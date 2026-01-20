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Сигналы / MetaTrader 5 / DramaOnTheRiver
Bakytzhan Aigelov

DramaOnTheRiver

Bakytzhan Aigelov
Bakytzhan Aigelov

Bakytzhan Aigelov

Exclusive Trading Conditions
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https://vigco.co/6ZvMNb
ref code - W95Mcv7a
0 отзывов
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2026 -37%
VantageMarkets-Live 4
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 511
Прибыльных трейдов:
653 (43.21%)
Убыточных трейдов:
858 (56.78%)
Лучший трейд:
283.14 USD
Худший трейд:
-242.56 USD
Общая прибыль:
16 903.78 USD (13 219 163 pips)
Общий убыток:
-17 834.05 USD (10 505 317 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (190.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
606.35 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
71.94%
Макс. загрузка депозита:
36.42%
Последний трейд:
53 минуты
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.43
Длинных трейдов:
942 (62.34%)
Коротких трейдов:
569 (37.66%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.62 USD
Средняя прибыль:
25.89 USD
Средний убыток:
-20.79 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-703.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-893.63 USD (11)
Прирост в месяц:
88.67%
Годовой прогноз:
1 075.90%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 158.95 USD
Максимальная:
2 187.06 USD (223.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.48% (2 186.37 USD)
По эквити:
12.12% (53.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY+ 324
GER40ft.r 302
NAS100ft.r 264
BTCUSD 164
SP500ft.r 122
EURJPY+ 115
GBPUSD+ 92
XAUUSD+ 63
GBPJPY+ 37
JPN225ft 26
USDCHF+ 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY+ -1.6K
GER40ft.r -499
NAS100ft.r -108
BTCUSD 704
SP500ft.r -116
EURJPY+ 157
GBPUSD+ 100
XAUUSD+ 318
GBPJPY+ 90
JPN225ft 33
USDCHF+ -56
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY+ -948
GER40ft.r -298K
NAS100ft.r 268K
BTCUSD 2.4M
SP500ft.r -15K
EURJPY+ 7.8K
GBPUSD+ 4K
XAUUSD+ 32K
GBPJPY+ 4.2K
JPN225ft 316K
USDCHF+ -476
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +283.14 USD
Худший трейд: -243 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +190.83 USD
Макс. убыток в серии: -703.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 11
PUPrime-Live
0.00 × 11
Exness-MT5Real3
0.00 × 64
VantageTradingLtd-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.58 × 12
VantageInternational-Live 8
0.67 × 12
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EA: RangeTimer Pro
Risk Level: High

This signal operates with high-risk settings.
A high drawdown path may be part of achieving higher profit potential.

The system has been evaluated using Monte Carlo and bootstrap methods.

By subscribing, you accept the stated risk profile.


Нет отзывов
2026.08.07 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 19:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.02 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.30 16:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.30 12:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 20:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 15:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.12 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.08 21:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.24 18:22
A large drawdown may occur on the account again
2026.03.17 18:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.05 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.05 16:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.20 06:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DramaOnTheRiver
500 USD в месяц
-37%
0
0
USD
1.6K
USD
31
99%
1 511
43%
72%
0.94
-0.62
USD
86%
1:500
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