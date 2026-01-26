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Lu Li

Gold Whale Hunter

Lu Li
Lu Li

Lu Li

Algorithmic Trader & Quantitative Analyst
I specialize in developing high-probability automated trading systems for the Forex and Gold markets. My trading philosophy is grounded in mathematics, not luck.
My Core Philosophy: "In Math We Trust. In Trend We Profit."
My Trading Style:
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交易:
195
盈利交易:
118 (60.51%)
亏损交易:
77 (39.49%)
最好交易:
94.40 USD
最差交易:
-109.64 USD
毛利:
1 983.25 USD (198 160 pips)
毛利亏损:
-1 816.25 USD (181 099 pips)
最大连续赢利:
11 (131.68 USD)
最大连续盈利:
131.68 USD (11)
夏普比率:
0.05
交易活动:
17.85%
最大入金加载:
3.33%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.55
长期交易:
98 (50.26%)
短期交易:
97 (49.74%)
利润因子:
1.09
预期回报:
0.86 USD
平均利润:
16.81 USD
平均损失:
-23.59 USD
最大连续失误:
5 (-122.89 USD)
最大连续亏损:
-175.01 USD (4)
每月增长:
-19.99%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
45.48 USD
最大值:
301.19 USD (24.95%)
相对跌幅:
结余:
26.16% (272.82 USD)
净值:
9.74% (109.49 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 195
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 167
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 17K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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最好交易: +94.40 USD
最差交易: -110 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +131.68 USD
最大连续亏损: -122.89 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
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Exness-MT5Real39
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CapitalPointTrading-MT5-4
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Xellion-Live
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Exness-MT5Real3
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FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
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3.75 × 24
VantageMarkets-Live 19
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TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
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STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
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TickmillUK-Live
10.88 × 85
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
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Gold Whale Hunter (AI 金鲸猎手)

🤖 核心优势：自动识别黄金趋势 Gold Whale Hunter 搭载了我们独家研发的 「自动趋势识别引擎」，专为 XAUUSD (黄金) 的高波动特性设计。 我们抛弃了传统滞后的指标，而是通过多维度分析 资金流动性 (Money Flow Liquidity)市场结构。它不预测未来，而是精准识别当下的「势」。

  • 智能识别： 系统能自动识别各种黄金趋势形态。在无序震荡时，它会自动过滤信号；在资金流推动趋势确立时，它会果断出击。

  • 资金视角： 我们不看散户的技术图形，我们只追踪大资金流动性推动的动能转换点。

🛡️ 智能风控 (拒绝博弈) 资金安全是系统运行的底线。

  • 拒绝马丁/网格： 绝不加仓摊平，绝不扛单。每一笔交易都是独立的。

  • 硬止损保护： 入场瞬间强制设置止损 (Hard SL)，将风险锁死在固定范围内。

  • 高盈亏比： 我们的核心逻辑是 大赚小赔，平均获利目标通常是止损风险的 4倍

  • 智能过滤： 当市场环境进入低胜率区域（如流动性枯竭）时，系统会自动休眠，保护本金。

✅ 推荐券商 为了确保策略的执行精度，必须是要 极低点差 的券商，这样能让你的账户和信号 完全同步。 强烈推荐使用 IC Markets开户链接： https://icm-cn-asia.com/?camp=88882

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  • 建议资金： $500 USD 起

  • 杠杆： 建议 1:500

  • VPS： 强烈建议使用 MQL5 官方 VPS 以获得最低延迟。

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2026.07.30 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.30 06:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.26 04:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.25 11:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.06 15:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.04 06:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.03 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.17 11:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.16 08:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.16 05:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.15 03:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.28 04:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.28 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.28 02:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.28 01:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.28 00:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.26 13:22
Share of trading days is too low
2026.01.26 13:22
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.26 12:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.26 12:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
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Gold Whale Hunter
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USD
29
97%
195
60%
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