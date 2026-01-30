СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AlfaNode
Nikita Belousov

AlfaNode

Nikita Belousov
Nikita Belousov

Nikita Belousov

Я quantitative trader (алготрейдер), разрабатываю и тестирую торговые алгоритмы. Создал алгоритм под названием Alfa Node.
1 тема
0 отзывов
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -22%
AlfaForexRU-Real
1:40
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
234
Прибыльных трейдов:
121 (51.70%)
Убыточных трейдов:
113 (48.29%)
Лучший трейд:
14 553.96 RUB
Худший трейд:
-13 206.29 RUB
Общая прибыль:
145 677.41 RUB (64 657 pips)
Общий убыток:
-144 124.02 RUB (104 046 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (16 779.18 RUB)
Макс. прибыль в серии:
16 779.18 RUB (14)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
57.64%
Макс. загрузка депозита:
92.79%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.04
Длинных трейдов:
104 (44.44%)
Коротких трейдов:
130 (55.56%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
6.64 RUB
Средняя прибыль:
1 203.95 RUB
Средний убыток:
-1 275.43 RUB
Макс. серия проигрышей:
11 (-2 041.26 RUB)
Макс. убыток в серии:
-24 863.05 RUB (6)
Прирост в месяц:
-8.43%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
38%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13 206.29 RUB
Максимальная:
35 610.64 RUB (26.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.49% (33 910.51 RUB)
По эквити:
20.39% (1 688.91 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDrfd 104
USDJPYrfd 43
USDCHFrfd 26
#SPX 15
#LCO 9
XAUUSDrfd 8
EURCHFrfd 6
#TSLA 4
#LKOH 4
#INTC 3
#TATN 2
#AMD 2
#GAZP 1
USDTRYrfd 1
AUDNZDrfd 1
#CSCO 1
#DELL 1
#HPE 1
#UNH 1
#NDX 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDrfd -80
USDJPYrfd -7
USDCHFrfd 283
#SPX -1
#LCO -2
XAUUSDrfd -235
EURCHFrfd 136
#TSLA -5
#LKOH -26
#INTC -7
#TATN -15
#AMD -3
#GAZP -7
USDTRYrfd -8
AUDNZDrfd 2
#CSCO 0
#DELL 0
#HPE 0
#UNH 0
#NDX 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDrfd -3.4K
USDJPYrfd 1.5K
USDCHFrfd 743
#SPX 11K
#LCO 284
XAUUSDrfd -16K
EURCHFrfd 583
#TSLA -3.2K
#LKOH -1.5K
#INTC -3.2K
#TATN -840
#AMD -6.1K
#GAZP -406
USDTRYrfd -30K
AUDNZDrfd 27
#CSCO -296
#DELL 4.2K
#HPE -42
#UNH 2.3K
#NDX 4.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14 553.96 RUB
Худший трейд: -13 206 RUB
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +16 779.18 RUB
Макс. убыток в серии: -2 041.26 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Превосходство математики над рыночным хаосом

Алгоритмическая торговля синтетическим спредом EUR/CHF. Полная автоматизация, фиксированный риск 3% и защита от рыночного шума. Идеальный выбор для диверсификации портфеля с фокусом на сохранение и плавный рост капитала

Мы не прогнозируем движение цен — мы эксплуатируем их неэффективность. Используя технологию Alfa Node, стратегия выявляет статистические аномалии между EURUSD и USDCHF. Это чистый арбитраж: когда пары расходятся слишком далеко, мы зарабатываем на их неизбежном возврате к среднему значению.


Нет отзывов
2026.06.25 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.23 16:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.11 17:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.05 14:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.04 11:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.28 15:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.28 13:13
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.19 23:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.19 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.20 14:16
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.18 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.17 21:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.20 23:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.02.16 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.10 13:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.03 06:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.03 06:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.03 05:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.03 05:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.02 17:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AlfaNode
30 USD в месяц
-22%
0
0
USD
12K
RUB
34
38%
234
51%
58%
1.01
6.64
RUB
42%
1:40
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.