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Andi Arifin Wibowo

WhieFX Investor Account 500K

Andi Arifin Wibowo
Andi Arifin Wibowo

Andi Arifin Wibowo

0 отзывов
Надежность
89 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 106%
FBS-Real-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 946
Прибыльных трейдов:
1 853 (62.89%)
Убыточных трейдов:
1 093 (37.10%)
Лучший трейд:
12 444.00 USD
Худший трейд:
-3 654.00 USD
Общая прибыль:
352 339.19 USD (1 300 313 pips)
Общий убыток:
-181 446.10 USD (1 408 598 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 884.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
14 718.00 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
24.77%
Последний трейд:
20 минут
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
15.16
Длинных трейдов:
1 618 (54.92%)
Коротких трейдов:
1 328 (45.08%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
58.01 USD
Средняя прибыль:
190.15 USD
Средний убыток:
-166.01 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-9 190.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-11 276.00 USD (5)
Прирост в месяц:
5.58%
Годовой прогноз:
67.75%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 944.09 USD
Максимальная:
11 276.00 USD (6.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
94.09% (9 190.42 USD)
По эквити:
61.88% (12 614.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1519
GBPUSD 391
USDJPY 324
EURUSD 304
GBPCAD 171
EURCAD 79
USDCHF 65
USDCAD 41
GBPAUD 15
XRPUSD 10
archived 7
GBPJPY 7
US100 5
BTCUSD 4
EURAUD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 13K
GBPUSD 75K
USDJPY 26K
EURUSD 22K
GBPCAD 17K
EURCAD 10K
USDCHF 6.7K
USDCAD 509
GBPAUD -75
XRPUSD 44
archived 2.3K
GBPJPY -28
US100 147
BTCUSD 3
EURAUD -970
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -355K
GBPUSD 13K
USDJPY 11K
EURUSD 9.6K
GBPCAD 6.5K
EURCAD 1.1K
USDCHF 1.8K
USDCAD -6K
GBPAUD -3.4K
XRPUSD 53K
archived 0
GBPJPY -1.8K
US100 147K
BTCUSD 14K
EURAUD -135
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12 444.00 USD
Худший трейд: -3 654 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 884.00 USD
Макс. убыток в серии: -9 190.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
JAFX-Real3
0.00 × 10
XMGlobal-Real 17
0.00 × 2
ICTrading-Live31
0.00 × 41
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
Forex.comUK-Live 114
0.00 × 2
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
Axi-US12-Live
0.00 × 8
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
SuperForex-Real
0.00 × 18
JustForex-Demo
0.00 × 2
CapitalInvestment-Live 2
0.00 × 1
JustForex-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 2
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
еще 537...
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EA Icarus Gold started on January 19, 2026 and EA AV Forex EU GU UJ and UCAD started on March 2, 2026.
Нет отзывов
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.07.23 09:19
No swaps are charged on the signal account
2026.07.21 10:50
No swaps are charged
2026.07.21 10:50
No swaps are charged
2026.05.07 09:36
No swaps are charged on the signal account
2026.05.05 07:34
No swaps are charged
2026.05.05 07:34
No swaps are charged
2026.04.29 00:13
No swaps are charged on the signal account
2026.04.24 19:15
No swaps are charged
2026.04.24 19:15
No swaps are charged
2026.04.24 16:13
No swaps are charged on the signal account
2026.04.23 10:53
No swaps are charged
2026.04.23 10:53
No swaps are charged
2026.04.20 09:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.04.14 00:04
Share of trading days is too low
2026.04.13 20:02
No swaps are charged on the signal account
2026.04.13 19:02
No swaps are charged on the signal account
2026.04.10 14:40
No swaps are charged
2026.04.10 14:40
No swaps are charged
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WhieFX Investor Account 500K
30 USD в месяц
106%
0
0
USD
601K
USD
89
95%
2 946
62%
100%
1.94
58.01
USD
94%
1:500
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