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Prasetyo Gunawan

Tickmill Daily Index US30

Prasetyo Gunawan
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交易:
350
盈利交易:
191 (54.57%)
亏损交易:
159 (45.43%)
最好交易:
33.92 USD
最差交易:
-11.85 USD
毛利:
605.76 USD (6 067 561 pips)
毛利亏损:
-466.12 USD (4 647 675 pips)
最大连续赢利:
6 (10.55 USD)
最大连续盈利:
33.92 USD (1)
夏普比率:
0.10
交易活动:
93.51%
最大入金加载:
2.19%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
24 小时
采收率:
4.19
长期交易:
350 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.30
预期回报:
0.40 USD
平均利润:
3.17 USD
平均损失:
-2.93 USD
最大连续失误:
5 (-20.99 USD)
最大连续亏损:
-20.99 USD (5)
每月增长:
2.21%
年度预测:
26.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
33.31 USD (13.62%)
相对跌幅:
结余:
13.53% (26.08 USD)
净值:
5.15% (12.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US30 350
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US30 140
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US30 1.4M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
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最好交易: +33.92 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +10.55 USD
最大连续亏损: -20.99 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tickmill-Live08
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No martingale, grid, or other dangerous method, only one position at the time.
This robot is designed to invest in indexes, and achieve stable growth.


===================================
US30 BACKTEST DATA FROM 2014-2025

===================================

TOTAL TRADES : 2976
LOT : 0.01
INITIAL DEPOSIT : $150
TOTAL NET PROFIT : $406
WIN RATE : 53%
LARGEST PROFIT TRADE : $33.92
LARGEST LOSS TRADE : -$26.5
PROFIT FACTOR : 1.13

MAXIMAL DRAWDOWN BY BALANCE : -$115
MAXIMAL CONSECUTIVE PROFIT : 3X($42.81)
MAXIMAL CONSECUTIVE LOSS : 4X(-$43.99)

AVERAGE PROFIT TRADE : $2.2
AVERAGE LOSS TRADE : -$2.1

AVERAGE CONSECUTIVE PROFIT : 2X
AVERAGE CONSECUTIVE LOSS : 2X




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2026.01.22 00:14
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90%
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299
USD
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100%
350
54%
94%
1.29
0.40
USD
14%
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