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Сигналы / MetaTrader 4 / PER DAY
Man Ngai Wong

PER DAY

Man Ngai Wong
Man Ngai Wong

Man Ngai Wong

0 отзывов
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 -53%
RoboForex-Prime
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10 805
Прибыльных трейдов:
8 973 (83.04%)
Убыточных трейдов:
1 832 (16.96%)
Лучший трейд:
87.57 USD
Худший трейд:
-226.44 USD
Общая прибыль:
12 101.59 USD (200 159 pips)
Общий убыток:
-10 691.12 USD (134 547 pips)
Макс. серия выигрышей:
212 (33.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
539.65 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
16.33%
Макс. загрузка депозита:
96.86%
Последний трейд:
11 дней
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
0.46
Длинных трейдов:
5 576 (51.61%)
Коротких трейдов:
5 229 (48.39%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.13 USD
Средняя прибыль:
1.35 USD
Средний убыток:
-5.84 USD
Макс. серия проигрышей:
123 (-261.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 495.76 USD (46)
Прирост в месяц:
-83.30%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
528.36 USD
Максимальная:
3 069.58 USD (59.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
90.26% (3 069.58 USD)
По эквити:
35.17% (421.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 7913
EURUSD 2892
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 1.9K
EURUSD -532
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 62K
EURUSD 4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +87.57 USD
Худший трейд: -226 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 46
Макс. прибыль в серии: +33.44 USD
Макс. убыток в серии: -261.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.17 × 29
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
EGlobal-Cent6
0.50 × 12
Tickmill-Live04
0.52 × 677
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboForex-Prime
0.69 × 2064
RoboForex-ECN-3
0.73 × 105
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AMarkets-Real
1.05 × 39
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
еще 33...
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Нет отзывов
2026.08.06 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.30 16:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.26 14:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 20:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 19:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.06 12:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.06 11:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 12:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.03 11:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.03 09:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.03 08:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.28 15:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.28 11:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.26 16:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.26 15:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PER DAY
999 USD в месяц
-53%
0
0
USD
354
USD
28
99%
10 805
83%
16%
1.13
0.13
USD
90%
1:300
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