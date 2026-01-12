- 자본
트레이드:
18
이익 거래:
6 (33.33%)
손실 거래:
12 (66.67%)
최고의 거래:
108.64 USD
최악의 거래:
-904.06 USD
총 수익:
300.50 USD (5 979 pips)
총 손실:
-2 504.26 USD (10 341 pips)
연속 최대 이익:
3 (80.70 USD)
연속 최대 이익:
108.64 USD (1)
샤프 비율:
-0.47
거래 활동:
17.75%
최대 입금량:
70.26%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
40 분
회복 요인:
-0.93
롱(주식매수):
9 (50.00%)
숏(주식차입매도):
9 (50.00%)
수익 요인:
0.12
기대수익:
-122.43 USD
평균 이익:
50.08 USD
평균 손실:
-208.69 USD
연속 최대 손실:
8 (-2 363.42 USD)
연속 최대 손실:
-2 363.42 USD (8)
월별 성장률:
-40.68%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 207.68 USD
최대한의:
2 367.34 USD (42.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.37% (2 363.42 USD)
자본금별:
16.71% (788.48 USD)
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US500
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US500
|-2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US500
|-4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
최고의 거래: +108.64 USD
최악의 거래: -904 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +80.70 USD
연속 최대 손실: -2 363.42 USD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
-41%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
1
94%
18
33%
18%
0.11
-122.43
USD
USD
42%
1:200