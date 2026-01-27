Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXOpen-Real2 0.00 × 1 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 1 MTrading-Live 0.00 × 1 AM-UK-Live 0.00 × 1 ADSS-Demo 0.00 × 2 NAS-Real 0.00 × 3 MetasGroup-Live 0.00 × 2 SFM-Demo 0.00 × 4 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 1 InvestTechFx-Live 0.00 × 1 PriceMarkets-Live 0.00 × 4 FXNet-Real 0.00 × 1 Youtradefx-Real 0.00 × 4 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 Deltastock-Live 0.00 × 1 SVSFX-Live 0.00 × 1 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 3 GO4X-Live 0.00 × 1 QTrade-Server 0.00 × 1 ATCBrokers-US Live 0.00 × 1 Darwinex-LiveUK 0.00 × 2 OctaFX-Real9 0.00 × 2 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 CapitalPointTrading-Live29 0.00 × 1 VantageMarkets-Live 22 0.00 × 1 еще 267... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика