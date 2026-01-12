- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
27.30 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
51.30 USD (1 975 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (51.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.30 USD (2)
Indice di Sharpe:
16.10
Attività di trading:
10.96%
Massimo carico di deposito:
0.72%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
25.65 USD
Profitto medio:
25.65 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.23% (12.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.30 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +51.30 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 6
|
FXGT-Live
|0.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
1%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
1
100%
2
100%
11%
n/a
25.65
USD
USD
0%
1:200