- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
238
Прибыльных трейдов:
208 (87.39%)
Убыточных трейдов:
30 (12.61%)
Лучший трейд:
1.37 USD
Худший трейд:
-9.11 USD
Общая прибыль:
87.33 USD (11 863 pips)
Общий убыток:
-84.96 USD (9 493 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (19.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.28 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
22.50%
Макс. загрузка депозита:
8.13%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.11
Длинных трейдов:
120 (50.42%)
Коротких трейдов:
118 (49.58%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.01 USD
Средняя прибыль:
0.42 USD
Средний убыток:
-2.83 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.24 USD (4)
Прирост в месяц:
-8.73%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.48 USD
Максимальная:
21.28 USD (17.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.32% (21.28 USD)
По эквити:
7.54% (8.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|62
|USDCAD
|42
|USDCHF
|30
|EURGBP
|30
|GBPUSD
|29
|EURAUD
|25
|USDJPY
|20
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|-8
|USDCAD
|12
|USDCHF
|7
|EURGBP
|-6
|GBPUSD
|13
|EURAUD
|-8
|USDJPY
|-7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|-409
|USDCAD
|2.2K
|USDCHF
|880
|EURGBP
|-251
|GBPUSD
|1.6K
|EURAUD
|-791
|USDJPY
|-831
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.37 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +19.28 USD
Макс. убыток в серии: -12.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.00 × 12
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsAU-Live
|0.21 × 57
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.43 × 61
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
Tradeview-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.50 × 485
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.57 × 465
|
ICMarketsSC-MT5
|0.61 × 4279
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5594
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
1
0
USD
USD
106
USD
USD
28
99%
238
87%
23%
1.02
0.01
USD
USD
17%
1:500