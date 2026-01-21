- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
350
盈利交易:
191 (54.57%)
亏损交易:
159 (45.43%)
最好交易:
33.92 USD
最差交易:
-11.85 USD
毛利:
605.76 USD (6 067 561 pips)
毛利亏损:
-466.12 USD (4 647 675 pips)
最大连续赢利:
6 (10.55 USD)
最大连续盈利:
33.92 USD (1)
夏普比率:
0.10
交易活动:
93.51%
最大入金加载:
2.19%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
24 小时
采收率:
4.19
长期交易:
350 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.30
预期回报:
0.40 USD
平均利润:
3.17 USD
平均损失:
-2.93 USD
最大连续失误:
5 (-20.99 USD)
最大连续亏损:
-20.99 USD (5)
每月增长:
2.21%
年度预测:
26.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
33.31 USD (13.62%)
相对跌幅:
结余:
13.53% (26.08 USD)
净值:
5.15% (12.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|350
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|140
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|1.4M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +33.92 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +10.55 USD
最大连续亏损: -20.99 USD
TRADE ON US30 (INVESTING EA)
No martingale, grid, or other dangerous method, only one position at the time.
This robot is designed to invest in indexes, and achieve stable growth.
US30 BACKTEST DATA FROM 2014-2025
===================================
TOTAL TRADES : 2976
LOT : 0.01
INITIAL DEPOSIT : $150
TOTAL NET PROFIT : $406
WIN RATE : 53%
LARGEST PROFIT TRADE : $33.92
LARGEST LOSS TRADE : -$26.5
PROFIT FACTOR : 1.13
MAXIMAL DRAWDOWN BY BALANCE : -$115
MAXIMAL CONSECUTIVE PROFIT : 3X($42.81)
MAXIMAL CONSECUTIVE LOSS : 4X(-$43.99)
AVERAGE PROFIT TRADE : $2.2
AVERAGE LOSS TRADE : -$2.1
AVERAGE CONSECUTIVE PROFIT : 2X
AVERAGE CONSECUTIVE LOSS : 2X
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
90%
0
0
USD
USD
299
USD
USD
71
100%
350
54%
94%
1.29
0.40
USD
USD
14%
1:500