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Сигналы / MetaTrader 4 / XScalpPro500
Aleksandr Andreev

XScalpPro500

Aleksandr Andreev
Aleksandr Andreev

Aleksandr Andreev

0 отзывов
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -22%
RoboForex-ECN-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 486
Прибыльных трейдов:
1 196 (80.48%)
Убыточных трейдов:
290 (19.52%)
Лучший трейд:
122.01 USD
Худший трейд:
-237.00 USD
Общая прибыль:
4 503.15 USD (184 571 pips)
Общий убыток:
-4 617.26 USD (161 127 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (60.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
259.30 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
44.37%
Макс. загрузка депозита:
27.28%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.16
Длинных трейдов:
813 (54.71%)
Коротких трейдов:
673 (45.29%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.08 USD
Средняя прибыль:
3.77 USD
Средний убыток:
-15.92 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-38.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-438.09 USD (3)
Прирост в месяц:
-27.00%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
246.35 USD
Максимальная:
711.67 USD (73.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.13% (711.67 USD)
По эквити:
22.58% (185.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 822
XAUUSD 664
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 91
XAUUSD -205
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 14K
XAUUSD 9.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +122.01 USD
Худший трейд: -237 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +60.38 USD
Макс. убыток в серии: -38.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
FXOpenEU-ECN Live Server
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 6
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.18 × 40
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
Exness-Real17
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
GoMarkets-Real 10
0.48 × 33
VantageMarkets-Live 11
0.71 × 482
ICMarketsSC-Live22
0.86 × 7
VantageInternational-Live 11
0.87 × 288
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
Axi-US06-Live
1.65 × 69
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 7
ThreeTrader-Live
1.75 × 4
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
RoboForex-ECN-3
2.10 × 512
еще 39...
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Нет отзывов
2026.07.28 01:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.24 13:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.24 08:51
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.24 02:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 05:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.22 17:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.22 04:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.17 20:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.17 19:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.10 16:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.10 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.09 16:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.03 04:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.06 10:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.02.25 12:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.23 01:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.20 15:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.20 15:37
A large drawdown may occur on the account again
2026.02.20 07:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.19 17:23
Share of days for 80% of growth is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XScalpPro500
30 USD в месяц
-22%
0
0
USD
400
USD
29
99%
1 486
80%
44%
0.97
-0.08
USD
73%
1:500
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