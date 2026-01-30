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Nikita Belousov

AlfaNode

Nikita Belousov
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Я quantitative trader (алготрейдер), разрабатываю и тестирую торговые алгоритмы. Создал алгоритм под названием Alfa Node.
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交易:
237
盈利交易:
122 (51.47%)
亏损交易:
115 (48.52%)
最好交易:
14 553.96 RUB
最差交易:
-13 206.29 RUB
毛利:
145 790.18 RUB (64 793 pips)
毛利亏损:
-144 512.33 RUB (107 050 pips)
最大连续赢利:
14 (16 779.18 RUB)
最大连续盈利:
16 779.18 RUB (14)
夏普比率:
0.01
交易活动:
58.66%
最大入金加载:
93.50%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.04
长期交易:
105 (44.30%)
短期交易:
132 (55.70%)
利润因子:
1.01
预期回报:
5.39 RUB
平均利润:
1 195.00 RUB
平均损失:
-1 256.63 RUB
最大连续失误:
11 (-2 041.26 RUB)
最大连续亏损:
-24 863.05 RUB (6)
每月增长:
-10.61%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
38%
结余跌幅:
绝对:
13 206.29 RUB
最大值:
35 610.64 RUB (26.30%)
相对跌幅:
结余:
43.54% (34 254.72 RUB)
净值:
20.39% (1 688.91 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDrfd 105
USDJPYrfd 43
USDCHFrfd 26
#SPX 15
#LCO 9
XAUUSDrfd 8
EURCHFrfd 7
#TSLA 4
#LKOH 4
#INTC 3
#TATN 2
#AMD 2
#GAZP 1
USDTRYrfd 1
AUDNZDrfd 1
#CSCO 1
#DELL 1
#HPE 1
#UNH 1
#NDX 1
#AAPL 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDrfd -78
USDJPYrfd -7
USDCHFrfd 283
#SPX -1
#LCO -2
XAUUSDrfd -235
EURCHFrfd 132
#TSLA -5
#LKOH -26
#INTC -7
#TATN -15
#AMD -3
#GAZP -7
USDTRYrfd -8
AUDNZDrfd 2
#CSCO 0
#DELL 0
#HPE 0
#UNH 0
#NDX 3
#AAPL -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDrfd -3.3K
USDJPYrfd 1.5K
USDCHFrfd 743
#SPX 11K
#LCO 284
XAUUSDrfd -16K
EURCHFrfd 479
#TSLA -3.2K
#LKOH -1.5K
#INTC -3.2K
#TATN -840
#AMD -6.1K
#GAZP -406
USDTRYrfd -30K
AUDNZDrfd 27
#CSCO -296
#DELL 4.2K
#HPE -42
#UNH 2.3K
#NDX 4.3K
#AAPL -2.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
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最好交易: +14 553.96 RUB
最差交易: -13 206 RUB
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +16 779.18 RUB
最大连续亏损: -2 041.26 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

数学优于市场混沌

欧元/瑞郎 (EUR/CHF) 合成价差算法交易。全自动化执行，3% 固定风险控制，有效抵御市场噪音。是投资组合多元化的理想选择，专注于资本保全与资产稳健增长。

我们不预测价格走势 —— 我们利用价格的不对称性。通过 Alfa Node 技术，该策略能够识别 EURUSD 与 USDCHF 之间的统计异常。这是纯粹的套利机制：当货币对偏离过大时，我们从其必然的均值回归中获利。


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2026.06.25 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.23 16:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.11 17:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.05 14:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.04 11:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.28 15:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.28 13:13
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.19 23:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.19 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.20 14:16
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.18 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.17 21:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.20 23:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.02.16 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.10 13:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.03 06:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.03 06:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.03 05:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.03 05:01
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2026.02.02 17:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
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RUB
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