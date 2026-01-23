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Сигналы / MetaTrader 5 / Multy
Oleg Gumarov

Multy

Oleg Gumarov
Oleg Gumarov

Oleg Gumarov

0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 82%
AlfaForexRU-Real
1:40
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
465
Прибыльных трейдов:
377 (81.07%)
Убыточных трейдов:
88 (18.92%)
Лучший трейд:
13.89 USD
Худший трейд:
-51.09 USD
Общая прибыль:
2 479.72 USD (191 156 pips)
Общий убыток:
-1 951.81 USD (138 369 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (188.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
188.66 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
111.47%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
1.29
Длинных трейдов:
231 (49.68%)
Коротких трейдов:
234 (50.32%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
1.14 USD
Средняя прибыль:
6.58 USD
Средний убыток:
-22.18 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-211.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-211.03 USD (9)
Прирост в месяц:
4.07%
Годовой прогноз:
49.41%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
164.84 USD
Максимальная:
410.05 USD (111.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.76% (410.05 USD)
По эквити:
43.09% (638.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDrfd 193
NZDUSDrfd 166
EURUSDrfd 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDrfd -159
NZDUSDrfd 477
EURUSDrfd 210
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDrfd 5.9K
NZDUSDrfd 21K
EURUSDrfd 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.89 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +188.66 USD
Макс. убыток в серии: -211.03 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.07 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.07 12:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 20:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 19:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.26 13:51
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.07.23 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 16:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.09 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.06 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.23 14:39
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.59% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.18 10:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.07 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.07 15:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.04.07 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.07 10:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.04.07 08:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.06 23:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.04.06 22:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.06 21:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.04.06 19:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Multy
30 USD в месяц
82%
0
0
USD
1.8K
USD
35
87%
465
81%
100%
1.27
1.14
USD
43%
1:40
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