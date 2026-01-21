- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
348
Прибыльных трейдов:
191 (54.88%)
Убыточных трейдов:
157 (45.11%)
Лучший трейд:
33.92 USD
Худший трейд:
-11.85 USD
Общая прибыль:
605.76 USD (6 067 561 pips)
Общий убыток:
-464.48 USD (4 631 297 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (10.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.92 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
93.51%
Макс. загрузка депозита:
2.19%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
4.24
Длинных трейдов:
348 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
0.41 USD
Средняя прибыль:
3.17 USD
Средний убыток:
-2.96 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-20.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.99 USD (5)
Прирост в месяц:
3.64%
Годовой прогноз:
44.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
33.31 USD (13.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.53% (26.08 USD)
По эквити:
5.15% (12.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|348
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|141
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|1.4M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +33.92 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +10.55 USD
Макс. убыток в серии: -20.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
TRADE ON US30 (INVESTING EA)
No martingale, grid, or other dangerous method, only one position at the time.
This robot is designed to invest in indexes, and achieve stable growth.
US30 BACKTEST DATA FROM 2014-2025
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TOTAL TRADES : 2976
LOT : 0.01
INITIAL DEPOSIT : $150
TOTAL NET PROFIT : $406
WIN RATE : 53%
LARGEST PROFIT TRADE : $33.92
LARGEST LOSS TRADE : -$26.5
PROFIT FACTOR : 1.13
MAXIMAL DRAWDOWN BY BALANCE : -$115
MAXIMAL CONSECUTIVE PROFIT : 3X($42.81)
MAXIMAL CONSECUTIVE LOSS : 4X(-$43.99)
AVERAGE PROFIT TRADE : $2.2
AVERAGE LOSS TRADE : -$2.1
AVERAGE CONSECUTIVE PROFIT : 2X
AVERAGE CONSECUTIVE LOSS : 2X
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
91%
0
0
USD
USD
301
USD
USD
71
100%
348
54%
94%
1.30
0.41
USD
USD
14%
1:500