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Сигналы / MetaTrader 5 / GoldVein EA
Ivan Lazarenko

GoldVein EA

Ivan Lazarenko
Ivan Lazarenko

Ivan Lazarenko

5 (4)
3 продукта 7 сигналов 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 111 USD в месяц
прирост с 2026 152%
InstaForex-Server
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
69 (56.55%)
Убыточных трейдов:
53 (43.44%)
Лучший трейд:
121.79 USD
Худший трейд:
-37.18 USD
Общая прибыль:
1 451.46 USD (145 120 pips)
Общий убыток:
-996.40 USD (96 531 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (41.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
180.38 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
10.39%
Макс. загрузка депозита:
1.90%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.97
Длинных трейдов:
50 (40.98%)
Коротких трейдов:
72 (59.02%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
3.73 USD
Средняя прибыль:
21.04 USD
Средний убыток:
-18.80 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-107.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-107.69 USD (4)
Прирост в месяц:
24.71%
Годовой прогноз:
299.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.32 USD
Максимальная:
230.44 USD (47.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.09% (230.34 USD)
По эквити:
9.74% (29.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD.ls 122
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD.ls 455
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD.ls 49K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +121.79 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +41.05 USD
Макс. убыток в серии: -107.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.29 08:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 00:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.10 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.17 09:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.15 17:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.28 13:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.21 17:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.19 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.18 04:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.08 09:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.07 07:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.01 18:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.28 09:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.28 01:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.23 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.23 00:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.17 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.17 02:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.15 01:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldVein EA
111 USD в месяц
152%
0
0
USD
755
USD
29
100%
122
56%
10%
1.45
3.73
USD
47%
1:200
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