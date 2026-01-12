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Andi Arifin Wibowo

WhieFX Investor Account 500K

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盈利交易:
1 858 (62.87%)
亏损交易:
1 097 (37.12%)
最好交易:
12 444.00 USD
最差交易:
-3 654.00 USD
毛利:
353 890.39 USD (1 301 101 pips)
毛利亏损:
-182 290.10 USD (1 409 019 pips)
最大连续赢利:
18 (1 884.00 USD)
最大连续盈利:
14 718.00 USD (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
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最近交易:
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每周交易:
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平均持有时间:
1 一天
采收率:
15.22
长期交易:
1 623 (54.92%)
短期交易:
1 332 (45.08%)
利润因子:
1.94
预期回报:
58.07 USD
平均利润:
190.47 USD
平均损失:
-166.17 USD
最大连续失误:
18 (-9 190.42 USD)
最大连续亏损:
-11 276.00 USD (5)
每月增长:
5.56%
年度预测:
67.44%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
3 944.09 USD
最大值:
11 276.00 USD (6.52%)
相对跌幅:
结余:
94.09% (9 190.42 USD)
净值:
61.88% (12 614.54 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1519
GBPUSD 396
USDJPY 324
EURUSD 307
GBPCAD 171
EURCAD 80
USDCHF 65
USDCAD 41
GBPAUD 15
XRPUSD 10
archived 7
GBPJPY 7
US100 5
BTCUSD 4
EURAUD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 13K
GBPUSD 76K
USDJPY 26K
EURUSD 22K
GBPCAD 17K
EURCAD 10K
USDCHF 6.7K
USDCAD 509
GBPAUD -75
XRPUSD 44
archived 2.3K
GBPJPY -28
US100 147
BTCUSD 3
EURAUD -970
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -355K
GBPUSD 13K
USDJPY 11K
EURUSD 9.7K
GBPCAD 6.5K
EURCAD 1.2K
USDCHF 1.8K
USDCAD -6K
GBPAUD -3.4K
XRPUSD 53K
archived 0
GBPJPY -1.8K
US100 147K
BTCUSD 14K
EURAUD -135
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
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最好交易: +12 444.00 USD
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MEXAtlantic-Real-4
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TMGM.TradeMax-Live11
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ThreeTraderLimited-Live02
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NeptuneSecurities-Live
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FXCM-USDReal02
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PUPrime-Live 2
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NationFXLLC-Real
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TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
Forex.comUK-Live 114
0.00 × 2
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
Axi-US12-Live
0.00 × 8
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
SuperForex-Real
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JustForex-Demo
0.00 × 2
CapitalInvestment-Live 2
0.00 × 1
JustForex-Live2
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ATFXGM9-Live
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2026.08.12 14:39
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2026.08.03 10:41
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2026.07.23 09:19
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2026.07.21 10:50
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2026.05.07 09:36
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2026.05.05 07:34
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2026.04.29 00:13
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2026.04.24 19:15
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2026.04.23 10:53
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2026.04.20 09:50
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2026.04.14 00:04
Share of trading days is too low
2026.04.13 20:02
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2026.04.13 19:02
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2026.04.10 14:40
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58.07
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