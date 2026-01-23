- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
465
Прибыльных трейдов:
377 (81.07%)
Убыточных трейдов:
88 (18.92%)
Лучший трейд:
13.89 USD
Худший трейд:
-51.09 USD
Общая прибыль:
2 479.72 USD (191 156 pips)
Общий убыток:
-1 951.81 USD (138 369 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (188.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
188.66 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
111.47%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
1.29
Длинных трейдов:
231 (49.68%)
Коротких трейдов:
234 (50.32%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
1.14 USD
Средняя прибыль:
6.58 USD
Средний убыток:
-22.18 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-211.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-211.03 USD (9)
Прирост в месяц:
4.07%
Годовой прогноз:
49.41%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
164.84 USD
Максимальная:
410.05 USD (111.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.76% (410.05 USD)
По эквити:
43.09% (638.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|193
|NZDUSDrfd
|166
|EURUSDrfd
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDrfd
|-159
|NZDUSDrfd
|477
|EURUSDrfd
|210
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDrfd
|5.9K
|NZDUSDrfd
|21K
|EURUSDrfd
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.89 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +188.66 USD
Макс. убыток в серии: -211.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
82%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
35
87%
465
81%
100%
1.27
1.14
USD
USD
43%
1:40