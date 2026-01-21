СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Tickmill Daily Index US30
Prasetyo Gunawan

Tickmill Daily Index US30

Prasetyo Gunawan
Prasetyo Gunawan

Prasetyo Gunawan

5 (1)
4 продукта 4 сигнала
0 отзывов
Надежность
71 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 91%
Tickmill-Live08
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
348
Прибыльных трейдов:
191 (54.88%)
Убыточных трейдов:
157 (45.11%)
Лучший трейд:
33.92 USD
Худший трейд:
-11.85 USD
Общая прибыль:
605.76 USD (6 067 561 pips)
Общий убыток:
-464.48 USD (4 631 297 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (10.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.92 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
93.51%
Макс. загрузка депозита:
2.19%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
4.24
Длинных трейдов:
348 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
0.41 USD
Средняя прибыль:
3.17 USD
Средний убыток:
-2.96 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-20.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.99 USD (5)
Прирост в месяц:
3.64%
Годовой прогноз:
44.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
33.31 USD (13.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.53% (26.08 USD)
По эквити:
5.15% (12.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 348
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 141
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 1.4M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +33.92 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +10.55 USD
Макс. убыток в серии: -20.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
TRADE ON US30 (INVESTING EA)

EA always makes transaction on US30 index.
No martingale, grid, or other dangerous method, only one position at the time.
This robot is designed to invest in indexes, and achieve stable growth.


===================================
US30 BACKTEST DATA FROM 2014-2025

===================================

TOTAL TRADES : 2976
LOT : 0.01
INITIAL DEPOSIT : $150
TOTAL NET PROFIT : $406
WIN RATE : 53%
LARGEST PROFIT TRADE : $33.92
LARGEST LOSS TRADE : -$26.5
PROFIT FACTOR : 1.13

MAXIMAL DRAWDOWN BY BALANCE : -$115
MAXIMAL CONSECUTIVE PROFIT : 3X($42.81)
MAXIMAL CONSECUTIVE LOSS : 4X(-$43.99)

AVERAGE PROFIT TRADE : $2.2
AVERAGE LOSS TRADE : -$2.1

AVERAGE CONSECUTIVE PROFIT : 2X
AVERAGE CONSECUTIVE LOSS : 2X




Нет отзывов
2026.01.22 00:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.38% of days out of 290 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tickmill Daily Index US30
30 USD в месяц
91%
0
0
USD
301
USD
71
100%
348
54%
94%
1.30
0.41
USD
14%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.