- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
2 289
Profit Trades:
1 404 (61.33%)
Loss Trades:
885 (38.66%)
Best trade:
175.53 USD
Worst trade:
-270.69 USD
Gross Profit:
10 833.50 USD (5 478 912 pips)
Gross Loss:
-8 855.99 USD (10 525 681 pips)
Maximum consecutive wins:
36 (50.42 USD)
Maximal consecutive profit:
635.31 USD (27)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
66.10%
Max deposit load:
20.31%
Latest trade:
9 hours ago
Trades per week:
137
Avg holding time:
5 hours
Recovery Factor:
2.10
Long Trades:
1 198 (52.34%)
Short Trades:
1 091 (47.66%)
Profit Factor:
1.22
Expected Payoff:
0.86 USD
Average Profit:
7.72 USD
Average Loss:
-10.01 USD
Maximum consecutive losses:
19 (-283.82 USD)
Maximal consecutive loss:
-478.76 USD (2)
Monthly growth:
-18.31%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
4.63 USD
Maximal:
939.72 USD (29.59%)
Relative drawdown:
By Balance:
38.06% (939.72 USD)
By Equity:
28.40% (359.07 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1076
|BTCUSD
|539
|EURUSD
|209
|EURGBP
|120
|USDJPY
|109
|GBPJPY
|74
|GBPUSD
|62
|EURJPY
|43
|AUDCAD
|18
|AUDUSD
|13
|CHFJPY
|5
|USDCAD
|4
|NZDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|2
|EURNZD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPNZD
|1
|NZDCHF
|1
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.8K
|BTCUSD
|-635
|EURUSD
|-335
|EURGBP
|94
|USDJPY
|-47
|GBPJPY
|-16
|GBPUSD
|31
|EURJPY
|29
|AUDCAD
|21
|AUDUSD
|24
|CHFJPY
|19
|USDCAD
|4
|NZDCAD
|5
|NZDUSD
|2
|XAGUSD
|8
|CADJPY
|35
|AUDJPY
|57
|EURNZD
|-25
|GBPCAD
|-10
|GBPNZD
|0
|NZDCHF
|1
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|-48
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|260K
|BTCUSD
|-5.3M
|EURUSD
|-1K
|EURGBP
|64
|USDJPY
|-633
|GBPJPY
|-8.8K
|GBPUSD
|8.4K
|EURJPY
|1.4K
|AUDCAD
|3.1K
|AUDUSD
|1.2K
|CHFJPY
|-2.7K
|USDCAD
|644
|NZDCAD
|86
|NZDUSD
|199
|XAGUSD
|162
|CADJPY
|948
|AUDJPY
|2.4K
|EURNZD
|-4.3K
|GBPCAD
|-339
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|18
|GBPCHF
|17
|NZDJPY
|-935
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +175.53 USD
Worst trade: -271 USD
Maximum consecutive wins: 27
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +50.42 USD
Maximal consecutive loss: -283.82 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live02" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ProtonCapital-Live
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 7
|
FXCL-Main2
|0.00 × 2
|
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|0.08 × 36
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ICMarkets-Live19
|0.09 × 22
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AdmiralMarkets-Live3
|0.14 × 303
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IronFXBM-Real4
|0.25 × 4
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|0.60 × 5
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Tickmill-Live02
|0.61 × 38932
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TickmillUK-Live03
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Tickmill-Live09
|0.72 × 513
|
TradersWay-Live 2
|0.72 × 75
|
JFD-Live02
|0.73 × 15
|
ICMarkets-Live18
|0.74 × 224
|
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|0.74 × 27
|
ForexTime-ECN
|0.75 × 24
|
ICMarkets-Live05
|0.77 × 1487
Dynamic trading changes every month according to market conditions
Minimum Balance 1500 USD
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
50 USD per month
266%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
29
100%
2 289
61%
66%
1.22
0.86
USD
USD
38%
1:500