
CADJPY 13K
GBPCHF 5.7K
EURNZD 13K
GBPUSD 5K
GBPJPY 11K
EURCHF 7.9K
NAS100 -57K
EURSGD 2.9K
USDCAD 3.5K
US30 -86K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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ICMarketsSC-MT5-3
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FPMarketsSC-Live
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Darwinex-Live
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Axiory-Live
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high risk Burning Grid Signal using the EA that is available via MQL5.


Had some manual trades (with losses) in the beginning. Meanwhile the signal only shows Burning Grid on High Risk

没有评论
2026.05.12 20:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.17 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.02.09 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.04 16:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.04 13:10
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.30 19:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.30 19:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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