信号部分
信号 / MetaTrader 5 / The Gold Phantom Darwinex
Profalgo Limited

The Gold Phantom Darwinex

Profalgo Limited
Profalgo Limited

Profalgo Limited

4.1 (996)
Developing EA's since 2005, I believe I can call myself an experienced EA trader.
In creating my systems, the most attention goes to having a controlled risk and a good Risk/Reward ratio.
27 产品 29 信号 9 主题 29 评论
0条评论
可靠性
38
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2025 18%
Darwinex-Live
1:200
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
571
盈利交易:
373 (65.32%)
亏损交易:
198 (34.68%)
最好交易:
118.07 USD
最差交易:
-113.76 USD
毛利:
3 959.61 USD (399 727 pips)
毛利亏损:
-3 597.33 USD (351 125 pips)
最大连续赢利:
25 (221.75 USD)
最大连续盈利:
408.24 USD (12)
夏普比率:
0.04
交易活动:
10.07%
最大入金加载:
44.94%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.58
长期交易:
306 (53.59%)
短期交易:
265 (46.41%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.63 USD
平均利润:
10.62 USD
平均损失:
-18.17 USD
最大连续失误:
9 (-353.00 USD)
最大连续亏损:
-353.00 USD (9)
每月增长:
0.63%
年度预测:
7.59%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
68.58 USD
最大值:
624.38 USD (23.43%)
相对跌幅:
结余:
11.02% (624.48 USD)
净值:
5.95% (328.63 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 571
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 362
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 49K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +118.07 USD
最差交易: -114 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +221.75 USD
最大连续亏损: -353.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
5 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
running Gold  Phantom
没有评论
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.03 09:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.29 16:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.14 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 22:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.06 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 10:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.11 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.08 09:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.02 20:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.27 20:42
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.27 06:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
The Gold Phantom Darwinex
每月49 USD
18%
0
0
USD
5.4K
USD
38
99%
571
65%
10%
1.10
0.63
USD
11%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载