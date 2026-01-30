- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
237
盈利交易:
122 (51.47%)
亏损交易:
115 (48.52%)
最好交易:
14 553.96 RUB
最差交易:
-13 206.29 RUB
毛利:
145 790.18 RUB (64 793 pips)
毛利亏损:
-144 512.33 RUB (107 050 pips)
最大连续赢利:
14 (16 779.18 RUB)
最大连续盈利:
16 779.18 RUB (14)
夏普比率:
0.01
交易活动:
58.66%
最大入金加载:
93.50%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.04
长期交易:
105 (44.30%)
短期交易:
132 (55.70%)
利润因子:
1.01
预期回报:
5.39 RUB
平均利润:
1 195.00 RUB
平均损失:
-1 256.63 RUB
最大连续失误:
11 (-2 041.26 RUB)
最大连续亏损:
-24 863.05 RUB (6)
每月增长:
-10.61%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
38%
结余跌幅:
绝对:
13 206.29 RUB
最大值:
35 610.64 RUB (26.30%)
相对跌幅:
结余:
43.54% (34 254.72 RUB)
净值:
20.39% (1 688.91 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|105
|USDJPYrfd
|43
|USDCHFrfd
|26
|#SPX
|15
|#LCO
|9
|XAUUSDrfd
|8
|EURCHFrfd
|7
|#TSLA
|4
|#LKOH
|4
|#INTC
|3
|#TATN
|2
|#AMD
|2
|#GAZP
|1
|USDTRYrfd
|1
|AUDNZDrfd
|1
|#CSCO
|1
|#DELL
|1
|#HPE
|1
|#UNH
|1
|#NDX
|1
|#AAPL
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDrfd
|-78
|USDJPYrfd
|-7
|USDCHFrfd
|283
|#SPX
|-1
|#LCO
|-2
|XAUUSDrfd
|-235
|EURCHFrfd
|132
|#TSLA
|-5
|#LKOH
|-26
|#INTC
|-7
|#TATN
|-15
|#AMD
|-3
|#GAZP
|-7
|USDTRYrfd
|-8
|AUDNZDrfd
|2
|#CSCO
|0
|#DELL
|0
|#HPE
|0
|#UNH
|0
|#NDX
|3
|#AAPL
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDrfd
|-3.3K
|USDJPYrfd
|1.5K
|USDCHFrfd
|743
|#SPX
|11K
|#LCO
|284
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|-16K
|EURCHFrfd
|479
|#TSLA
|-3.2K
|#LKOH
|-1.5K
|#INTC
|-3.2K
|#TATN
|-840
|#AMD
|-6.1K
|#GAZP
|-406
|USDTRYrfd
|-30K
|AUDNZDrfd
|27
|#CSCO
|-296
|#DELL
|4.2K
|#HPE
|-42
|#UNH
|2.3K
|#NDX
|4.3K
|#AAPL
|-2.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14 553.96 RUB
最差交易: -13 206 RUB
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +16 779.18 RUB
最大连续亏损: -2 041.26 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
数学优于市场混沌
欧元/瑞郎 (EUR/CHF) 合成价差算法交易。全自动化执行，3% 固定风险控制，有效抵御市场噪音。是投资组合多元化的理想选择，专注于资本保全与资产稳健增长。
我们不预测价格走势 —— 我们利用价格的不对称性。通过 Alfa Node 技术，该策略能够识别 EURUSD 与 USDCHF 之间的统计异常。这是纯粹的套利机制：当货币对偏离过大时，我们从其必然的均值回归中获利。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-24%
0
0
USD
USD
11K
RUB
RUB
35
38%
237
51%
59%
1.00
5.39
RUB
RUB
44%
1:40