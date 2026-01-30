Алгоритмическая торговля синтетическим спредом EUR/CHF. Полная автоматизация, фиксированный риск 3% и защита от рыночного шума. Идеальный выбор для диверсификации портфеля с фокусом на сохранение и плавный рост капитала

Мы не прогнозируем движение цен — мы эксплуатируем их неэффективность. Используя технологию Alfa Node, стратегия выявляет статистические аномалии между EURUSD и USDCHF. Это чистый арбитраж: когда пары расходятся слишком далеко, мы зарабатываем на их неизбежном возврате к среднему значению.

