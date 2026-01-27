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- Просадка
Всего трейдов:
712
Прибыльных трейдов:
298 (41.85%)
Убыточных трейдов:
414 (58.15%)
Лучший трейд:
164.64 USD
Худший трейд:
-140.44 USD
Общая прибыль:
18 318.84 USD (1 246 194 pips)
Общий убыток:
-20 417.73 USD (1 371 280 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (486.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
793.87 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
62.88%
Макс. загрузка депозита:
23.27%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.53
Длинных трейдов:
438 (61.52%)
Коротких трейдов:
274 (38.48%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-2.95 USD
Средняя прибыль:
61.47 USD
Средний убыток:
-49.32 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-449.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-778.51 USD (9)
Прирост в месяц:
20.40%
Годовой прогноз:
247.52%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 804.18 USD
Максимальная:
3 936.39 USD (88.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.86% (3 936.39 USD)
По эквити:
8.89% (215.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|704
|GBPJPY
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-2K
|GBPJPY
|-51
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-121K
|GBPJPY
|-3.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +164.64 USD
Худший трейд: -140 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +486.34 USD
Макс. убыток в серии: -449.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-51%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
40
0%
712
41%
63%
0.89
-2.95
USD
USD
78%
1:50