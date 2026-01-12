- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 946
Прибыльных трейдов:
1 853 (62.89%)
Убыточных трейдов:
1 093 (37.10%)
Лучший трейд:
12 444.00 USD
Худший трейд:
-3 654.00 USD
Общая прибыль:
352 339.19 USD (1 300 313 pips)
Общий убыток:
-181 446.10 USD (1 408 598 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 884.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
14 718.00 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
24.77%
Последний трейд:
20 минут
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
15.16
Длинных трейдов:
1 618 (54.92%)
Коротких трейдов:
1 328 (45.08%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
58.01 USD
Средняя прибыль:
190.15 USD
Средний убыток:
-166.01 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-9 190.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-11 276.00 USD (5)
Прирост в месяц:
5.58%
Годовой прогноз:
67.75%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 944.09 USD
Максимальная:
11 276.00 USD (6.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
94.09% (9 190.42 USD)
По эквити:
61.88% (12 614.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1519
|GBPUSD
|391
|USDJPY
|324
|EURUSD
|304
|GBPCAD
|171
|EURCAD
|79
|USDCHF
|65
|USDCAD
|41
|GBPAUD
|15
|XRPUSD
|10
|archived
|7
|GBPJPY
|7
|US100
|5
|BTCUSD
|4
|EURAUD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|13K
|GBPUSD
|75K
|USDJPY
|26K
|EURUSD
|22K
|GBPCAD
|17K
|EURCAD
|10K
|USDCHF
|6.7K
|USDCAD
|509
|GBPAUD
|-75
|XRPUSD
|44
|archived
|2.3K
|GBPJPY
|-28
|US100
|147
|BTCUSD
|3
|EURAUD
|-970
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-355K
|GBPUSD
|13K
|USDJPY
|11K
|EURUSD
|9.6K
|GBPCAD
|6.5K
|EURCAD
|1.1K
|USDCHF
|1.8K
|USDCAD
|-6K
|GBPAUD
|-3.4K
|XRPUSD
|53K
|archived
|0
|GBPJPY
|-1.8K
|US100
|147K
|BTCUSD
|14K
|EURAUD
|-135
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12 444.00 USD
Худший трейд: -3 654 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 884.00 USD
Макс. убыток в серии: -9 190.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
JAFX-Real3
|0.00 × 10
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 41
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
Forex.comUK-Live 114
|0.00 × 2
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
JustForex-Demo
|0.00 × 2
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 2
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
еще 537...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
EA Icarus Gold started on January 19, 2026 and EA AV Forex EU GU UJ and UCAD started on March 2, 2026.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
106%
0
0
USD
USD
601K
USD
USD
89
95%
2 946
62%
100%
1.94
58.01
USD
USD
94%
1:500