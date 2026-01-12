- 成长
交易:
1
盈利交易:
1 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
24.00 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
24.00 USD (1 000 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
1 (24.00 USD)
最大连续盈利:
24.00 USD (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
2
平均持有时间:
24 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
1 (100.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
24.00 USD
平均利润:
24.00 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
0.44%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.04% (2.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US500
|1
|
1
|
1
|
1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US500
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US500
|1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.00 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +24.00 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
