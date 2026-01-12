SegnaliSezioni
Gerson Andre Kirsten

Vinil

Gerson Andre Kirsten
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2026 1%
FBS-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
27.30 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
51.30 USD (1 975 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (51.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.30 USD (2)
Indice di Sharpe:
16.10
Attività di trading:
10.96%
Massimo carico di deposito:
0.72%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
25.65 USD
Profitto medio:
25.65 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.23% (12.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.30 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +51.30 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 6
FXGT-Live
0.00 × 2
Non ci sono recensioni
2026.01.12 12:56
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.12 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
