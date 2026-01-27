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Сигналы / MetaTrader 5 / The Gold Phantom Darwinex
Profalgo Limited

The Gold Phantom Darwinex

Profalgo Limited
Profalgo Limited

Profalgo Limited

4.1 (996)
Developing EA's since 2005, I believe I can call myself an experienced EA trader.
In creating my systems, the most attention goes to having a controlled risk and a good Risk/Reward ratio.
27 продуктов 29 сигналов 9 тем 29 комментариев
0 отзывов
Надежность
38 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2025 18%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
562
Прибыльных трейдов:
367 (65.30%)
Убыточных трейдов:
195 (34.70%)
Лучший трейд:
118.07 USD
Худший трейд:
-113.76 USD
Общая прибыль:
3 902.64 USD (393 906 pips)
Общий убыток:
-3 549.45 USD (346 461 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (221.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
408.24 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
10.07%
Макс. загрузка депозита:
44.94%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.57
Длинных трейдов:
297 (52.85%)
Коротких трейдов:
265 (47.15%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.63 USD
Средняя прибыль:
10.63 USD
Средний убыток:
-18.20 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-353.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-353.00 USD (9)
Прирост в месяц:
-0.22%
Годовой прогноз:
-2.73%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
68.58 USD
Максимальная:
624.38 USD (23.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.02% (624.48 USD)
По эквити:
5.95% (328.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 562
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 353
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 47K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +118.07 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +221.75 USD
Макс. убыток в серии: -353.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
еще 5...
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running Gold  Phantom
Нет отзывов
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.03 09:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.29 16:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.14 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 22:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.06 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 10:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.11 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.08 09:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.02 20:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.27 20:42
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.27 06:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
The Gold Phantom Darwinex
49 USD в месяц
18%
0
0
USD
5.4K
USD
38
99%
562
65%
10%
1.09
0.63
USD
11%
1:200
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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