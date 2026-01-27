- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
715
盈利交易:
298 (41.67%)
亏损交易:
417 (58.32%)
最好交易:
164.64 USD
最差交易:
-140.44 USD
毛利:
18 318.84 USD (1 246 194 pips)
毛利亏损:
-20 539.29 USD (1 377 298 pips)
最大连续赢利:
9 (486.34 USD)
最大连续盈利:
793.87 USD (8)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
62.88%
最大入金加载:
23.27%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.56
长期交易:
441 (61.68%)
短期交易:
274 (38.32%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-3.11 USD
平均利润:
61.47 USD
平均损失:
-49.25 USD
最大连续失误:
12 (-449.19 USD)
最大连续亏损:
-778.51 USD (9)
每月增长:
18.50%
年度预测:
224.48%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 804.18 USD
最大值:
3 936.39 USD (88.81%)
相对跌幅:
结余:
77.86% (3 936.39 USD)
净值:
8.89% (215.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|707
|GBPJPY
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-2.2K
|GBPJPY
|-51
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-127K
|GBPJPY
|-3.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +164.64 USD
最差交易: -140 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +486.34 USD
最大连续亏损: -449.19 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
Just for fun
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-55%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
40
0%
715
41%
63%
0.89
-3.11
USD
USD
78%
1:50