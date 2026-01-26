Gold Whale Hunter (Smart AI Core)

🤖 Интеллектуальное ядро (Smart Engine) Gold Whale Hunter работает на базе проприетарного Движка Распознавания Трендов, созданного специально для XAUUSD (Золото). В отличие от старых индикаторов, наша логика анализирует Денежную Ликвидность (Money Flow) и глубину рынка. Система не просто торгует, она распознает.

Авто-распознавание: Алгоритм автоматически определяет различные трендовые паттерны золота, отличая «Настоящий Тренд» от «Рыночного Шума».

Логика ликвидности: Мы игнорируем розничные паттерны и следуем за потоком крупного капитала.

🛡️ Управление рисками (Без Мартингейла)

НЕТ мартингейла / НЕТ сетки: Мы никогда не усредняемся против рынка.

Жесткий стоп-лосс: Каждая сделка защищена фиксированным SL сразу при входе.

Высокое мат. ожидание: Наша цель — прибыль, превышающая риск в 4 раза .

Фильтр волатильности: Система автоматически останавливает торговлю в опасных рыночных условиях.

✅ Рекомендуемый брокер Для обеспечения точности исполнения необходим брокер с экстремально низкими спредами. Это позволит вашему счету быть полностью синхронизированным с сигналом. Настоятельно рекомендую использовать IC Markets. Ссылка: https://icm-cn-asia.com/?camp=88882

💡 Советы: