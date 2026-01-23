- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
466
盈利交易:
378 (81.11%)
亏损交易:
88 (18.88%)
最好交易:
13.89 USD
最差交易:
-51.09 USD
毛利:
2 491.48 USD (191 585 pips)
毛利亏损:
-1 951.81 USD (138 369 pips)
最大连续赢利:
39 (188.66 USD)
最大连续盈利:
188.66 USD (39)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
111.47%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
3
平均持有时间:
9 天
采收率:
1.32
长期交易:
231 (49.57%)
短期交易:
235 (50.43%)
利润因子:
1.28
预期回报:
1.16 USD
平均利润:
6.59 USD
平均损失:
-22.18 USD
最大连续失误:
9 (-211.03 USD)
最大连续亏损:
-211.03 USD (9)
每月增长:
4.28%
年度预测:
51.99%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
164.84 USD
最大值:
410.05 USD (111.01%)
相对跌幅:
结余:
27.76% (410.05 USD)
净值:
43.09% (638.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|193
|NZDUSDrfd
|167
|EURUSDrfd
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDrfd
|-159
|NZDUSDrfd
|489
|EURUSDrfd
|210
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDrfd
|5.9K
|NZDUSDrfd
|21K
|EURUSDrfd
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.89 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 39
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +188.66 USD
最大连续亏损: -211.03 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
84%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
36
87%
466
81%
100%
1.27
1.16
USD
USD
43%
1:40