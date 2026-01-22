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Johan

Udin dan Ucok

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I’m EA, an EA active trader focused on XAUUSD and major forex pairs.
My trading is manual, transparent, and risk-controlled — no bots, no hype.
Each position is managed with 2–5% Portfolio risk (total exposure),targeting steady, compounding growth.
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可靠性
42
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每月复制 30 USD per 
增长自 2025 26%
MaxrichGroup-Real
1:50
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 988
盈利交易:
825 (41.49%)
亏损交易:
1 163 (58.50%)
最好交易:
1 610.40 USD
最差交易:
-1 340.09 USD
毛利:
175 329.23 USD (3 758 807 pips)
毛利亏损:
-163 145.05 USD (3 563 161 pips)
最大连续赢利:
24 (2 334.67 USD)
最大连续盈利:
5 706.30 USD (6)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
89.23%
最大入金加载:
19.67%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
10 小时
采收率:
1.10
长期交易:
1 213 (61.02%)
短期交易:
775 (38.98%)
利润因子:
1.07
预期回报:
6.13 USD
平均利润:
212.52 USD
平均损失:
-140.28 USD
最大连续失误:
38 (-3 295.57 USD)
最大连续亏损:
-4 798.35 USD (8)
每月增长:
-0.34%
年度预测:
-4.07%
算法交易:
9%
结余跌幅:
绝对:
5 419.97 USD
最大值:
11 026.97 USD (45.65%)
相对跌幅:
结余:
38.93% (10 839.38 USD)
净值:
7.23% (769.33 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1926
NQ100.R 55
GBPJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
EURJPY 1
USDJPY 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 12K
NQ100.R 546
GBPJPY -41
CHFJPY 37
AUDJPY 37
EURJPY -41
USDJPY -40
CADJPY -40
NZDJPY 37
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 158K
NQ100.R 39K
GBPJPY -1K
CHFJPY 1K
AUDJPY 1K
EURJPY -1K
USDJPY -1K
CADJPY -1K
NZDJPY 1K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 610.40 USD
最差交易: -1 340 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +2 334.67 USD
最大连续亏损: -3 295.57 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 11
HFMarketsSV-Live Server 16
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
298 更多...
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没有评论
2026.04.17 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.09 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.27 10:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.19 07:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.19 01:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.18 13:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.18 12:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.17 03:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.16 00:33
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.15 23:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.11 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.03 15:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.11 10:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.22 22:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.22 11:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Udin dan Ucok
每月30 USD
26%
0
0
USD
9.5K
USD
42
9%
1 988
41%
89%
1.07
6.13
USD
39%
1:50
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