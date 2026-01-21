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Всего трейдов:
2 375
Прибыльных трейдов:
943 (39.70%)
Убыточных трейдов:
1 432 (60.29%)
Лучший трейд:
37.71 USD
Худший трейд:
-36.66 USD
Общая прибыль:
10 863.36 USD (830 438 pips)
Общий убыток:
-9 975.26 USD (741 695 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (164.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
164.89 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
6.30%
Макс. загрузка депозита:
3.44%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
110
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
1.60
Длинных трейдов:
1 234 (51.96%)
Коротких трейдов:
1 141 (48.04%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.37 USD
Средняя прибыль:
11.52 USD
Средний убыток:
-6.97 USD
Макс. серия проигрышей:
32 (-122.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-194.74 USD (12)
Прирост в месяц:
0.83%
Годовой прогноз:
10.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
76.96 USD
Максимальная:
555.80 USD (17.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.51% (555.80 USD)
По эквити:
1.38% (41.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2375
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|888
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|89K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +37.71 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +164.89 USD
Макс. убыток в серии: -122.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
MonetaMarketsTrading-Live
|16.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|18.00 × 1
%Edge 9.1 /trade
contact : pbx@168cmhk.co
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
31%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
30
100%
2 375
39%
6%
1.08
0.37
USD
USD
18%
1:500