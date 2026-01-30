- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
488
Прибыльных трейдов:
324 (66.39%)
Убыточных трейдов:
164 (33.61%)
Лучший трейд:
151.90 USD
Худший трейд:
-98.00 USD
Общая прибыль:
2 843.49 USD (472 997 pips)
Общий убыток:
-3 109.58 USD (741 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (215.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
287.06 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
14.92%
Макс. загрузка депозита:
29.98%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.23
Длинных трейдов:
238 (48.77%)
Коротких трейдов:
250 (51.23%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-0.55 USD
Средняя прибыль:
8.78 USD
Средний убыток:
-18.96 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-45.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-165.06 USD (3)
Прирост в месяц:
-11.05%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
269.41 USD
Максимальная:
1 172.46 USD (87.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.30% (1 172.46 USD)
По эквити:
9.74% (90.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|198
|BTCUSD
|114
|USDJPY
|96
|GBPUSD
|54
|NZDUSD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-140
|BTCUSD
|-145
|USDJPY
|80
|GBPUSD
|2
|NZDUSD
|-64
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|9.2K
|BTCUSD
|-279K
|USDJPY
|2.3K
|GBPUSD
|7
|NZDUSD
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +151.90 USD
Худший трейд: -98 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +215.24 USD
Макс. убыток в серии: -45.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageMarkets-Live 16
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live03
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.65 × 1593
|
MonetaMarketsTrading-Live
|0.91 × 53
|
ICMarketsSC-Live17
|0.94 × 1637
|
ICMarketsSC-Live12
|1.22 × 9
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
FPTradingLLC-Live4
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|3.02 × 87
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|4.16 × 113
|
TradersWay-Live
|6.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|7.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-8
|8.14 × 125
|
RSGFinance-Live
|9.42 × 43
|
ICMarketsSC-Live26
|18.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-18%
0
0
USD
USD
592
USD
USD
34
100%
488
66%
15%
0.91
-0.55
USD
USD
66%
1:200