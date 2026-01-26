- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 486
Прибыльных трейдов:
1 196 (80.48%)
Убыточных трейдов:
290 (19.52%)
Лучший трейд:
122.01 USD
Худший трейд:
-237.00 USD
Общая прибыль:
4 503.15 USD (184 571 pips)
Общий убыток:
-4 617.26 USD (161 127 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (60.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
259.30 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
44.37%
Макс. загрузка депозита:
27.28%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.16
Длинных трейдов:
813 (54.71%)
Коротких трейдов:
673 (45.29%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.08 USD
Средняя прибыль:
3.77 USD
Средний убыток:
-15.92 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-38.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-438.09 USD (3)
Прирост в месяц:
-27.00%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
246.35 USD
Максимальная:
711.67 USD (73.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.13% (711.67 USD)
По эквити:
22.58% (185.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|822
|XAUUSD
|664
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|91
|XAUUSD
|-205
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|14K
|XAUUSD
|9.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +122.01 USD
Худший трейд: -237 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +60.38 USD
Макс. убыток в серии: -38.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
FXOpenEU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Real 10
|0.48 × 33
|
VantageMarkets-Live 11
|0.71 × 482
|
ICMarketsSC-Live22
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 11
|0.87 × 288
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|2.10 × 512
еще 39...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-22%
0
0
USD
USD
400
USD
USD
29
99%
1 486
80%
44%
0.97
-0.08
USD
USD
73%
1:500