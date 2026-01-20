- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
125
盈利交易:
69 (55.20%)
亏损交易:
56 (44.80%)
最好交易:
121.79 USD
最差交易:
-37.18 USD
毛利:
1 451.46 USD (145 120 pips)
毛利亏损:
-1 057.81 USD (102 641 pips)
最大连续赢利:
7 (41.05 USD)
最大连续盈利:
180.38 USD (6)
夏普比率:
0.13
交易活动:
10.39%
最大入金加载:
1.90%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.71
长期交易:
53 (42.40%)
短期交易:
72 (57.60%)
利润因子:
1.37
预期回报:
3.15 USD
平均利润:
21.04 USD
平均损失:
-18.89 USD
最大连续失误:
4 (-107.69 USD)
最大连续亏损:
-107.69 USD (4)
每月增长:
7.95%
年度预测:
96.41%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
41.32 USD
最大值:
230.44 USD (47.11%)
相对跌幅:
结余:
47.09% (230.34 USD)
净值:
9.74% (29.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD.ls
|125
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD.ls
|394
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD.ls
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +121.79 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +41.05 USD
最大连续亏损: -107.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaForex-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月111 USD
131%
0
0
USD
USD
694
USD
USD
30
100%
125
55%
10%
1.37
3.15
USD
USD
47%
1:200