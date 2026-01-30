- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 664
盈利交易:
4 175 (89.51%)
亏损交易:
489 (10.48%)
最好交易:
671.87 EUR
最差交易:
-232.52 EUR
毛利:
12 609.16 EUR (1 060 816 pips)
毛利亏损:
-8 170.85 EUR (658 642 pips)
最大连续赢利:
229 (327.39 EUR)
最大连续盈利:
1 289.94 EUR (6)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.32%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
148
平均持有时间:
4 天
采收率:
2.03
长期交易:
2 249 (48.22%)
短期交易:
2 415 (51.78%)
利润因子:
1.54
预期回报:
0.95 EUR
平均利润:
3.02 EUR
平均损失:
-16.71 EUR
最大连续失误:
22 (-1 171.03 EUR)
最大连续亏损:
-1 171.03 EUR (22)
每月增长:
16.10%
年度预测:
195.36%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
1 933.29 EUR
最大值:
2 187.98 EUR (10.80%)
相对跌幅:
结余:
10.81% (2 189.34 EUR)
净值:
18.82% (3 559.34 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|302
|AUDNZD
|301
|GBPNZD
|286
|EURCAD
|266
|EURJPY
|261
|AUDJPY
|261
|CHFJPY
|214
|GBPAUD
|207
|GBPCAD
|162
|SGDJPY
|160
|USDSGD
|157
|AUDUSD
|154
|AUDCHF
|148
|USDCHF
|144
|CADCHF
|142
|NZDJPY
|141
|GBPSGD
|136
|NZDCAD
|126
|AUDSGD
|102
|CHFSGD
|95
|NZDUSD
|92
|NZDCHF
|92
|USDJPY
|90
|EURAUD
|87
|EURUSD
|60
|XAUUSD
|60
|EURGBP
|58
|CADJPY
|55
|GBPCHF
|52
|EURNZD
|48
|GBPUSD
|45
|GBPJPY
|38
|EURCHF
|33
|NAS100
|33
|EURSGD
|26
|USDCAD
|21
|US30
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|472
|AUDNZD
|-38
|GBPNZD
|313
|EURCAD
|169
|EURJPY
|303
|AUDJPY
|448
|CHFJPY
|-481
|GBPAUD
|250
|GBPCAD
|106
|SGDJPY
|120
|USDSGD
|177
|AUDUSD
|28
|AUDCHF
|-2.1K
|USDCHF
|218
|CADCHF
|274
|NZDJPY
|216
|GBPSGD
|50
|NZDCAD
|336
|AUDSGD
|208
|CHFSGD
|162
|NZDUSD
|112
|NZDCHF
|80
|USDJPY
|-565
|EURAUD
|136
|EURUSD
|87
|XAUUSD
|2.9K
|EURGBP
|76
|CADJPY
|217
|GBPCHF
|79
|EURNZD
|135
|GBPUSD
|116
|GBPJPY
|127
|EURCHF
|114
|NAS100
|-117
|EURSGD
|56
|USDCAD
|100
|US30
|103
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|20K
|AUDNZD
|7.4K
|GBPNZD
|52K
|EURCAD
|22K
|EURJPY
|41K
|AUDJPY
|44K
|CHFJPY
|23K
|GBPAUD
|16K
|GBPCAD
|21K
|SGDJPY
|5.6K
|USDSGD
|14K
|AUDUSD
|7.5K
|AUDCHF
|7.5K
|USDCHF
|16K
|CADCHF
|10K
|NZDJPY
|27K
|GBPSGD
|13K
|NZDCAD
|12K
|AUDSGD
|13K
|CHFSGD
|20K
|NZDUSD
|9.5K
|NZDCHF
|4.7K
|USDJPY
|3.9K
|EURAUD
|23K
|EURUSD
|11K
|XAUUSD
|35K
|EURGBP
|5.2K
|CADJPY
|13K
|GBPCHF
|5.7K
|EURNZD
|13K
|GBPUSD
|5K
|GBPJPY
|11K
|EURCHF
|7.9K
|NAS100
|-57K
|EURSGD
|2.9K
|USDCAD
|3.5K
|US30
|-86K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +671.87 EUR
最差交易: -233 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +327.39 EUR
最大连续亏损: -1 171.03 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 13
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
PUPrime-Live
|1.43 × 7
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|2.05 × 152
|
ICMarketsSC-MT5
|2.33 × 194
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
FPMarketsLLC-Live
|2.53 × 36
|
ICMarketsSC-MT5-3
|2.56 × 182
|
FPMarketsSC-Live
|2.96 × 825
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|3.54 × 39
|
FusionMarkets-Live
|3.60 × 22612
|
RoboForex-ECN
|4.36 × 1692
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
Darwinex-Live
|4.89 × 1127
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.91 × 11
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
high risk Burning Grid Signal using the EA that is available via MQL5.
Had some manual trades (with losses) in the beginning. Meanwhile the signal only shows Burning Grid on High Risk
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
22%
0
0
USD
USD
24K
EUR
EUR
36
98%
4 664
89%
100%
1.54
0.95
EUR
EUR
19%
1:500