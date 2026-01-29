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Сигналы / MetaTrader 5 / Apostolidi auto test
Vasilii Apostolidi

Apostolidi auto test

Vasilii Apostolidi
Vasilii Apostolidi

Vasilii Apostolidi

4.2 (20)
Интересы: блог apostolidi.ru, сигналы форекс, прогнозы форекс, сигналы форекс бесплатно, бесплатные сигналы форекс, форекс сигналы, копировать трейдеров
3 продукта 2 сигнала 4 темы 16 комментариев
0 отзывов
42 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -39%
AlfaForexRU-Real
1:40
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
104
Прибыльных трейдов:
80 (76.92%)
Убыточных трейдов:
24 (23.08%)
Лучший трейд:
115.60 RUB
Худший трейд:
-536.93 RUB
Общая прибыль:
8 146.01 RUB (10 712 pips)
Общий убыток:
-12 083.31 RUB (15 658 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (1 544.65 RUB)
Макс. прибыль в серии:
1 544.65 RUB (15)
Коэффициент Шарпа:
-0.14
Торговая активность:
26.60%
Макс. загрузка депозита:
108.78%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
-0.78
Длинных трейдов:
45 (43.27%)
Коротких трейдов:
59 (56.73%)
Профит фактор:
0.67
Мат. ожидание:
-37.86 RUB
Средняя прибыль:
101.83 RUB
Средний убыток:
-503.47 RUB
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 528.73 RUB)
Макс. убыток в серии:
-1 528.73 RUB (3)
Прирост в месяц:
-6.93%
Годовой прогноз:
-84.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 277.62 RUB
Максимальная:
5 019.82 RUB (46.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.73% (5 019.82 RUB)
По эквити:
14.34% (1 371.75 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSDrfd 37
GBPUSDrfd 37
EURUSDrfd 30
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSDrfd -18
GBPUSDrfd -48
EURUSDrfd 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSDrfd -1.3K
GBPUSDrfd -3.7K
EURUSDrfd 77
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +115.60 RUB
Худший трейд: -537 RUB
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 544.65 RUB
Макс. убыток в серии: -1 528.73 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Для минимизации проскальзывания сигнала рекомендую брокер Альфа-форекс: https://apostolidi.ru/otkryt-torgovyj-schyot/


Отказ от ответственности

Торговля на Форексе и другими финансовыми продуктами с кредитным плечом является высоко рискованной и может привести к существенным потерям. Проведение торговых операций на рынке может не подходить каждому. Вам необходимо быть осведомленным обо всех рисках, и обратиться за помощью к независимым финансовым консультантам, в случае возникновения вопросов или сомнений.

CFTC ПРАВИЛО 4.41. ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИМЕЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. В ОТЛИЧИИ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ РЕАЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ. ТАКЖЕ, ТАК КАК СДЕЛКИ ЕЩЕ НЕ ИСПОЛНЕНЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ НЕДОКОМПЕНСИРОВАТЬСЯ ИЛИ ПЕРЕКОМПЕНСИРОВАТЬСЯ ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ РЫНОЧНЫХ ФАКТОРОВ, НАПРИМЕР, НЕДОСТАТКА ЛИКВИДНОСТИ. МОДЕЛИРУЮЩИЕ ТОРГОВЫЕ ПРОГРАММЫ В ОСНОВНОМ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙ. НИКАКОЙ ПРЕТЕНЗИИ О ТОМ, ЧТО КАКОЙ-ЛИБО СЧЕТ ДОСТИГНЕТ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКА, ПОДОБНОМУ ПОКАЗАННЫМ, НЕ ДЕЛАЕТСЯ.

Автор сигнала настоящим отказываются от какой-либо ответственности, связанной с использованием данного сигнала и/или информации.


Нет отзывов
2026.08.04 01:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.21 12:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 11:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.09 14:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.09 12:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.08 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.02 22:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.01 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.01 15:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.25 18:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.15 13:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.14 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.16 02:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.11 14:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.03.26 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.18 17:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.06 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.06 09:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.09 13:31
Share of days for 80% of growth is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Apostolidi auto test
30 USD в месяц
-39%
0
0
USD
6.1K
RUB
42
100%
104
76%
27%
0.67
-37.86
RUB
47%
1:40
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