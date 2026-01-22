- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
1 984
Прибыльных трейдов:
824 (41.53%)
Убыточных трейдов:
1 160 (58.47%)
Лучший трейд:
1 610.40 USD
Худший трейд:
-1 340.09 USD
Общая прибыль:
175 203.30 USD (3 752 307 pips)
Общий убыток:
-161 929.45 USD (3 557 143 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (2 334.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 706.30 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
92.77%
Макс. загрузка депозита:
19.67%
Последний трейд:
60 минут
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.20
Длинных трейдов:
1 209 (60.94%)
Коротких трейдов:
775 (39.06%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
6.69 USD
Средняя прибыль:
212.63 USD
Средний убыток:
-139.59 USD
Макс. серия проигрышей:
38 (-3 295.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 798.35 USD (8)
Прирост в месяц:
13.61%
Годовой прогноз:
165.12%
Алготрейдинг:
9%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 419.97 USD
Максимальная:
11 026.97 USD (45.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.93% (10 839.38 USD)
По эквити:
7.23% (769.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1922
|NQ100.R
|55
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|13K
|NQ100.R
|546
|GBPJPY
|-41
|CHFJPY
|37
|AUDJPY
|37
|EURJPY
|-41
|USDJPY
|-40
|CADJPY
|-40
|NZDJPY
|37
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|158K
|NQ100.R
|39K
|GBPJPY
|-1K
|CHFJPY
|1K
|AUDJPY
|1K
|EURJPY
|-1K
|USDJPY
|-1K
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 610.40 USD
Худший трейд: -1 340 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +2 334.67 USD
Макс. убыток в серии: -3 295.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
41%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
41
9%
1 984
41%
93%
1.08
6.69
USD
USD
39%
1:50