- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSDrfd
|37
|GBPUSDrfd
|37
|EURUSDrfd
|30
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSDrfd
|-18
|GBPUSDrfd
|-48
|EURUSDrfd
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSDrfd
|-1.3K
|GBPUSDrfd
|-3.7K
|EURUSDrfd
|77
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Отказ от ответственности
Торговля на Форексе и другими финансовыми продуктами с кредитным плечом является высоко рискованной и может привести к существенным потерям. Проведение торговых операций на рынке может не подходить каждому. Вам необходимо быть осведомленным обо всех рисках, и обратиться за помощью к независимым финансовым консультантам, в случае возникновения вопросов или сомнений.
CFTC ПРАВИЛО 4.41. ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИМЕЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. В ОТЛИЧИИ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ РЕАЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ. ТАКЖЕ, ТАК КАК СДЕЛКИ ЕЩЕ НЕ ИСПОЛНЕНЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ НЕДОКОМПЕНСИРОВАТЬСЯ ИЛИ ПЕРЕКОМПЕНСИРОВАТЬСЯ ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ РЫНОЧНЫХ ФАКТОРОВ, НАПРИМЕР, НЕДОСТАТКА ЛИКВИДНОСТИ. МОДЕЛИРУЮЩИЕ ТОРГОВЫЕ ПРОГРАММЫ В ОСНОВНОМ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙ. НИКАКОЙ ПРЕТЕНЗИИ О ТОМ, ЧТО КАКОЙ-ЛИБО СЧЕТ ДОСТИГНЕТ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКА, ПОДОБНОМУ ПОКАЗАННЫМ, НЕ ДЕЛАЕТСЯ.
Автор сигнала настоящим отказываются от какой-либо ответственности, связанной с использованием данного сигнала и/или информации.
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