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Сигналы / MetaTrader 4 / PBX QT Beta1
KITTINU MUAYTENG

PBX QT Beta1

KITTINU MUAYTENG
KITTINU MUAYTENG

KITTINU MUAYTENG

0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 31%
ICMarketsSC-Live17
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 375
Прибыльных трейдов:
943 (39.70%)
Убыточных трейдов:
1 432 (60.29%)
Лучший трейд:
37.71 USD
Худший трейд:
-36.66 USD
Общая прибыль:
10 863.36 USD (830 438 pips)
Общий убыток:
-9 975.26 USD (741 695 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (164.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
164.89 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
6.30%
Макс. загрузка депозита:
3.44%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
110
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
1.60
Длинных трейдов:
1 234 (51.96%)
Коротких трейдов:
1 141 (48.04%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.37 USD
Средняя прибыль:
11.52 USD
Средний убыток:
-6.97 USD
Макс. серия проигрышей:
32 (-122.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-194.74 USD (12)
Прирост в месяц:
0.83%
Годовой прогноз:
10.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
76.96 USD
Максимальная:
555.80 USD (17.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.51% (555.80 USD)
По эквити:
1.38% (41.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2375
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 888
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 89K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +37.71 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +164.89 USD
Макс. убыток в серии: -122.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
2.00 × 1
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
MonetaMarketsTrading-Live
16.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
18.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

%Edge 9.1 /trade


contact : pbx@168cmhk.co 

www.168cmhk.co

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Нет отзывов
2026.08.07 06:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 17:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 04:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 05:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 18:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 05:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 12:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 11:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 10:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 00:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 16:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 11:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 08:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 16:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 16:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.10 08:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.09 14:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 13:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PBX QT Beta1
999 USD в месяц
31%
0
0
USD
2.9K
USD
30
100%
2 375
39%
6%
1.08
0.37
USD
18%
1:500
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