Mehdi Ahmed Said Moussadek

Golden Master live 268k

Mehdi Ahmed Said Moussadek
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
RaiseGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4
Прибыльных трейдов:
4 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2 513.00 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
6 650.00 USD (950 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
4 (6 650.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 650.00 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
2.52
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
2 (50.00%)
Коротких трейдов:
2 (50.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1 662.50 USD
Средняя прибыль:
1 662.50 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
2.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
Gold 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
Gold 6.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
Gold 950
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 513.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +6 650.00 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RaiseGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GOLDEN academy 
Нет отзывов
2026.01.12 03:17
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.12 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 03:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
