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Сигналы / MetaTrader 5 / Anchorage
Sergio Alonso Montolio

Anchorage

Sergio Alonso Montolio
Sergio Alonso Montolio

Sergio Alonso Montolio

0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 2%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
665
Прибыльных трейдов:
333 (50.07%)
Убыточных трейдов:
332 (49.92%)
Лучший трейд:
350.86 EUR
Худший трейд:
-243.25 EUR
Общая прибыль:
9 409.07 EUR (284 186 pips)
Общий убыток:
-8 716.91 EUR (256 005 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (967.38 EUR)
Макс. прибыль в серии:
967.38 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
83.53%
Макс. загрузка депозита:
7.33%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
437 (65.71%)
Коротких трейдов:
228 (34.29%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
1.04 EUR
Средняя прибыль:
28.26 EUR
Средний убыток:
-26.26 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-312.26 EUR)
Макс. убыток в серии:
-327.52 EUR (3)
Прирост в месяц:
1.32%
Годовой прогноз:
16.02%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
595.82 EUR
Максимальная:
1 004.47 EUR (4.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.06% (893.05 EUR)
По эквити:
1.04% (110.09 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SP500 195
NZDUSD 94
GDAXI 78
XAUUSD 68
USDJPY 66
GBPJPY 47
USDCAD 33
EURUSD 26
USDCHF 23
AUDJPY 22
EURCHF 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SP500 189
NZDUSD -466
GDAXI -86
XAUUSD 672
USDJPY 598
GBPJPY -144
USDCAD 220
EURUSD 110
USDCHF 269
AUDJPY -340
EURCHF -232
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SP500 2.6K
NZDUSD -156
GDAXI -7.9K
XAUUSD 33K
USDJPY 2.3K
GBPJPY 491
USDCAD 1.3K
EURUSD 735
USDCHF 940
AUDJPY -4.4K
EURCHF -927
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +350.86 EUR
Худший трейд: -243 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +967.38 EUR
Макс. убыток в серии: -312.26 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.90 × 406
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.40 × 5
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
Darwinex-Live
1.62 × 2403
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 4
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
EBCFinancialGroupKY-Live01
2.67 × 3
еще 23...
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A systematic, multi-asset portfolio designed for consistency and capital preservation.
Trades diversified markets with predefined risk parameters and strict drawdown control, aiming for stable performance across different market conditions.
Нет отзывов
2026.03.26 01:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.02 08:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.01 23:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.27 04:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.25 10:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.24 00:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.25 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Anchorage
50 USD в месяц
2%
0
0
USD
20K
EUR
30
98%
665
50%
84%
1.07
1.04
EUR
6%
1:200
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