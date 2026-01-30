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信号 / MetaTrader 5 / Night Walker EA
Ivan Pochta

Night Walker EA

Ivan Pochta
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3.6 (161)
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9 产品 5 信号 4 主题 103 评论
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可靠性
28
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增长自 2026 2%
ICMarketsSC-MT5-2
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
240
盈利交易:
209 (87.08%)
亏损交易:
31 (12.92%)
最好交易:
1.37 USD
最差交易:
-9.11 USD
毛利:
87.48 USD (11 895 pips)
毛利亏损:
-85.11 USD (9 494 pips)
最大连续赢利:
34 (19.28 USD)
最大连续盈利:
19.28 USD (34)
夏普比率:
0.05
交易活动:
22.50%
最大入金加载:
8.13%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.11
长期交易:
121 (50.42%)
短期交易:
119 (49.58%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.01 USD
平均利润:
0.42 USD
平均损失:
-2.75 USD
最大连续失误:
4 (-12.24 USD)
最大连续亏损:
-12.24 USD (4)
每月增长:
-10.09%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2.48 USD
最大值:
21.28 USD (17.33%)
相对跌幅:
结余:
17.32% (21.28 USD)
净值:
7.54% (8.18 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 62
USDCAD 42
EURGBP 31
USDCHF 30
GBPUSD 30
EURAUD 25
USDJPY 20
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD -8
USDCAD 12
EURGBP -6
USDCHF 7
GBPUSD 13
EURAUD -8
USDJPY -7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD -409
USDCAD 2.2K
EURGBP -252
USDCHF 880
GBPUSD 1.6K
EURAUD -791
USDJPY -831
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.37 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 34
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +19.28 USD
最大连续亏损: -12.24 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
0.00 × 12
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsAU-Live
0.21 × 57
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 7
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.43 × 61
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Tradeview-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
0.50 × 485
ForexClub-MT5 Real Server
0.57 × 465
ICMarketsSC-MT5
0.61 × 4279
GoMarkets-Live
0.64 × 87
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5594
StriforLLC-Live
0.72 × 18
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2026.05.27 08:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.84% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.15 06:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.09 23:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.07 22:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.29% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.20 06:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.13 00:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.10 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.10 07:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.09 20:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.05 07:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.24 22:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.05 22:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.05 21:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.30 01:39
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.30 01:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.30 01:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
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交易
赢%
活动
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Night Walker EA
每月30 USD
2%
1
6
USD
106
USD
28
99%
240
87%
23%
1.02
0.01
USD
17%
1:500
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