- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10 805
Прибыльных трейдов:
8 973 (83.04%)
Убыточных трейдов:
1 832 (16.96%)
Лучший трейд:
87.57 USD
Худший трейд:
-226.44 USD
Общая прибыль:
12 101.59 USD (200 159 pips)
Общий убыток:
-10 691.12 USD (134 547 pips)
Макс. серия выигрышей:
212 (33.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
539.65 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
16.33%
Макс. загрузка депозита:
96.86%
Последний трейд:
11 дней
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
0.46
Длинных трейдов:
5 576 (51.61%)
Коротких трейдов:
5 229 (48.39%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
0.13 USD
Средняя прибыль:
1.35 USD
Средний убыток:
-5.84 USD
Макс. серия проигрышей:
123 (-261.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 495.76 USD (46)
Прирост в месяц:
-83.30%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
528.36 USD
Максимальная:
3 069.58 USD (59.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
90.26% (3 069.58 USD)
По эквити:
35.17% (421.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|7913
|EURUSD
|2892
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|1.9K
|EURUSD
|-532
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|62K
|EURUSD
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +87.57 USD
Худший трейд: -226 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 46
Макс. прибыль в серии: +33.44 USD
Макс. убыток в серии: -261.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.17 × 29
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
EGlobal-Cent6
|0.50 × 12
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 677
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboForex-Prime
|0.69 × 2064
|
RoboForex-ECN-3
|0.73 × 105
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AMarkets-Real
|1.05 × 39
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
-53%
0
0
USD
USD
354
USD
USD
28
99%
10 805
83%
16%
1.13
0.13
USD
USD
90%
1:300