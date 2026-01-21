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AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Silver Inches

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交易:
2 340
盈利交易:
1 435 (61.32%)
亏损交易:
905 (38.68%)
最好交易:
175.53 USD
最差交易:
-270.69 USD
毛利:
10 907.01 USD (5 612 564 pips)
毛利亏损:
-9 045.14 USD (11 154 257 pips)
最大连续赢利:
36 (50.42 USD)
最大连续盈利:
635.31 USD (27)
夏普比率:
0.06
交易活动:
67.11%
最大入金加载:
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最近交易:
1 几小时前
每周交易:
124
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.98
长期交易:
1 219 (52.09%)
短期交易:
1 121 (47.91%)
利润因子:
1.21
预期回报:
0.80 USD
平均利润:
7.60 USD
平均损失:
-9.99 USD
最大连续失误:
19 (-283.82 USD)
最大连续亏损:
-478.76 USD (2)
每月增长:
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年度预测:
-100.00%
算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
38.06% (939.72 USD)
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1076
BTCUSD 579
EURUSD 209
EURGBP 120
USDJPY 110
GBPJPY 75
GBPUSD 62
EURJPY 44
AUDCAD 21
AUDUSD 15
CHFJPY 6
USDCAD 4
NZDCAD 3
NZDUSD 2
XAGUSD 2
CADJPY 2
AUDJPY 2
GBPNZD 2
EURNZD 1
GBPCAD 1
NZDCHF 1
GBPCHF 1
NZDJPY 1
AUDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2.8K
BTCUSD -734
EURUSD -335
EURGBP 94
USDJPY -66
GBPJPY -39
GBPUSD 31
EURJPY 9
AUDCAD 24
AUDUSD 32
CHFJPY 45
USDCAD 4
NZDCAD 5
NZDUSD 2
XAGUSD 8
CADJPY 35
AUDJPY 57
GBPNZD 6
EURNZD -25
GBPCAD -10
NZDCHF 1
GBPCHF 1
NZDJPY -48
AUDCHF 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 260K
BTCUSD -5.8M
EURUSD -1K
EURGBP 64
USDJPY -1.4K
GBPJPY -10K
GBPUSD 8.4K
EURJPY 313
AUDCAD 3.3K
AUDUSD 1.5K
CHFJPY -2.2K
USDCAD 644
NZDCAD 86
NZDUSD 199
XAGUSD 162
CADJPY 948
AUDJPY 2.4K
GBPNZD 276
EURNZD -4.3K
GBPCAD -339
NZDCHF 18
GBPCHF 17
NZDJPY -935
AUDCHF 70
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
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最好交易: +175.53 USD
最差交易: -271 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +50.42 USD
最大连续亏损: -283.82 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXCL-Main2
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ICMarketsSC-Live01
0.00 × 7
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
ProtonCapital-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.08 × 36
ICMarkets-Live19
0.09 × 22
AdmiralMarkets-Live3
0.14 × 304
IronFXBM-Real4
0.25 × 4
UniverseWheel-Live
0.35 × 469
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.41 × 71
Hankotrade-Live
0.49 × 111
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
Exness-Real3
0.55 × 53
ICMarkets-Live07
0.58 × 125
MocazFinancial-Live
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.61 × 39501
JFD-Live02
0.69 × 16
TickmillUK-Live03
0.69 × 3046
TradersWay-Live 2
0.72 × 75
Tickmill-Live09
0.72 × 527
ForexTime-ECN
0.75 × 24
ICMarkets-Live18
0.76 × 229
TradersWay-TW ECN Live
0.76 × 29
ICMarkets-Live05
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2026.08.12 03:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 22:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 21:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 21:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 18:21
No swaps are charged on the signal account
2026.07.01 09:29
No swaps are charged
2026.07.01 09:29
No swaps are charged
2026.06.25 10:46
No swaps are charged on the signal account
2026.04.12 02:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.01 09:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.31 20:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.19 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.19 00:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.18 20:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.18 18:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.16 00:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.25 01:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
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