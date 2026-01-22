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Man Ngai Wong

PER DAY

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盈利交易:
8 973 (83.04%)
亏损交易:
1 832 (16.96%)
最好交易:
87.57 USD
最差交易:
-226.44 USD
毛利:
12 101.59 USD (200 159 pips)
毛利亏损:
-10 691.12 USD (134 547 pips)
最大连续赢利:
212 (33.44 USD)
最大连续盈利:
539.65 USD (23)
夏普比率:
0.02
交易活动:
16.33%
最大入金加载:
96.86%
最近交易:
13 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
0.46
长期交易:
5 576 (51.61%)
短期交易:
5 229 (48.39%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
1.35 USD
平均损失:
-5.84 USD
最大连续失误:
123 (-261.58 USD)
最大连续亏损:
-2 495.76 USD (46)
每月增长:
-84.11%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
528.36 USD
最大值:
3 069.58 USD (59.45%)
相对跌幅:
结余:
90.26% (3 069.58 USD)
净值:
35.17% (421.75 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 7913
EURUSD 2892
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 1.9K
EURUSD -532
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 62K
EURUSD 4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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2026.08.11 11:32
No swaps are charged on the signal account
2026.08.06 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.30 16:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.26 14:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 20:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 19:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.06 12:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.06 11:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 16:50
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2026.06.25 12:46
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2026.06.03 11:17
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2026.06.03 09:15
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2026.05.28 15:15
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2026.05.28 11:13
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2026.05.26 16:54
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