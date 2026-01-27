- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
571
盈利交易:
373 (65.32%)
亏损交易:
198 (34.68%)
最好交易:
118.07 USD
最差交易:
-113.76 USD
毛利:
3 959.61 USD (399 727 pips)
毛利亏损:
-3 597.33 USD (351 125 pips)
最大连续赢利:
25 (221.75 USD)
最大连续盈利:
408.24 USD (12)
夏普比率:
0.04
交易活动:
10.07%
最大入金加载:
44.94%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.58
长期交易:
306 (53.59%)
短期交易:
265 (46.41%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.63 USD
平均利润:
10.62 USD
平均损失:
-18.17 USD
最大连续失误:
9 (-353.00 USD)
最大连续亏损:
-353.00 USD (9)
每月增长:
0.63%
年度预测:
7.59%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
68.58 USD
最大值:
624.38 USD (23.43%)
相对跌幅:
结余:
11.02% (624.48 USD)
净值:
5.95% (328.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|571
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|362
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|49K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +118.07 USD
最差交易: -114 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +221.75 USD
最大连续亏损: -353.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
running Gold Phantom
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
18%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
38
99%
571
65%
10%
1.10
0.63
USD
USD
11%
1:200