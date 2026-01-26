- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|242
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|25K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
Gold Whale Hunter (Smart AI Core)
🤖 Интеллектуальное ядро (Smart Engine) Gold Whale Hunter работает на базе проприетарного Движка Распознавания Трендов, созданного специально для XAUUSD (Золото). В отличие от старых индикаторов, наша логика анализирует Денежную Ликвидность (Money Flow) и глубину рынка. Система не просто торгует, она распознает.
-
Авто-распознавание: Алгоритм автоматически определяет различные трендовые паттерны золота, отличая «Настоящий Тренд» от «Рыночного Шума».
-
Логика ликвидности: Мы игнорируем розничные паттерны и следуем за потоком крупного капитала.
🛡️ Управление рисками (Без Мартингейла)
-
НЕТ мартингейла / НЕТ сетки: Мы никогда не усредняемся против рынка.
-
Жесткий стоп-лосс: Каждая сделка защищена фиксированным SL сразу при входе.
-
Высокое мат. ожидание: Наша цель — прибыль, превышающая риск в 4 раза.
-
Фильтр волатильности: Система автоматически останавливает торговлю в опасных рыночных условиях.
✅ Рекомендуемый брокер Для обеспечения точности исполнения необходим брокер с экстремально низкими спредами. Это позволит вашему счету быть полностью синхронизированным с сигналом. Настоятельно рекомендую использовать IC Markets. Ссылка: https://icm-cn-asia.com/?camp=88882
💡 Советы:
-
Депозит: от $500
-
Плечо: 1:500
USD
USD
USD