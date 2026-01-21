- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 387
盈利交易:
947 (39.67%)
亏损交易:
1 440 (60.33%)
最好交易:
37.71 USD
最差交易:
-36.66 USD
毛利:
10 900.56 USD (834 156 pips)
毛利亏损:
-10 012.85 USD (745 449 pips)
最大连续赢利:
10 (164.89 USD)
最大连续盈利:
164.89 USD (10)
夏普比率:
0.04
交易活动:
6.30%
最大入金加载:
3.44%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
78
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
1.60
长期交易:
1 246 (52.20%)
短期交易:
1 141 (47.80%)
利润因子:
1.09
预期回报:
0.37 USD
平均利润:
11.51 USD
平均损失:
-6.95 USD
最大连续失误:
32 (-122.63 USD)
最大连续亏损:
-194.74 USD (12)
每月增长:
1.08%
年度预测:
13.16%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
76.96 USD
最大值:
555.80 USD (17.51%)
相对跌幅:
结余:
17.51% (555.80 USD)
净值:
1.38% (41.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2387
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|888
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|89K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +37.71 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +164.89 USD
最大连续亏损: -122.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
MonetaMarketsTrading-Live
|16.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|18.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
31%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
31
100%
2 387
39%
6%
1.08
0.37
USD
USD
18%
1:500