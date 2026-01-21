当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。
- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 340
盈利交易:
1 435 (61.32%)
亏损交易:
905 (38.68%)
最好交易:
175.53 USD
最差交易:
-270.69 USD
毛利:
10 907.01 USD (5 612 564 pips)
毛利亏损:
-9 045.14 USD (11 154 257 pips)
最大连续赢利:
36 (50.42 USD)
最大连续盈利:
635.31 USD (27)
夏普比率:
0.06
交易活动:
67.11%
最大入金加载:
20.31%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
124
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.98
长期交易:
1 219 (52.09%)
短期交易:
1 121 (47.91%)
利润因子:
1.21
预期回报:
0.80 USD
平均利润:
7.60 USD
平均损失:
-9.99 USD
最大连续失误:
19 (-283.82 USD)
最大连续亏损:
-478.76 USD (2)
每月增长:
-26.32%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.63 USD
最大值:
939.72 USD (29.59%)
相对跌幅:
结余:
38.06% (939.72 USD)
净值:
36.41% (402.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1076
|BTCUSD
|579
|EURUSD
|209
|EURGBP
|120
|USDJPY
|110
|GBPJPY
|75
|GBPUSD
|62
|EURJPY
|44
|AUDCAD
|21
|AUDUSD
|15
|CHFJPY
|6
|USDCAD
|4
|NZDCAD
|3
|NZDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|2
|GBPNZD
|2
|EURNZD
|1
|GBPCAD
|1
|NZDCHF
|1
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.8K
|BTCUSD
|-734
|EURUSD
|-335
|EURGBP
|94
|USDJPY
|-66
|GBPJPY
|-39
|GBPUSD
|31
|EURJPY
|9
|AUDCAD
|24
|AUDUSD
|32
|CHFJPY
|45
|USDCAD
|4
|NZDCAD
|5
|NZDUSD
|2
|XAGUSD
|8
|CADJPY
|35
|AUDJPY
|57
|GBPNZD
|6
|EURNZD
|-25
|GBPCAD
|-10
|NZDCHF
|1
|GBPCHF
|1
|NZDJPY
|-48
|AUDCHF
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|260K
|BTCUSD
|-5.8M
|EURUSD
|-1K
|EURGBP
|64
|USDJPY
|-1.4K
|GBPJPY
|-10K
|GBPUSD
|8.4K
|EURJPY
|313
|AUDCAD
|3.3K
|AUDUSD
|1.5K
|CHFJPY
|-2.2K
|USDCAD
|644
|NZDCAD
|86
|NZDUSD
|199
|XAGUSD
|162
|CADJPY
|948
|AUDJPY
|2.4K
|GBPNZD
|276
|EURNZD
|-4.3K
|GBPCAD
|-339
|NZDCHF
|18
|GBPCHF
|17
|NZDJPY
|-935
|AUDCHF
|70
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +175.53 USD
最差交易: -271 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +50.42 USD
最大连续亏损: -283.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXCL-Main2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 7
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 1
|
ProtonCapital-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.08 × 36
|
ICMarkets-Live19
|0.09 × 22
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.14 × 304
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.35 × 469
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.41 × 71
|
Hankotrade-Live
|0.49 × 111
|
AxiTrader-US06-Live
|0.50 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.50 × 4
|
Exness-Real3
|0.55 × 53
|
ICMarkets-Live07
|0.58 × 125
|
MocazFinancial-Live
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.61 × 39501
|
JFD-Live02
|0.69 × 16
|
TickmillUK-Live03
|0.69 × 3046
|
TradersWay-Live 2
|0.72 × 75
|
Tickmill-Live09
|0.72 × 527
|
ForexTime-ECN
|0.75 × 24
|
ICMarkets-Live18
|0.76 × 229
|
TradersWay-TW ECN Live
|0.76 × 29
|
ICMarkets-Live05
|0.77 × 1495
Dynamic trading changes every month according to market conditions
Minimum Balance 1500 USD
For best results open account with IC Markets through the following link
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