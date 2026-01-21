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Сигналы / MetaTrader 4 / Silver Inches
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Silver Inches

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

1 комментарий
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 239%
Tickmill-Live02
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 316
Прибыльных трейдов:
1 422 (61.39%)
Убыточных трейдов:
894 (38.60%)
Лучший трейд:
175.53 USD
Худший трейд:
-270.69 USD
Общая прибыль:
10 854.40 USD (5 583 412 pips)
Общий убыток:
-8 969.23 USD (10 779 333 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (50.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
635.31 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
67.11%
Макс. загрузка депозита:
20.31%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
159
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.01
Длинных трейдов:
1 206 (52.07%)
Коротких трейдов:
1 110 (47.93%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
0.81 USD
Средняя прибыль:
7.63 USD
Средний убыток:
-10.03 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-283.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-478.76 USD (2)
Прирост в месяц:
-24.47%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.63 USD
Максимальная:
939.72 USD (29.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.06% (939.72 USD)
По эквити:
30.62% (346.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1076
BTCUSD 563
EURUSD 209
EURGBP 120
USDJPY 110
GBPJPY 75
GBPUSD 62
EURJPY 44
AUDCAD 18
AUDUSD 13
CHFJPY 5
USDCAD 4
NZDCAD 3
NZDUSD 2
XAGUSD 2
CADJPY 2
AUDJPY 2
EURNZD 1
GBPCAD 1
GBPNZD 1
NZDCHF 1
GBPCHF 1
NZDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.8K
BTCUSD -664
EURUSD -335
EURGBP 94
USDJPY -66
GBPJPY -39
GBPUSD 31
EURJPY 9
AUDCAD 21
AUDUSD 24
CHFJPY 19
USDCAD 4
NZDCAD 5
NZDUSD 2
XAGUSD 8
CADJPY 35
AUDJPY 57
EURNZD -25
GBPCAD -10
GBPNZD 0
NZDCHF 1
GBPCHF 1
NZDJPY -48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 260K
BTCUSD -5.5M
EURUSD -1K
EURGBP 64
USDJPY -1.4K
GBPJPY -10K
GBPUSD 8.4K
EURJPY 313
AUDCAD 3.1K
AUDUSD 1.2K
CHFJPY -2.7K
USDCAD 644
NZDCAD 86
NZDUSD 199
XAGUSD 162
CADJPY 948
AUDJPY 2.4K
EURNZD -4.3K
GBPCAD -339
GBPNZD 3
NZDCHF 18
GBPCHF 17
NZDJPY -935
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +175.53 USD
Худший трейд: -271 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +50.42 USD
Макс. убыток в серии: -283.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ProtonCapital-Live
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 7
FXCL-Main2
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.08 × 36
ICMarkets-Live19
0.09 × 22
AdmiralMarkets-Live3
0.14 × 303
IronFXBM-Real4
0.25 × 4
UniverseWheel-Live
0.35 × 469
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
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0.50 × 109
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
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0.50 × 4
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0.55 × 53
ICMarkets-Live07
0.59 × 124
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0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.61 × 38932
TickmillUK-Live03
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Tickmill-Live09
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0.72 × 75
JFD-Live02
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ICMarkets-Live18
0.74 × 224
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0.74 × 27
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0.75 × 24
ICMarkets-Live05
0.77 × 1487
еще 299...
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Dynamic trading changes every month according to market conditions 

Minimum Balance 1500 USD

For best results open account with IC Markets through the following link

https://icmarkets.com/?camp=76381

Нет отзывов
2026.08.10 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 21:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 18:21
No swaps are charged on the signal account
2026.07.01 09:29
No swaps are charged
2026.07.01 09:29
No swaps are charged
2026.06.25 10:46
No swaps are charged on the signal account
2026.04.12 02:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.01 09:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.31 20:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.19 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.19 00:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.18 20:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.18 18:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.16 00:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.25 01:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.23 19:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.23 01:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.23 00:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.21 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.21 03:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Silver Inches
50 USD в месяц
239%
0
0
USD
1.1K
USD
29
100%
2 316
61%
67%
1.21
0.81
USD
38%
1:500
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