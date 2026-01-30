- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
240
盈利交易:
209 (87.08%)
亏损交易:
31 (12.92%)
最好交易:
1.37 USD
最差交易:
-9.11 USD
毛利:
87.48 USD (11 895 pips)
毛利亏损:
-85.11 USD (9 494 pips)
最大连续赢利:
34 (19.28 USD)
最大连续盈利:
19.28 USD (34)
夏普比率:
0.05
交易活动:
22.50%
最大入金加载:
8.13%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.11
长期交易:
121 (50.42%)
短期交易:
119 (49.58%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.01 USD
平均利润:
0.42 USD
平均损失:
-2.75 USD
最大连续失误:
4 (-12.24 USD)
最大连续亏损:
-12.24 USD (4)
每月增长:
-10.09%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2.48 USD
最大值:
21.28 USD (17.33%)
相对跌幅:
结余:
17.32% (21.28 USD)
净值:
7.54% (8.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|62
|USDCAD
|42
|EURGBP
|31
|USDCHF
|30
|GBPUSD
|30
|EURAUD
|25
|USDJPY
|20
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|-8
|USDCAD
|12
|EURGBP
|-6
|USDCHF
|7
|GBPUSD
|13
|EURAUD
|-8
|USDJPY
|-7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|-409
|USDCAD
|2.2K
|EURGBP
|-252
|USDCHF
|880
|GBPUSD
|1.6K
|EURAUD
|-791
|USDJPY
|-831
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.37 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 34
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +19.28 USD
最大连续亏损: -12.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.00 × 12
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsAU-Live
|0.21 × 57
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.43 × 61
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
Tradeview-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.50 × 485
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.57 × 465
|
ICMarketsSC-MT5
|0.61 × 4279
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5594
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
1
6
USD
USD
106
USD
USD
28
99%
240
87%
23%
1.02
0.01
USD
USD
17%
1:500