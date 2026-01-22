Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 GerchikCo-Live 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Demo 0.00 × 1 FXCL-Main2 0.00 × 1 Exness-Real 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.00 × 3 ICMarkets-Live14 0.00 × 1 ICMarkets-Live04 0.00 × 1 Exness-Real17 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.14 × 7 ICMarketsSC-Live25 0.17 × 29 ICMarketsSC-Live03 0.48 × 120 EGlobal-Cent6 0.50 × 12 Tickmill-Live04 0.52 × 677 TitanFX-01 0.55 × 77 RoboForex-Prime 0.69 × 2064 RoboForex-ECN-3 0.73 × 105 ICMarketsSC-Live04 0.75 × 4 ICMarketsSC-Live33 1.00 × 6 AMarkets-Real 1.05 × 39 AxiTrader-US07-Live 1.08 × 121 Darwinex-Live 1.16 × 155 еще 33... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика