- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 316
Прибыльных трейдов:
1 422 (61.39%)
Убыточных трейдов:
894 (38.60%)
Лучший трейд:
175.53 USD
Худший трейд:
-270.69 USD
Общая прибыль:
10 854.40 USD (5 583 412 pips)
Общий убыток:
-8 969.23 USD (10 779 333 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (50.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
635.31 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
67.11%
Макс. загрузка депозита:
20.31%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
159
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.01
Длинных трейдов:
1 206 (52.07%)
Коротких трейдов:
1 110 (47.93%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
0.81 USD
Средняя прибыль:
7.63 USD
Средний убыток:
-10.03 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-283.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-478.76 USD (2)
Прирост в месяц:
-24.47%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.63 USD
Максимальная:
939.72 USD (29.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.06% (939.72 USD)
По эквити:
30.62% (346.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1076
|BTCUSD
|563
|EURUSD
|209
|EURGBP
|120
|USDJPY
|110
|GBPJPY
|75
|GBPUSD
|62
|EURJPY
|44
|AUDCAD
|18
|AUDUSD
|13
|CHFJPY
|5
|USDCAD
|4
|NZDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|2
|EURNZD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPNZD
|1
|NZDCHF
|1
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.8K
|BTCUSD
|-664
|EURUSD
|-335
|EURGBP
|94
|USDJPY
|-66
|GBPJPY
|-39
|GBPUSD
|31
|EURJPY
|9
|AUDCAD
|21
|AUDUSD
|24
|CHFJPY
|19
|USDCAD
|4
|NZDCAD
|5
|NZDUSD
|2
|XAGUSD
|8
|CADJPY
|35
|AUDJPY
|57
|EURNZD
|-25
|GBPCAD
|-10
|GBPNZD
|0
|NZDCHF
|1
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|-48
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|260K
|BTCUSD
|-5.5M
|EURUSD
|-1K
|EURGBP
|64
|USDJPY
|-1.4K
|GBPJPY
|-10K
|GBPUSD
|8.4K
|EURJPY
|313
|AUDCAD
|3.1K
|AUDUSD
|1.2K
|CHFJPY
|-2.7K
|USDCAD
|644
|NZDCAD
|86
|NZDUSD
|199
|XAGUSD
|162
|CADJPY
|948
|AUDJPY
|2.4K
|EURNZD
|-4.3K
|GBPCAD
|-339
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|18
|GBPCHF
|17
|NZDJPY
|-935
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +175.53 USD
Худший трейд: -271 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +50.42 USD
Макс. убыток в серии: -283.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ProtonCapital-Live
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 7
|
FXCL-Main2
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.08 × 36
|
ICMarkets-Live19
|0.09 × 22
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.14 × 303
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.35 × 469
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.41 × 70
|
Hankotrade-Live
|0.50 × 109
|
AxiTrader-US06-Live
|0.50 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.50 × 4
|
Exness-Real3
|0.55 × 53
|
ICMarkets-Live07
|0.59 × 124
|
MocazFinancial-Live
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.61 × 38932
|
TickmillUK-Live03
|0.69 × 3043
|
Tickmill-Live09
|0.72 × 513
|
TradersWay-Live 2
|0.72 × 75
|
JFD-Live02
|0.73 × 15
|
ICMarkets-Live18
|0.74 × 224
|
TradersWay-TW ECN Live
|0.74 × 27
|
ForexTime-ECN
|0.75 × 24
|
ICMarkets-Live05
|0.77 × 1487
еще 299...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Dynamic trading changes every month according to market conditions
Minimum Balance 1500 USD
For best results open account with IC Markets through the following link
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
239%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
29
100%
2 316
61%
67%
1.21
0.81
USD
USD
38%
1:500