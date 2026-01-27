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Сигналы / MetaTrader 4 / Rizky Dwi CT
Rizky Dwichandra Thanjaya

Rizky Dwi CT

Rizky Dwichandra Thanjaya
Rizky Dwichandra Thanjaya

Rizky Dwichandra Thanjaya

0 отзывов
40 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -51%
MaxrichGroup-Real
1:50
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
712
Прибыльных трейдов:
298 (41.85%)
Убыточных трейдов:
414 (58.15%)
Лучший трейд:
164.64 USD
Худший трейд:
-140.44 USD
Общая прибыль:
18 318.84 USD (1 246 194 pips)
Общий убыток:
-20 417.73 USD (1 371 280 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (486.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
793.87 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
62.88%
Макс. загрузка депозита:
23.27%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.53
Длинных трейдов:
438 (61.52%)
Коротких трейдов:
274 (38.48%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-2.95 USD
Средняя прибыль:
61.47 USD
Средний убыток:
-49.32 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-449.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-778.51 USD (9)
Прирост в месяц:
20.40%
Годовой прогноз:
247.52%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 804.18 USD
Максимальная:
3 936.39 USD (88.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.86% (3 936.39 USD)
По эквити:
8.89% (215.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 704
GBPJPY 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -2K
GBPJPY -51
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -121K
GBPJPY -3.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +164.64 USD
Худший трейд: -140 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +486.34 USD
Макс. убыток в серии: -449.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXOpen-Real2
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
еще 267...
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Just for fun
Нет отзывов
2026.03.09 15:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.05 13:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.04 18:26
A large drawdown may occur on the account again
2026.03.03 06:27
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.02 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.02 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.01 23:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.24 01:31
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.20 09:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.17 14:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.13 01:44
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.12 18:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.12 17:40
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.28 20:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.38% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Rizky Dwi CT
30 USD в месяц
-51%
0
0
USD
1.6K
USD
40
0%
712
41%
63%
0.89
-2.95
USD
78%
1:50
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