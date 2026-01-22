- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 988
盈利交易:
825 (41.49%)
亏损交易:
1 163 (58.50%)
最好交易:
1 610.40 USD
最差交易:
-1 340.09 USD
毛利:
175 329.23 USD (3 758 807 pips)
毛利亏损:
-163 145.05 USD (3 563 161 pips)
最大连续赢利:
24 (2 334.67 USD)
最大连续盈利:
5 706.30 USD (6)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
89.23%
最大入金加载:
19.67%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
10 小时
采收率:
1.10
长期交易:
1 213 (61.02%)
短期交易:
775 (38.98%)
利润因子:
1.07
预期回报:
6.13 USD
平均利润:
212.52 USD
平均损失:
-140.28 USD
最大连续失误:
38 (-3 295.57 USD)
最大连续亏损:
-4 798.35 USD (8)
每月增长:
-0.34%
年度预测:
-4.07%
算法交易:
9%
结余跌幅:
绝对:
5 419.97 USD
最大值:
11 026.97 USD (45.65%)
相对跌幅:
结余:
38.93% (10 839.38 USD)
净值:
7.23% (769.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1926
|NQ100.R
|55
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|12K
|NQ100.R
|546
|GBPJPY
|-41
|CHFJPY
|37
|AUDJPY
|37
|EURJPY
|-41
|USDJPY
|-40
|CADJPY
|-40
|NZDJPY
|37
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|158K
|NQ100.R
|39K
|GBPJPY
|-1K
|CHFJPY
|1K
|AUDJPY
|1K
|EURJPY
|-1K
|USDJPY
|-1K
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 610.40 USD
最差交易: -1 340 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +2 334.67 USD
最大连续亏损: -3 295.57 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 11
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
26%
0
0
USD
USD
9.5K
USD
USD
42
9%
1 988
41%
89%
1.07
6.13
USD
USD
39%
1:50