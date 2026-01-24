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Ivan Aza Gutierrez

QxPro AlgoMatic Trading

Ivan Aza Gutierrez
Ivan Aza Gutierrez

Ivan Aza Gutierrez

0条评论
可靠性
73
0 / 0 USD
每月复制 39.99 USD per 
增长自 2025 10%
Darwinex-Live
1:200
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 984
盈利交易:
1 044 (52.62%)
亏损交易:
940 (47.38%)
最好交易:
1 434.81 USD
最差交易:
-944.63 USD
毛利:
94 107.01 USD (924 173 pips)
毛利亏损:
-84 153.85 USD (772 148 pips)
最大连续赢利:
12 (1 996.44 USD)
最大连续盈利:
4 294.30 USD (10)
夏普比率:
0.04
交易活动:
78.81%
最大入金加载:
25.94%
最近交易:
58 几分钟前
每周交易:
28
平均持有时间:
9 小时
采收率:
1.29
长期交易:
1 310 (66.03%)
短期交易:
674 (33.97%)
利润因子:
1.12
预期回报:
5.02 USD
平均利润:
90.14 USD
平均损失:
-89.53 USD
最大连续失误:
13 (-1 029.87 USD)
最大连续亏损:
-1 613.92 USD (8)
每月增长:
4.95%
年度预测:
60.07%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
2 929.00 USD
最大值:
7 714.87 USD (6.93%)
相对跌幅:
结余:
6.88% (7 659.52 USD)
净值:
3.95% (4 223.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GDAXI 498
XAUUSD 327
USDJPY 297
NDX 192
SP500 138
GBPJPY 126
EURUSD 108
EURGBP 106
EURJPY 67
USDCAD 47
AUDUSD 31
USDCHF 22
WS30 20
GBPUSD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GDAXI -1.2K
XAUUSD 2.2K
USDJPY 6.4K
NDX 3.7K
SP500 -118
GBPJPY -119
EURUSD -513
EURGBP 252
EURJPY 1.2K
USDCAD -461
AUDUSD -367
USDCHF -838
WS30 -518
GBPUSD 263
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GDAXI 31K
XAUUSD 75K
USDJPY 18K
NDX 22K
SP500 801
GBPJPY 4.6K
EURUSD -753
EURGBP 939
EURJPY 2.2K
USDCAD -769
AUDUSD -1.3K
USDCHF -1.5K
WS30 138
GBPUSD 874
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 434.81 USD
最差交易: -945 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +1 996.44 USD
最大连续亏损: -1 029.87 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 7
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.03 × 160
PrimeCodex-MT5
1.06 × 448
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Darwinex-Live
1.25 × 3332
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.33 × 6
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
26 更多...
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Welcome to the JJTI DarwinexZero portfolio, an algorithmic copy trading solution managed by QXPro AlgoMatic Trading. This portfolio combines trading bots developed in SQX with institutional validation through synthetic data, maximum robustness tests, and advanced risk analysis.

Key Features:

  • Total return since inception: +19.48% (since April 2025)

  • Last 6 months return: +25.19%

  • Darwinex Rating: 88.55/100 (active DarwinIA SILVER)

  • Assets under management: €65,000

  • Executed trades: 1,345 with 53.61% win rate

Risk Management:

  • Maximum VaR (Value at Risk): 4.67%

  • Minimum VaR: 2.01%

  • Maximum historical drawdown: -14.37%

  • Profit factor: 1.19

  • Payoff ratio: 1.03

Investment Advantages:

  • Strategies validated with institutional robustness tests

  • Validation using synthetic data to ensure consistency

  • Independent risk management by Darwinex engine

  • Diversified trading in Index CFDs (45.13% of total)

  • Best performance during European session: +15.84% cumulative

Future Projection:
With a rating above 88 points and a historical position in the top #57 of DarwinIA SILVER, JJTI demonstrates consistency and scalability. The institutional validation methodology and robustness analysis ensure adaptability to different market conditions, projecting sustainable medium to long-term growth.

https://www.darwinexzero.com/es/darwin/JJTI/performance


没有评论
2026.01.24 14:37
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.61% of days out of 310 days of the signal's entire lifetime.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
QxPro AlgoMatic Trading
每月39.99 USD
10%
0
0
USD
110K
USD
73
98%
1 984
52%
79%
1.11
5.02
USD
7%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载