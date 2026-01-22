- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10 805
盈利交易:
8 973 (83.04%)
亏损交易:
1 832 (16.96%)
最好交易:
87.57 USD
最差交易:
-226.44 USD
毛利:
12 101.59 USD (200 159 pips)
毛利亏损:
-10 691.12 USD (134 547 pips)
最大连续赢利:
212 (33.44 USD)
最大连续盈利:
539.65 USD (23)
夏普比率:
0.02
交易活动:
16.33%
最大入金加载:
96.86%
最近交易:
13 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
0.46
长期交易:
5 576 (51.61%)
短期交易:
5 229 (48.39%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
1.35 USD
平均损失:
-5.84 USD
最大连续失误:
123 (-261.58 USD)
最大连续亏损:
-2 495.76 USD (46)
每月增长:
-84.11%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
528.36 USD
最大值:
3 069.58 USD (59.45%)
相对跌幅:
结余:
90.26% (3 069.58 USD)
净值:
35.17% (421.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|7913
|EURUSD
|2892
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|1.9K
|EURUSD
|-532
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|62K
|EURUSD
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +87.57 USD
最差交易: -226 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 46
最大连续盈利: +33.44 USD
最大连续亏损: -261.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.17 × 29
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
EGlobal-Cent6
|0.50 × 12
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 677
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboForex-Prime
|0.69 × 2064
|
RoboForex-ECN-3
|0.73 × 105
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AMarkets-Real
|1.05 × 39
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
-53%
0
0
USD
USD
354
USD
USD
28
99%
10 805
83%
16%
1.13
0.13
USD
USD
90%
1:300