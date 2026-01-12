- Прирост
Всего трейдов:
4
Прибыльных трейдов:
4 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2 513.00 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
6 650.00 USD (950 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
4 (6 650.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 650.00 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
2.52
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
2 (50.00%)
Коротких трейдов:
2 (50.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1 662.50 USD
Средняя прибыль:
1 662.50 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
2.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|Gold
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|Gold
|6.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|Gold
|950
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
Лучший трейд: +2 513.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +6 650.00 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RaiseGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
