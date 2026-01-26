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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Whale Hunter
Lu Li

Gold Whale Hunter

Lu Li
Lu Li

Lu Li

Algorithmic Trader & Quantitative Analyst
I specialize in developing high-probability automated trading systems for the Forex and Gold markets. My trading philosophy is grounded in mathematics, not luck.
My Core Philosophy: "In Math We Trust. In Trend We Profit."
My Trading Style:
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 32%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
190
Прибыльных трейдов:
118 (62.10%)
Убыточных трейдов:
72 (37.89%)
Лучший трейд:
94.40 USD
Худший трейд:
-109.64 USD
Общая прибыль:
1 983.25 USD (198 160 pips)
Общий убыток:
-1 741.47 USD (173 625 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (131.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
131.68 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
17.85%
Макс. загрузка депозита:
3.33%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.80
Длинных трейдов:
96 (50.53%)
Коротких трейдов:
94 (49.47%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
1.27 USD
Средняя прибыль:
16.81 USD
Средний убыток:
-24.19 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-122.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-175.01 USD (4)
Прирост в месяц:
-11.31%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45.48 USD
Максимальная:
301.19 USD (24.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.16% (272.82 USD)
По эквити:
9.74% (109.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 190
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 242
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 25K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +94.40 USD
Худший трейд: -110 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +131.68 USD
Макс. убыток в серии: -122.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
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Gold Whale Hunter (Smart AI Core)

🤖 Интеллектуальное ядро (Smart Engine) Gold Whale Hunter работает на базе проприетарного Движка Распознавания Трендов, созданного специально для XAUUSD (Золото). В отличие от старых индикаторов, наша логика анализирует Денежную Ликвидность (Money Flow) и глубину рынка. Система не просто торгует, она распознает.

  • Авто-распознавание: Алгоритм автоматически определяет различные трендовые паттерны золота, отличая «Настоящий Тренд» от «Рыночного Шума».

  • Логика ликвидности: Мы игнорируем розничные паттерны и следуем за потоком крупного капитала.

🛡️ Управление рисками (Без Мартингейла)

  • НЕТ мартингейла / НЕТ сетки: Мы никогда не усредняемся против рынка.

  • Жесткий стоп-лосс: Каждая сделка защищена фиксированным SL сразу при входе.

  • Высокое мат. ожидание: Наша цель — прибыль, превышающая риск в 4 раза.

  • Фильтр волатильности: Система автоматически останавливает торговлю в опасных рыночных условиях.

✅ Рекомендуемый брокер Для обеспечения точности исполнения необходим брокер с экстремально низкими спредами. Это позволит вашему счету быть полностью синхронизированным с сигналом. Настоятельно рекомендую использовать IC Markets. Ссылка: https://icm-cn-asia.com/?camp=88882

💡 Советы:

  • Депозит: от $500

  • Плечо: 1:500


Нет отзывов
2026.07.30 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.30 06:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.26 04:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.25 11:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.06 15:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.04 06:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.03 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.17 11:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.16 08:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.16 05:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.15 03:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.28 04:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.28 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.28 02:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.28 01:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.28 00:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.26 13:22
Share of trading days is too low
2026.01.26 13:22
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.26 12:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.26 12:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Whale Hunter
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
1K
USD
28
97%
190
62%
18%
1.13
1.27
USD
26%
1:500
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