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信号 / MetaTrader 5 / Anchorage
Sergio Alonso Montolio

Anchorage

Sergio Alonso Montolio
Sergio Alonso Montolio

Sergio Alonso Montolio

0条评论
可靠性
31
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2026 2%
Darwinex-Live
1:200
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
678
盈利交易:
337 (49.70%)
亏损交易:
341 (50.29%)
最好交易:
350.86 EUR
最差交易:
-243.25 EUR
毛利:
9 533.52 EUR (285 580 pips)
毛利亏损:
-8 983.13 EUR (266 035 pips)
最大连续赢利:
8 (967.38 EUR)
最大连续盈利:
967.38 EUR (8)
夏普比率:
0.02
交易活动:
83.53%
最大入金加载:
7.33%
最近交易:
58 几分钟前
每周交易:
34
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.55
长期交易:
449 (66.22%)
短期交易:
229 (33.78%)
利润因子:
1.06
预期回报:
0.81 EUR
平均利润:
28.29 EUR
平均损失:
-26.34 EUR
最大连续失误:
8 (-312.26 EUR)
最大连续亏损:
-327.52 EUR (3)
每月增长:
0.28%
年度预测:
3.41%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
595.82 EUR
最大值:
1 004.47 EUR (4.71%)
相对跌幅:
结余:
6.06% (893.05 EUR)
净值:
1.04% (110.09 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
SP500 196
NZDUSD 98
GDAXI 80
XAUUSD 70
USDJPY 67
GBPJPY 47
USDCAD 35
EURUSD 26
USDCHF 23
AUDJPY 23
EURCHF 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
SP500 197
NZDUSD -584
GDAXI -113
XAUUSD 605
USDJPY 569
GBPJPY -144
USDCAD 334
EURUSD 110
USDCHF 269
AUDJPY -382
EURCHF -232
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
SP500 2.8K
NZDUSD -699
GDAXI -8.4K
XAUUSD 26K
USDJPY 1.9K
GBPJPY 491
USDCAD 1.7K
EURUSD 735
USDCHF 940
AUDJPY -5.5K
EURCHF -927
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +350.86 EUR
最差交易: -243 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +967.38 EUR
最大连续亏损: -312.26 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.90 × 406
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.40 × 5
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
Darwinex-Live
1.62 × 2403
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 4
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
EBCFinancialGroupKY-Live01
2.67 × 3
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A systematic, multi-asset portfolio designed for consistency and capital preservation.
Trades diversified markets with predefined risk parameters and strict drawdown control, aiming for stable performance across different market conditions.
没有评论
2026.03.26 01:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.02 08:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.01 23:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.27 04:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.25 10:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.24 00:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.25 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Anchorage
每月50 USD
2%
0
0
USD
20K
EUR
31
98%
678
49%
84%
1.06
0.81
EUR
6%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载