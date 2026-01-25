- Прирост
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Всего трейдов:
665
Прибыльных трейдов:
333 (50.07%)
Убыточных трейдов:
332 (49.92%)
Лучший трейд:
350.86 EUR
Худший трейд:
-243.25 EUR
Общая прибыль:
9 409.07 EUR (284 186 pips)
Общий убыток:
-8 716.91 EUR (256 005 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (967.38 EUR)
Макс. прибыль в серии:
967.38 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
83.53%
Макс. загрузка депозита:
7.33%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
437 (65.71%)
Коротких трейдов:
228 (34.29%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
1.04 EUR
Средняя прибыль:
28.26 EUR
Средний убыток:
-26.26 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-312.26 EUR)
Макс. убыток в серии:
-327.52 EUR (3)
Прирост в месяц:
1.32%
Годовой прогноз:
16.02%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
595.82 EUR
Максимальная:
1 004.47 EUR (4.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.06% (893.05 EUR)
По эквити:
1.04% (110.09 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SP500
|195
|NZDUSD
|94
|GDAXI
|78
|XAUUSD
|68
|USDJPY
|66
|GBPJPY
|47
|USDCAD
|33
|EURUSD
|26
|USDCHF
|23
|AUDJPY
|22
|EURCHF
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SP500
|189
|NZDUSD
|-466
|GDAXI
|-86
|XAUUSD
|672
|USDJPY
|598
|GBPJPY
|-144
|USDCAD
|220
|EURUSD
|110
|USDCHF
|269
|AUDJPY
|-340
|EURCHF
|-232
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SP500
|2.6K
|NZDUSD
|-156
|GDAXI
|-7.9K
|XAUUSD
|33K
|USDJPY
|2.3K
|GBPJPY
|491
|USDCAD
|1.3K
|EURUSD
|735
|USDCHF
|940
|AUDJPY
|-4.4K
|EURCHF
|-927
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +350.86 EUR
Худший трейд: -243 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +967.38 EUR
Макс. убыток в серии: -312.26 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.90 × 406
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.40 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Darwinex-Live
|1.62 × 2403
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 4
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|2.67 × 3
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A systematic, multi-asset portfolio designed for consistency and capital preservation.
Trades diversified markets with predefined risk parameters and strict drawdown control, aiming for stable performance across different market conditions.
Trades diversified markets with predefined risk parameters and strict drawdown control, aiming for stable performance across different market conditions.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
20K
EUR
EUR
30
98%
665
50%
84%
1.07
1.04
EUR
EUR
6%
1:200