Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN-2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 8 FXOpenEU-ECN Live Server 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 2 Exness-Real9 0.00 × 6 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 DooPrime-Live 2 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.18 × 40 ICMarketsSC-Live11 0.20 × 10 Exness-Real17 0.25 × 4 AxioryAsia-02Live 0.33 × 3 GoMarkets-Real 10 0.48 × 33 VantageMarkets-Live 11 0.71 × 482 ICMarketsSC-Live22 0.86 × 7 VantageInternational-Live 11 0.87 × 288 Pepperstone-Edge02 1.00 × 1 Alpari-Pro.ECN2 1.15 × 33 Axi-US06-Live 1.65 × 69 ICMarketsSC-Live15 1.71 × 7 ThreeTrader-Live 1.75 × 4 TradingProInternational-Live 2 1.79 × 19 ICMarketsSC-Live20 2.00 × 1 RoboForex-ECN-3 2.10 × 512 еще 39... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика