- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
69 (56.55%)
Убыточных трейдов:
53 (43.44%)
Лучший трейд:
121.79 USD
Худший трейд:
-37.18 USD
Общая прибыль:
1 451.46 USD (145 120 pips)
Общий убыток:
-996.40 USD (96 531 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (41.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
180.38 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
10.39%
Макс. загрузка депозита:
1.90%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.97
Длинных трейдов:
50 (40.98%)
Коротких трейдов:
72 (59.02%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
3.73 USD
Средняя прибыль:
21.04 USD
Средний убыток:
-18.80 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-107.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-107.69 USD (4)
Прирост в месяц:
24.71%
Годовой прогноз:
299.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.32 USD
Максимальная:
230.44 USD (47.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.09% (230.34 USD)
По эквити:
9.74% (29.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD.ls
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD.ls
|455
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD.ls
|49K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +121.79 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +41.05 USD
Макс. убыток в серии: -107.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
111 USD в месяц
152%
0
0
USD
USD
755
USD
USD
29
100%
122
56%
10%
1.45
3.73
USD
USD
47%
1:200