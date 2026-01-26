- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
195
盈利交易:
118 (60.51%)
亏损交易:
77 (39.49%)
最好交易:
94.40 USD
最差交易:
-109.64 USD
毛利:
1 983.25 USD (198 160 pips)
毛利亏损:
-1 816.25 USD (181 099 pips)
最大连续赢利:
11 (131.68 USD)
最大连续盈利:
131.68 USD (11)
夏普比率:
0.05
交易活动:
17.85%
最大入金加载:
3.33%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.55
长期交易:
98 (50.26%)
短期交易:
97 (49.74%)
利润因子:
1.09
预期回报:
0.86 USD
平均利润:
16.81 USD
平均损失:
-23.59 USD
最大连续失误:
5 (-122.89 USD)
最大连续亏损:
-175.01 USD (4)
每月增长:
-19.99%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
45.48 USD
最大值:
301.19 USD (24.95%)
相对跌幅:
结余:
26.16% (272.82 USD)
净值:
9.74% (109.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|195
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|167
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|17K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +94.40 USD
最差交易: -110 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +131.68 USD
最大连续亏损: -122.89 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
926
USD
USD
29
97%
195
60%
18%
1.09
0.86
USD
USD
26%
1:500