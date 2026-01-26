Gold Whale Hunter (AI 金鲸猎手)

🤖 核心优势：自动识别黄金趋势 Gold Whale Hunter 搭载了我们独家研发的 「自动趋势识别引擎」，专为 XAUUSD (黄金) 的高波动特性设计。 我们抛弃了传统滞后的指标，而是通过多维度分析 资金流动性 (Money Flow Liquidity) 与 市场结构。它不预测未来，而是精准识别当下的「势」。

智能识别： 系统能自动识别各种黄金趋势形态。在无序震荡时，它会自动过滤信号；在资金流推动趋势确立时，它会果断出击。

资金视角： 我们不看散户的技术图形，我们只追踪大资金流动性推动的动能转换点。

🛡️ 智能风控 (拒绝博弈) 资金安全是系统运行的底线。

拒绝马丁/网格： 绝不加仓摊平，绝不扛单。每一笔交易都是独立的。

硬止损保护： 入场瞬间强制设置止损 (Hard SL)，将风险锁死在固定范围内。

高盈亏比： 我们的核心逻辑是 大赚小赔 ，平均获利目标通常是止损风险的 4倍 。

智能过滤： 当市场环境进入低胜率区域（如流动性枯竭）时，系统会自动休眠，保护本金。

✅ 推荐券商 为了确保策略的执行精度，必须是要 极低点差 的券商，这样能让你的账户和信号 完全同步。 强烈推荐使用 IC Markets。 开户链接： https://icm-cn-asia.com/?camp=88882

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