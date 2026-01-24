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Сигналы / MetaTrader 5 / QxPro AlgoMatic Trading
Ivan Aza Gutierrez

QxPro AlgoMatic Trading

Ivan Aza Gutierrez
Ivan Aza Gutierrez

Ivan Aza Gutierrez

0 отзывов
Надежность
73 недели
0 / 0 USD
Копировать за 39.99 USD в месяц
прирост с 2025 9%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 972
Прибыльных трейдов:
1 039 (52.68%)
Убыточных трейдов:
933 (47.31%)
Лучший трейд:
1 434.81 USD
Худший трейд:
-944.63 USD
Общая прибыль:
92 305.82 USD (916 471 pips)
Общий убыток:
-83 609.81 USD (761 191 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (1 996.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 294.30 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
78.81%
Макс. загрузка депозита:
25.94%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
1.13
Длинных трейдов:
1 299 (65.87%)
Коротких трейдов:
673 (34.13%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
4.41 USD
Средняя прибыль:
88.84 USD
Средний убыток:
-89.61 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 029.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 613.92 USD (8)
Прирост в месяц:
3.37%
Годовой прогноз:
40.84%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 929.00 USD
Максимальная:
7 714.87 USD (6.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.88% (7 659.52 USD)
По эквити:
3.95% (4 223.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GDAXI 497
XAUUSD 323
USDJPY 297
NDX 190
SP500 138
GBPJPY 126
EURUSD 107
EURGBP 103
EURJPY 66
USDCAD 47
AUDUSD 31
USDCHF 22
WS30 20
GBPUSD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GDAXI -1.2K
XAUUSD 2.6K
USDJPY 6.4K
NDX 2.1K
SP500 -118
GBPJPY -119
EURUSD -409
EURGBP 276
EURJPY 1.1K
USDCAD -461
AUDUSD -367
USDCHF -838
WS30 -518
GBPUSD 263
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GDAXI 32K
XAUUSD 85K
USDJPY 18K
NDX 16K
SP500 801
GBPJPY 4.6K
EURUSD -599
EURGBP 984
EURJPY 2K
USDCAD -769
AUDUSD -1.3K
USDCHF -1.5K
WS30 138
GBPUSD 874
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 434.81 USD
Худший трейд: -945 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1 996.44 USD
Макс. убыток в серии: -1 029.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 7
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.03 × 160
PrimeCodex-MT5
1.06 × 448
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Darwinex-Live
1.25 × 3332
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.33 × 6
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
еще 26...
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Welcome to the JJTI DarwinexZero portfolio, an algorithmic copy trading solution managed by QXPro AlgoMatic Trading. This portfolio combines trading bots developed in SQX with institutional validation through synthetic data, maximum robustness tests, and advanced risk analysis.

Key Features:

  • Total return since inception: +19.48% (since April 2025)

  • Last 6 months return: +25.19%

  • Darwinex Rating: 88.55/100 (active DarwinIA SILVER)

  • Assets under management: €65,000

  • Executed trades: 1,345 with 53.61% win rate

Risk Management:

  • Maximum VaR (Value at Risk): 4.67%

  • Minimum VaR: 2.01%

  • Maximum historical drawdown: -14.37%

  • Profit factor: 1.19

  • Payoff ratio: 1.03

Investment Advantages:

  • Strategies validated with institutional robustness tests

  • Validation using synthetic data to ensure consistency

  • Independent risk management by Darwinex engine

  • Diversified trading in Index CFDs (45.13% of total)

  • Best performance during European session: +15.84% cumulative

Future Projection:
With a rating above 88 points and a historical position in the top #57 of DarwinIA SILVER, JJTI demonstrates consistency and scalability. The institutional validation methodology and robustness analysis ensure adaptability to different market conditions, projecting sustainable medium to long-term growth.

https://www.darwinexzero.com/es/darwin/JJTI/performance


Нет отзывов
2026.01.24 14:37
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.61% of days out of 310 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
QxPro AlgoMatic Trading
39.99 USD в месяц
9%
0
0
USD
109K
USD
73
98%
1 972
52%
79%
1.10
4.41
USD
7%
1:200
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.