Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LiteFinance-MT5-Live 0.00 × 1 DooGroup-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 35 PrimeCodex-MT5 0.00 × 1 GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 Exness-MT5Real3 0.00 × 8 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 FXCC1-Trade 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-3 0.00 × 12 Axiory-Live 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 1 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 ICMarketsAU-Live 0.21 × 57 ICMarketsEU-MT5-4 0.29 × 7 FusionMarkets-Demo 0.33 × 3 ICMarketsEU-MT5-2 0.43 × 61 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 Tradeview-Live 0.50 × 2 Exness-MT5Real8 0.50 × 485 ForexClub-MT5 Real Server 0.57 × 465 ICMarketsSC-MT5 0.61 × 4279 GoMarkets-Live 0.64 × 87 XMTrading-MT5 3 0.71 × 5594 StriforLLC-Live 0.72 × 18 еще 126... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика