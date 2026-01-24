- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GDAXI
|498
|XAUUSD
|327
|USDJPY
|297
|NDX
|192
|SP500
|138
|GBPJPY
|126
|EURUSD
|108
|EURGBP
|106
|EURJPY
|67
|USDCAD
|47
|AUDUSD
|31
|USDCHF
|22
|WS30
|20
|GBPUSD
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GDAXI
|-1.2K
|XAUUSD
|2.2K
|USDJPY
|6.4K
|NDX
|3.7K
|SP500
|-118
|GBPJPY
|-119
|EURUSD
|-513
|EURGBP
|252
|EURJPY
|1.2K
|USDCAD
|-461
|AUDUSD
|-367
|USDCHF
|-838
|WS30
|-518
|GBPUSD
|263
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GDAXI
|31K
|XAUUSD
|75K
|USDJPY
|18K
|NDX
|22K
|SP500
|801
|GBPJPY
|4.6K
|EURUSD
|-753
|EURGBP
|939
|EURJPY
|2.2K
|USDCAD
|-769
|AUDUSD
|-1.3K
|USDCHF
|-1.5K
|WS30
|138
|GBPUSD
|874
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 7
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.03 × 160
|
PrimeCodex-MT5
|1.06 × 448
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Darwinex-Live
|1.25 × 3332
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.33 × 6
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
Welcome to the JJTI DarwinexZero portfolio, an algorithmic copy trading solution managed by QXPro AlgoMatic Trading. This portfolio combines trading bots developed in SQX with institutional validation through synthetic data, maximum robustness tests, and advanced risk analysis.
Key Features:
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Executed trades: 1,345 with 53.61% win rate
Risk Management:
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Maximum VaR (Value at Risk): 4.67%
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Minimum VaR: 2.01%
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Profit factor: 1.19
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Payoff ratio: 1.03
Investment Advantages:
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Strategies validated with institutional robustness tests
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Validation using synthetic data to ensure consistency
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Independent risk management by Darwinex engine
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Best performance during European session: +15.84% cumulative
Future Projection:
With a rating above 88 points and a historical position in the top #57 of DarwinIA SILVER, JJTI demonstrates consistency and scalability. The institutional validation methodology and robustness analysis ensure adaptability to different market conditions, projecting sustainable medium to long-term growth.
https://www.darwinexzero.com/es/darwin/JJTI/performance
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