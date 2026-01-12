- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
24.00 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
24.00 USD (1 000 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
1 (24.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
1.21%
Макс. загрузка депозита:
0.72%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
1 (100.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
24.00 USD
Средняя прибыль:
24.00 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.44%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.23% (12.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500
|1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500
|1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +24.00 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 6
|
FXGT-Live
|0.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
0
100%
1
100%
1%
n/a
24.00
USD
USD
0%
1:200