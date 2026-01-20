信号部分
信号 / MetaTrader 5 / DramaOnTheRiver
Bakytzhan Aigelov

DramaOnTheRiver

Bakytzhan Aigelov
Bakytzhan Aigelov

Bakytzhan Aigelov

Exclusive Trading Conditions
Follow the link below to access lower spreads and reduced commission rates on Vantage Markets — only $6 per lot:
https://vigco.co/6ZvMNb
ref code - W95Mcv7a
0条评论
32
0 / 0 USD
每月复制 500 USD per 
增长自 2026 -45%
VantageMarkets-Live 4
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 538
盈利交易:
663 (43.10%)
亏损交易:
875 (56.89%)
最好交易:
283.14 USD
最差交易:
-242.56 USD
毛利:
17 092.08 USD (13 405 438 pips)
毛利亏损:
-18 213.89 USD (10 651 291 pips)
最大连续赢利:
12 (190.83 USD)
最大连续盈利:
606.35 USD (5)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
71.94%
最大入金加载:
36.42%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
72
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.51
长期交易:
958 (62.29%)
短期交易:
580 (37.71%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.73 USD
平均利润:
25.78 USD
平均损失:
-20.82 USD
最大连续失误:
12 (-703.05 USD)
最大连续亏损:
-893.63 USD (11)
每月增长:
75.66%
年度预测:
917.97%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2 158.95 USD
最大值:
2 187.06 USD (223.60%)
相对跌幅:
结余:
86.48% (2 186.37 USD)
净值:
12.12% (53.16 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY+ 329
GER40ft.r 309
NAS100ft.r 268
BTCUSD 168
SP500ft.r 123
EURJPY+ 116
GBPUSD+ 94
XAUUSD+ 63
GBPJPY+ 38
JPN225ft 28
USDCHF+ 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY+ -1.6K
GER40ft.r -551
NAS100ft.r -152
BTCUSD 658
SP500ft.r -112
EURJPY+ 157
GBPUSD+ 87
XAUUSD+ 318
GBPJPY+ 89
JPN225ft 66
USDCHF+ -56
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY+ -1.5K
GER40ft.r -304K
NAS100ft.r 245K
BTCUSD 2.3M
SP500ft.r -14K
EURJPY+ 7.8K
GBPUSD+ 3.8K
XAUUSD+ 32K
GBPJPY+ 4.2K
JPN225ft 453K
USDCHF+ -476
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +283.14 USD
最差交易: -243 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +190.83 USD
最大连续亏损: -703.05 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 11
PUPrime-Live
0.00 × 11
Exness-MT5Real3
0.00 × 64
VantageTradingLtd-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.58 × 12
VantageInternational-Live 8
0.67 × 12
查看详细统计，请 登录 或者 注册

EA: RangeTimer Pro
Risk Level: High

This signal operates with high-risk settings.
A high drawdown path may be part of achieving higher profit potential.

The system has been evaluated using Monte Carlo and bootstrap methods.

By subscribing, you accept the stated risk profile.


没有评论
2026.08.07 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 19:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.02 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.30 16:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.30 12:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 20:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 15:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.12 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.08 21:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.24 18:22
A large drawdown may occur on the account again
2026.03.17 18:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.05 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.05 16:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.20 06:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
DramaOnTheRiver
每月500 USD
-45%
0
0
USD
1.4K
USD
32
99%
1 538
43%
72%
0.93
-0.73
USD
86%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载