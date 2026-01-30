- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
491
盈利交易:
327 (66.59%)
亏损交易:
164 (33.40%)
最好交易:
151.90 USD
最差交易:
-98.00 USD
毛利:
2 845.64 USD (473 664 pips)
毛利亏损:
-3 109.58 USD (741 800 pips)
最大连续赢利:
24 (215.24 USD)
最大连续盈利:
287.06 USD (5)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
14.92%
最大入金加载:
29.98%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.23
长期交易:
240 (48.88%)
短期交易:
251 (51.12%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.54 USD
平均利润:
8.70 USD
平均损失:
-18.96 USD
最大连续失误:
7 (-45.54 USD)
最大连续亏损:
-165.06 USD (3)
每月增长:
-10.63%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
269.41 USD
最大值:
1 172.46 USD (87.01%)
相对跌幅:
结余:
66.30% (1 172.46 USD)
净值:
9.74% (90.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|199
|BTCUSD
|115
|USDJPY
|97
|GBPUSD
|54
|NZDUSD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-139
|BTCUSD
|-144
|USDJPY
|81
|GBPUSD
|2
|NZDUSD
|-64
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|9.2K
|BTCUSD
|-279K
|USDJPY
|2.4K
|GBPUSD
|7
|NZDUSD
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +151.90 USD
最差交易: -98 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +215.24 USD
最大连续亏损: -45.54 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live03
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.65 × 1593
|
MonetaMarketsTrading-Live
|0.91 × 53
|
ICMarketsSC-Live17
|0.94 × 1637
|
ICMarketsSC-Live12
|1.22 × 9
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
FPTradingLLC-Live4
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|3.02 × 87
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|4.16 × 113
|
TradersWay-Live
|6.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|7.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-8
|8.12 × 125
|
RSGFinance-Live
|9.42 × 43
|
ICMarketsSC-Live26
|18.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-18%
0
0
USD
USD
595
USD
USD
34
100%
491
66%
15%
0.91
-0.54
USD
USD
66%
1:200