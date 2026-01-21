SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Silver Inches
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Silver Inches

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

1 comment
0 reviews
Reliability
29 weeks
0 / 0 USD
Copy for 50 USD per month
growth since 2026 266%
Tickmill-Live02
1:500
How to subscribe?
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
2 289
Profit Trades:
1 404 (61.33%)
Loss Trades:
885 (38.66%)
Best trade:
175.53 USD
Worst trade:
-270.69 USD
Gross Profit:
10 833.50 USD (5 478 912 pips)
Gross Loss:
-8 855.99 USD (10 525 681 pips)
Maximum consecutive wins:
36 (50.42 USD)
Maximal consecutive profit:
635.31 USD (27)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
66.10%
Max deposit load:
20.31%
Latest trade:
9 hours ago
Trades per week:
137
Avg holding time:
5 hours
Recovery Factor:
2.10
Long Trades:
1 198 (52.34%)
Short Trades:
1 091 (47.66%)
Profit Factor:
1.22
Expected Payoff:
0.86 USD
Average Profit:
7.72 USD
Average Loss:
-10.01 USD
Maximum consecutive losses:
19 (-283.82 USD)
Maximal consecutive loss:
-478.76 USD (2)
Monthly growth:
-18.31%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
4.63 USD
Maximal:
939.72 USD (29.59%)
Relative drawdown:
By Balance:
38.06% (939.72 USD)
By Equity:
28.40% (359.07 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 1076
BTCUSD 539
EURUSD 209
EURGBP 120
USDJPY 109
GBPJPY 74
GBPUSD 62
EURJPY 43
AUDCAD 18
AUDUSD 13
CHFJPY 5
USDCAD 4
NZDCAD 3
NZDUSD 2
XAGUSD 2
CADJPY 2
AUDJPY 2
EURNZD 1
GBPCAD 1
GBPNZD 1
NZDCHF 1
GBPCHF 1
NZDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.8K
BTCUSD -635
EURUSD -335
EURGBP 94
USDJPY -47
GBPJPY -16
GBPUSD 31
EURJPY 29
AUDCAD 21
AUDUSD 24
CHFJPY 19
USDCAD 4
NZDCAD 5
NZDUSD 2
XAGUSD 8
CADJPY 35
AUDJPY 57
EURNZD -25
GBPCAD -10
GBPNZD 0
NZDCHF 1
GBPCHF 1
NZDJPY -48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 260K
BTCUSD -5.3M
EURUSD -1K
EURGBP 64
USDJPY -633
GBPJPY -8.8K
GBPUSD 8.4K
EURJPY 1.4K
AUDCAD 3.1K
AUDUSD 1.2K
CHFJPY -2.7K
USDCAD 644
NZDCAD 86
NZDUSD 199
XAGUSD 162
CADJPY 948
AUDJPY 2.4K
EURNZD -4.3K
GBPCAD -339
GBPNZD 3
NZDCHF 18
GBPCHF 17
NZDJPY -935
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +175.53 USD
Worst trade: -271 USD
Maximum consecutive wins: 27
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +50.42 USD
Maximal consecutive loss: -283.82 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live02" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ProtonCapital-Live
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 7
FXCL-Main2
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.08 × 36
ICMarkets-Live19
0.09 × 22
AdmiralMarkets-Live3
0.14 × 303
IronFXBM-Real4
0.25 × 4
UniverseWheel-Live
0.35 × 469
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.41 × 70
Hankotrade-Live
0.50 × 109
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
Exness-Real3
0.55 × 53
ICMarkets-Live07
0.59 × 124
MocazFinancial-Live
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.61 × 38932
TickmillUK-Live03
0.69 × 3043
Tickmill-Live09
0.72 × 513
TradersWay-Live 2
0.72 × 75
JFD-Live02
0.73 × 15
ICMarkets-Live18
0.74 × 224
TradersWay-TW ECN Live
0.74 × 27
ForexTime-ECN
0.75 × 24
ICMarkets-Live05
0.77 × 1487
298 more...
To see trades in realtime, please log in or register

Dynamic trading changes every month according to market conditions 

Minimum Balance 1500 USD

For best results open account with IC Markets through the following link

https://icmarkets.com/?camp=76381

No reviews
2026.07.01 09:29
No swaps are charged
2026.07.01 09:29
No swaps are charged
2026.06.25 10:46
No swaps are charged on the signal account
2026.04.12 02:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.01 09:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.31 20:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.19 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.19 00:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.18 20:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.18 18:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.16 00:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.25 01:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.23 19:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.23 01:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.23 00:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.21 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.21 03:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.27 20:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.27 20:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.23 09:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Silver Inches
50 USD per month
266%
0
0
USD
1.2K
USD
29
100%
2 289
61%
66%
1.22
0.86
USD
38%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.