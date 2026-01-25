- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
678
盈利交易:
337 (49.70%)
亏损交易:
341 (50.29%)
最好交易:
350.86 EUR
最差交易:
-243.25 EUR
毛利:
9 533.52 EUR (285 580 pips)
毛利亏损:
-8 983.13 EUR (266 035 pips)
最大连续赢利:
8 (967.38 EUR)
最大连续盈利:
967.38 EUR (8)
夏普比率:
0.02
交易活动:
83.53%
最大入金加载:
7.33%
最近交易:
58 几分钟前
每周交易:
34
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.55
长期交易:
449 (66.22%)
短期交易:
229 (33.78%)
利润因子:
1.06
预期回报:
0.81 EUR
平均利润:
28.29 EUR
平均损失:
-26.34 EUR
最大连续失误:
8 (-312.26 EUR)
最大连续亏损:
-327.52 EUR (3)
每月增长:
0.28%
年度预测:
3.41%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
595.82 EUR
最大值:
1 004.47 EUR (4.71%)
相对跌幅:
结余:
6.06% (893.05 EUR)
净值:
1.04% (110.09 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SP500
|196
|NZDUSD
|98
|GDAXI
|80
|XAUUSD
|70
|USDJPY
|67
|GBPJPY
|47
|USDCAD
|35
|EURUSD
|26
|USDCHF
|23
|AUDJPY
|23
|EURCHF
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SP500
|197
|NZDUSD
|-584
|GDAXI
|-113
|XAUUSD
|605
|USDJPY
|569
|GBPJPY
|-144
|USDCAD
|334
|EURUSD
|110
|USDCHF
|269
|AUDJPY
|-382
|EURCHF
|-232
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SP500
|2.8K
|NZDUSD
|-699
|GDAXI
|-8.4K
|XAUUSD
|26K
|USDJPY
|1.9K
|GBPJPY
|491
|USDCAD
|1.7K
|EURUSD
|735
|USDCHF
|940
|AUDJPY
|-5.5K
|EURCHF
|-927
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +350.86 EUR
最差交易: -243 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +967.38 EUR
最大连续亏损: -312.26 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.90 × 406
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.40 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Darwinex-Live
|1.62 × 2403
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 4
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|2.67 × 3
A systematic, multi-asset portfolio designed for consistency and capital preservation.
Trades diversified markets with predefined risk parameters and strict drawdown control, aiming for stable performance across different market conditions.
Trades diversified markets with predefined risk parameters and strict drawdown control, aiming for stable performance across different market conditions.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
2%
0
0
USD
USD
20K
EUR
EUR
31
98%
678
49%
84%
1.06
0.81
EUR
EUR
6%
1:200