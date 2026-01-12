- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
2 955
盈利交易:
1 858 (62.87%)
亏损交易:
1 097 (37.12%)
最好交易:
12 444.00 USD
最差交易:
-3 654.00 USD
毛利:
353 890.39 USD (1 301 101 pips)
毛利亏损:
-182 290.10 USD (1 409 019 pips)
最大连续赢利:
18 (1 884.00 USD)
最大连续盈利:
14 718.00 USD (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
24.77%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
40
平均持有时间:
1 一天
采收率:
15.22
长期交易:
1 623 (54.92%)
短期交易:
1 332 (45.08%)
利润因子:
1.94
预期回报:
58.07 USD
平均利润:
190.47 USD
平均损失:
-166.17 USD
最大连续失误:
18 (-9 190.42 USD)
最大连续亏损:
-11 276.00 USD (5)
每月增长:
5.56%
年度预测:
67.44%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
3 944.09 USD
最大值:
11 276.00 USD (6.52%)
相对跌幅:
结余:
94.09% (9 190.42 USD)
净值:
61.88% (12 614.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1519
|GBPUSD
|396
|USDJPY
|324
|EURUSD
|307
|GBPCAD
|171
|EURCAD
|80
|USDCHF
|65
|USDCAD
|41
|GBPAUD
|15
|XRPUSD
|10
|archived
|7
|GBPJPY
|7
|US100
|5
|BTCUSD
|4
|EURAUD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|13K
|GBPUSD
|76K
|USDJPY
|26K
|EURUSD
|22K
|GBPCAD
|17K
|EURCAD
|10K
|USDCHF
|6.7K
|USDCAD
|509
|GBPAUD
|-75
|XRPUSD
|44
|archived
|2.3K
|GBPJPY
|-28
|US100
|147
|BTCUSD
|3
|EURAUD
|-970
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-355K
|GBPUSD
|13K
|USDJPY
|11K
|EURUSD
|9.7K
|GBPCAD
|6.5K
|EURCAD
|1.2K
|USDCHF
|1.8K
|USDCAD
|-6K
|GBPAUD
|-3.4K
|XRPUSD
|53K
|archived
|0
|GBPJPY
|-1.8K
|US100
|147K
|BTCUSD
|14K
|EURAUD
|-135
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12 444.00 USD
最差交易: -3 654 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 884.00 USD
最大连续亏损: -9 190.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
JAFX-Real3
|0.00 × 10
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 41
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
Forex.comUK-Live 114
|0.00 × 2
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
JustForex-Demo
|0.00 × 2
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 2
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
EA Icarus Gold started on January 19, 2026 and EA AV Forex EU GU UJ and UCAD started on March 2, 2026.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
107%
0
0
USD
USD
601K
USD
USD
89
95%
2 955
62%
100%
1.94
58.07
USD
USD
94%
1:500