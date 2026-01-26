- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 497
盈利交易:
1 207 (80.62%)
亏损交易:
290 (19.37%)
最好交易:
122.01 USD
最差交易:
-237.00 USD
毛利:
4 530.89 USD (185 897 pips)
毛利亏损:
-4 617.26 USD (161 127 pips)
最大连续赢利:
30 (60.38 USD)
最大连续盈利:
259.30 USD (12)
夏普比率:
0.01
交易活动:
45.37%
最大入金加载:
27.28%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.12
长期交易:
817 (54.58%)
短期交易:
680 (45.42%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.06 USD
平均利润:
3.75 USD
平均损失:
-15.92 USD
最大连续失误:
7 (-38.49 USD)
最大连续亏损:
-438.09 USD (3)
每月增长:
-25.65%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
246.35 USD
最大值:
711.67 USD (73.72%)
相对跌幅:
结余:
73.13% (711.67 USD)
净值:
22.58% (185.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|826
|XAUUSD
|671
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|94
|XAUUSD
|-180
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|15K
|XAUUSD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +122.01 USD
最差交易: -237 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +60.38 USD
最大连续亏损: -38.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
FXOpenEU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Real 10
|0.48 × 33
|
VantageMarkets-Live 11
|0.71 × 493
|
ICMarketsSC-Live22
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 11
|0.87 × 288
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|2.10 × 512
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-17%
0
0
USD
USD
427
USD
USD
29
99%
1 497
80%
45%
0.98
-0.06
USD
USD
73%
1:500