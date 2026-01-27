- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
562
Прибыльных трейдов:
367 (65.30%)
Убыточных трейдов:
195 (34.70%)
Лучший трейд:
118.07 USD
Худший трейд:
-113.76 USD
Общая прибыль:
3 902.64 USD (393 906 pips)
Общий убыток:
-3 549.45 USD (346 461 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (221.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
408.24 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
10.07%
Макс. загрузка депозита:
44.94%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.57
Длинных трейдов:
297 (52.85%)
Коротких трейдов:
265 (47.15%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.63 USD
Средняя прибыль:
10.63 USD
Средний убыток:
-18.20 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-353.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-353.00 USD (9)
Прирост в месяц:
-0.22%
Годовой прогноз:
-2.73%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
68.58 USD
Максимальная:
624.38 USD (23.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.02% (624.48 USD)
По эквити:
5.95% (328.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|562
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|353
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|47K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +118.07 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +221.75 USD
Макс. убыток в серии: -353.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
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running Gold Phantom
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
18%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
38
99%
562
65%
10%
1.09
0.63
USD
USD
11%
1:200