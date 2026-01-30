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Сигналы / MetaTrader 5 / Night Walker EA
Ivan Pochta

Night Walker EA

Ivan Pochta
Ivan Pochta

Ivan Pochta

3.6 (161)
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⭐️ Market Gold Award for Achievement in EA Creation!
⭐️ 9+ years experience at MQL5.Market
⭐️ 1000+ satisfied customers
9 продуктов 5 сигналов 4 темы 103 комментария
0 отзывов
Надежность
28 недель
1 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
238
Прибыльных трейдов:
208 (87.39%)
Убыточных трейдов:
30 (12.61%)
Лучший трейд:
1.37 USD
Худший трейд:
-9.11 USD
Общая прибыль:
87.33 USD (11 863 pips)
Общий убыток:
-84.96 USD (9 493 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (19.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.28 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
22.50%
Макс. загрузка депозита:
8.13%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.11
Длинных трейдов:
120 (50.42%)
Коротких трейдов:
118 (49.58%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.01 USD
Средняя прибыль:
0.42 USD
Средний убыток:
-2.83 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.24 USD (4)
Прирост в месяц:
-8.73%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.48 USD
Максимальная:
21.28 USD (17.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.32% (21.28 USD)
По эквити:
7.54% (8.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 62
USDCAD 42
USDCHF 30
EURGBP 30
GBPUSD 29
EURAUD 25
USDJPY 20
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD -8
USDCAD 12
USDCHF 7
EURGBP -6
GBPUSD 13
EURAUD -8
USDJPY -7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD -409
USDCAD 2.2K
USDCHF 880
EURGBP -251
GBPUSD 1.6K
EURAUD -791
USDJPY -831
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.37 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +19.28 USD
Макс. убыток в серии: -12.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
0.00 × 12
Axiory-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsAU-Live
0.21 × 57
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 7
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.43 × 61
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Tradeview-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
0.50 × 485
ForexClub-MT5 Real Server
0.57 × 465
ICMarketsSC-MT5
0.61 × 4279
GoMarkets-Live
0.64 × 87
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5594
StriforLLC-Live
0.72 × 18
еще 126...
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Нет отзывов
2026.05.27 08:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.84% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.15 06:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.09 23:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.07 22:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.29% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.20 06:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.13 00:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.10 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.10 07:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.09 20:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.05 07:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.24 22:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.05 22:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.05 21:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.30 01:39
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.30 01:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.30 01:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Night Walker EA
30 USD в месяц
2%
1
0
USD
106
USD
28
99%
238
87%
23%
1.02
0.01
USD
17%
1:500
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