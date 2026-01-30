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Van Ngoc Nguyen

Better AI Trading

Van Ngoc Nguyen
Van Ngoc Nguyen

Van Ngoc Nguyen

0 отзывов
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -18%
ICMarketsSC-Live17
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
488
Прибыльных трейдов:
324 (66.39%)
Убыточных трейдов:
164 (33.61%)
Лучший трейд:
151.90 USD
Худший трейд:
-98.00 USD
Общая прибыль:
2 843.49 USD (472 997 pips)
Общий убыток:
-3 109.58 USD (741 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (215.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
287.06 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
14.92%
Макс. загрузка депозита:
29.98%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.23
Длинных трейдов:
238 (48.77%)
Коротких трейдов:
250 (51.23%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-0.55 USD
Средняя прибыль:
8.78 USD
Средний убыток:
-18.96 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-45.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-165.06 USD (3)
Прирост в месяц:
-11.05%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
269.41 USD
Максимальная:
1 172.46 USD (87.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.30% (1 172.46 USD)
По эквити:
9.74% (90.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 198
BTCUSD 114
USDJPY 96
GBPUSD 54
NZDUSD 26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -140
BTCUSD -145
USDJPY 80
GBPUSD 2
NZDUSD -64
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 9.2K
BTCUSD -279K
USDJPY 2.3K
GBPUSD 7
NZDUSD -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +151.90 USD
Худший трейд: -98 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +215.24 USD
Макс. убыток в серии: -45.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageMarkets-Live 16
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarkets-Live03
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.65 × 1593
MonetaMarketsTrading-Live
0.91 × 53
ICMarketsSC-Live17
0.94 × 1637
ICMarketsSC-Live12
1.22 × 9
LiteForex-ECN.com
1.58 × 12
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
FPTradingLLC-Live4
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
3.02 × 87
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
4.16 × 113
TradersWay-Live
6.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
7.00 × 3
RoboForex-ProCent-8
8.14 × 125
RSGFinance-Live
9.42 × 43
ICMarketsSC-Live26
18.00 × 1
GrandCapital-Server
24.00 × 4
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

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Нет отзывов
2026.07.02 13:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.01 14:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 195 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.17 18:10
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.29 11:21
A large drawdown may occur on the account again
2026.04.15 01:22
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.24% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.11 18:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.10 13:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.08 23:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.04 09:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.04 06:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.03 12:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.02 00:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.27 12:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.02.04 17:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.02 10:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.30 13:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.30 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Better AI Trading
30 USD в месяц
-18%
0
0
USD
592
USD
34
100%
488
66%
15%
0.91
-0.55
USD
66%
1:200
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.