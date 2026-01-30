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Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|104
|USDJPYrfd
|43
|USDCHFrfd
|26
|#SPX
|15
|#LCO
|9
|XAUUSDrfd
|8
|EURCHFrfd
|6
|#TSLA
|4
|#LKOH
|4
|#INTC
|3
|#TATN
|2
|#AMD
|2
|#GAZP
|1
|USDTRYrfd
|1
|AUDNZDrfd
|1
|#CSCO
|1
|#DELL
|1
|#HPE
|1
|#UNH
|1
|#NDX
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDrfd
|-80
|USDJPYrfd
|-7
|USDCHFrfd
|283
|#SPX
|-1
|#LCO
|-2
|XAUUSDrfd
|-235
|EURCHFrfd
|136
|#TSLA
|-5
|#LKOH
|-26
|#INTC
|-7
|#TATN
|-15
|#AMD
|-3
|#GAZP
|-7
|USDTRYrfd
|-8
|AUDNZDrfd
|2
|#CSCO
|0
|#DELL
|0
|#HPE
|0
|#UNH
|0
|#NDX
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDrfd
|-3.4K
|USDJPYrfd
|1.5K
|USDCHFrfd
|743
|#SPX
|11K
|#LCO
|284
|XAUUSDrfd
|-16K
|EURCHFrfd
|583
|#TSLA
|-3.2K
|#LKOH
|-1.5K
|#INTC
|-3.2K
|#TATN
|-840
|#AMD
|-6.1K
|#GAZP
|-406
|USDTRYrfd
|-30K
|AUDNZDrfd
|27
|#CSCO
|-296
|#DELL
|4.2K
|#HPE
|-42
|#UNH
|2.3K
|#NDX
|4.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Мы не прогнозируем движение цен — мы эксплуатируем их неэффективность. Используя технологию Alfa Node, стратегия выявляет статистические аномалии между EURUSD и USDCHF. Это чистый арбитраж: когда пары расходятся слишком далеко, мы зарабатываем на их неизбежном возврате к среднему значению.
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