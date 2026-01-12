СигналыРазделы
Gerson Andre Kirsten

Vinil

Gerson Andre Kirsten
0 отзывов
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 0%
FBS-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
24.00 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
24.00 USD (1 000 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
1 (24.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
1.21%
Макс. загрузка депозита:
0.72%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
1 (100.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
24.00 USD
Средняя прибыль:
24.00 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.44%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.23% (12.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500 1
1
1
1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +24.00 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 6
FXGT-Live
0.00 × 2
Нет отзывов
2026.01.12 12:56
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.12 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
