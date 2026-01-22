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Сигналы / MetaTrader 4 / Udin dan Ucok
Johan

Udin dan Ucok

Johan
Johan

Johan

I’m EA, an EA active trader focused on XAUUSD and major forex pairs.
My trading is manual, transparent, and risk-controlled — no bots, no hype.
Each position is managed with 2–5% Portfolio risk (total exposure),targeting steady, compounding growth.
0 отзывов
Надежность
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 41%
MaxrichGroup-Real
1:50
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 984
Прибыльных трейдов:
824 (41.53%)
Убыточных трейдов:
1 160 (58.47%)
Лучший трейд:
1 610.40 USD
Худший трейд:
-1 340.09 USD
Общая прибыль:
175 203.30 USD (3 752 307 pips)
Общий убыток:
-161 929.45 USD (3 557 143 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (2 334.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 706.30 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
92.77%
Макс. загрузка депозита:
19.67%
Последний трейд:
60 минут
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.20
Длинных трейдов:
1 209 (60.94%)
Коротких трейдов:
775 (39.06%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
6.69 USD
Средняя прибыль:
212.63 USD
Средний убыток:
-139.59 USD
Макс. серия проигрышей:
38 (-3 295.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 798.35 USD (8)
Прирост в месяц:
13.61%
Годовой прогноз:
165.12%
Алготрейдинг:
9%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 419.97 USD
Максимальная:
11 026.97 USD (45.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.93% (10 839.38 USD)
По эквити:
7.23% (769.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1922
NQ100.R 55
GBPJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
EURJPY 1
USDJPY 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 13K
NQ100.R 546
GBPJPY -41
CHFJPY 37
AUDJPY 37
EURJPY -41
USDJPY -40
CADJPY -40
NZDJPY 37
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 158K
NQ100.R 39K
GBPJPY -1K
CHFJPY 1K
AUDJPY 1K
EURJPY -1K
USDJPY -1K
CADJPY -1K
NZDJPY 1K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 610.40 USD
Худший трейд: -1 340 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +2 334.67 USD
Макс. убыток в серии: -3 295.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 16
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
Exness-Real16
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
еще 297...
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Нет отзывов
2026.04.17 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.09 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.27 10:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.19 07:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.19 01:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.18 13:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.18 12:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.17 03:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.16 00:33
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.15 23:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.11 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.03 15:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.11 10:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.22 22:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.22 11:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Udin dan Ucok
30 USD в месяц
41%
0
0
USD
11K
USD
41
9%
1 984
41%
93%
1.08
6.69
USD
39%
1:50
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