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信号 / MetaTrader 5 / Apostolidi auto test
Vasilii Apostolidi

Apostolidi auto test

Vasilii Apostolidi
Vasilii Apostolidi

Vasilii Apostolidi

4.2 (20)
复制并赚取, 副本貿易商, 副本信號,, 外匯信號
3 产品 2 信号 4 主题 16 评论
0条评论
44
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -37%
AlfaForexRU-Real
1:40
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
106
盈利交易:
82 (77.35%)
亏损交易:
24 (22.64%)
最好交易:
115.60 RUB
最差交易:
-536.93 RUB
毛利:
8 368.46 RUB (10 983 pips)
毛利亏损:
-12 083.31 RUB (15 658 pips)
最大连续赢利:
15 (1 544.65 RUB)
最大连续盈利:
1 544.65 RUB (15)
夏普比率:
-0.13
交易活动:
26.60%
最大入金加载:
108.78%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
20 小时
采收率:
-0.74
长期交易:
45 (42.45%)
短期交易:
61 (57.55%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-35.05 RUB
平均利润:
102.05 RUB
平均损失:
-503.47 RUB
最大连续失误:
3 (-1 528.73 RUB)
最大连续亏损:
-1 528.73 RUB (3)
每月增长:
-7.63%
年度预测:
-92.53%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4 277.62 RUB
最大值:
5 019.82 RUB (46.73%)
相对跌幅:
结余:
46.73% (5 019.82 RUB)
净值:
14.34% (1 371.75 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSDrfd 38
GBPUSDrfd 38
EURUSDrfd 30
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSDrfd -16
GBPUSDrfd -46
EURUSDrfd 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSDrfd -1.2K
GBPUSDrfd -3.5K
EURUSDrfd 77
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +115.60 RUB
最差交易: -537 RUB
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 544.65 RUB
最大连续亏损: -1 528.73 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

To minimize signal slippage, I recommend the Alfa-Forex broker:   https://apostolidi.ru/otkryt-torgovyj-schyot/


Disclaimer

Trading Forex and other leveraged financial products is highly risky and can result in substantial losses. Trading in the market may not be suitable for everyone. You should be aware of all the risks and seek independent financial advice if you have any questions or concerns.

CFTC RULE 4.41. HYPOTHETICAL OR SIMULATED RESULTS HAVE CERTAIN LIMITATIONS. UNLIKE ACTUAL EXECUTIONS, SIMULATED RESULTS DO NOT REPRESENT ACTUAL TRADING. FURTHERMORE, BECAUSE TRADES HAVE NOT YET BEEN EXECUTED, RESULTS MAY UNDER-OR-OVER-COMPENSATED DUE TO THE POSSIBLE INFLUENCE OF CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY. SIMULATION TRADING PROGRAMS ARE PRIMARILY DEVELOPED BASED ON ANALYSIS OF PAST EVENTS. NO CLAIM IS MADE THAT ANY ACCOUNT WILL ACHIEVE PROFIT OR LOSS SIMILAR TO THOSE SHOWN.

The author of the signal hereby disclaims any liability associated with the use of this signal and/or information.


没有评论
2026.08.04 01:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.21 12:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 11:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.09 14:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.09 12:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.08 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.02 22:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.01 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.01 15:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.25 18:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.15 13:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.14 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.16 02:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.11 14:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.03.26 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.18 17:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.06 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.06 09:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.09 13:31
Share of days for 80% of growth is too low
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Apostolidi auto test
每月30 USD
-37%
0
0
USD
6.3K
RUB
44
100%
106
77%
27%
0.69
-35.05
RUB
47%
1:40
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载