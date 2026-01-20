- Прирост
- Баланс
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- Просадка
Всего трейдов:
1 511
Прибыльных трейдов:
653 (43.21%)
Убыточных трейдов:
858 (56.78%)
Лучший трейд:
283.14 USD
Худший трейд:
-242.56 USD
Общая прибыль:
16 903.78 USD (13 219 163 pips)
Общий убыток:
-17 834.05 USD (10 505 317 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (190.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
606.35 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
71.94%
Макс. загрузка депозита:
36.42%
Последний трейд:
53 минуты
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.43
Длинных трейдов:
942 (62.34%)
Коротких трейдов:
569 (37.66%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.62 USD
Средняя прибыль:
25.89 USD
Средний убыток:
-20.79 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-703.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-893.63 USD (11)
Прирост в месяц:
88.67%
Годовой прогноз:
1 075.90%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 158.95 USD
Максимальная:
2 187.06 USD (223.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.48% (2 186.37 USD)
По эквити:
12.12% (53.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|324
|GER40ft.r
|302
|NAS100ft.r
|264
|BTCUSD
|164
|SP500ft.r
|122
|EURJPY+
|115
|GBPUSD+
|92
|XAUUSD+
|63
|GBPJPY+
|37
|JPN225ft
|26
|USDCHF+
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY+
|-1.6K
|GER40ft.r
|-499
|NAS100ft.r
|-108
|BTCUSD
|704
|SP500ft.r
|-116
|EURJPY+
|157
|GBPUSD+
|100
|XAUUSD+
|318
|GBPJPY+
|90
|JPN225ft
|33
|USDCHF+
|-56
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY+
|-948
|GER40ft.r
|-298K
|NAS100ft.r
|268K
|BTCUSD
|2.4M
|SP500ft.r
|-15K
|EURJPY+
|7.8K
|GBPUSD+
|4K
|XAUUSD+
|32K
|GBPJPY+
|4.2K
|JPN225ft
|316K
|USDCHF+
|-476
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +283.14 USD
Худший трейд: -243 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +190.83 USD
Макс. убыток в серии: -703.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 11
|
PUPrime-Live
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 64
|
VantageTradingLtd-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.58 × 12
|
VantageInternational-Live 8
|0.67 × 12
EA: RangeTimer Pro
Risk Level: High
This signal operates with high-risk settings.
A high drawdown path may be part of achieving higher profit potential.
The system has been evaluated using Monte Carlo and bootstrap methods.
By subscribing, you accept the stated risk profile.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
500 USD в месяц
-37%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
31
99%
1 511
43%
72%
0.94
-0.62
USD
USD
86%
1:500